Siła wyższa 2025 r.: od kiedy, dla kogo, ile płatne, jak uzasadnić wniosek

Siła wyższa 2025 r. Od kiedy? Kto może wystąpić o zwolnienie z powodu działania siły wyższej? Ile jest płatne zwolnienie z powodu działania siły wyższej? Jak uzasadnić wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej?

W 2023 r. weszła nowelizacja Kodeksu pracy dająca pracownikom możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Warto wiedzieć o tym, kto może skorzystać z takiego zwolnienia, na jakich warunkach, a także co należy napisać we wniosku.

Siła wyższa 2025 r.: dla kogo

Zgodnie z art. 148[1] Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. W ciągu roku kalendarzowego ma on do rozdysponowania na to zwolnienie dwa dni lub 16 godzin. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, pracownik decyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia, które złoży w danym roku kalendarzowym. Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie z powodu działania siły wyższej przysługuje w wymiarze ustalonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Zwolnienie to przysługuje – jak już wcześniej zostało wspomniane – z powodu działania siły wyższej. Wskazano, że chodzi tu o pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Siła wyższa 2025 r.: ile płatne

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej jest inaczej płatne niż inne zwolnienia. W przypadku korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Siła wyższa 2025 r.: jak uzasadnić wniosek

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić takiego zwolnienia. Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej należy złożyć najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Kodeks pracy nie narzuca na pracownika obowiązku uzasadnienia wniosku o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Można powołać się tylko na art. art. 148[1] Kodeksu pracy. Należy jednak mieć na uwadze to, co rozumiane jest pod pojęciem siły wyższej, warunków jakie należy spełniać i korzystać z tego zwolnienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

