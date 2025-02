Dziś nakładem Wydawnictwa Studio Emka na rynku pojawiła się wyjątkowa książka "Perennials" autorstwa Mauro F. Guilléna

Ta przełomowa publikacja kwestionuje tradycyjny, sekwencyjny model życia i zachęca do przyjęcia postpokoleniowego podejścia, w którym wiek przestaje być głównym wyznacznikiem naszych ról społecznych i zawodowych.

Mauro Guillén, autor bestsellera "2030", analizuje głębokie zmiany demograficzne i technologiczne, które przekształcają nasze społeczeństwo. W swojej książce przedstawia koncepcję "perennialsów" – osób, które nie poddają się sztywnym podziałom pokoleniowym i potrafią adaptować się do dynamicznie zmieniającego się świata. Autor argumentuje, że tradycyjne etykiety pokoleniowe, takie jak boomersi, pokolenie X czy milenialsi, ograniczają nasz potencjał i utrudniają pełne wykorzystanie możliwości życiowych.

Mauro Guillén podkreśla, że sekwencyjny model życia – nauka, praca, emerytura – to już przeszłość. Żyjemy dłużej, mamy do dyspozycji nowe technologie, które zmieniają z jednej strony modele edukacji, z drugiej charakter pracy. To szansa, którą należy wykorzystać. I mogą to zrobić właśnie perennialsi, wyzwalający się z utrwalonych przez dziesięciolecia schematów. Guillén pokazuje, jak ta rewolucja pokoleniowa wpłynie na młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają pracę, a także na tych, którzy żyją i pracują już dłużej. Identyfikuje też konkretne kulturowe, organizacyjne i polityczne zmiany, które trzeba przeprowadzić, aby dać początek nowej epoce innowacji tworzonej przez perennialsów.

Książka spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem na rynkach zagranicznych. "Kirkus Reviews" określił ją jako "szeroko zakrojone studium, w którym Guillén dostarcza bogactwa spostrzeżeń na temat tego, jak możemy czerpać korzyści z przemian społecznych".

Z kolei William P. Lauder, prezes The Estée Lauder Companies, podkreśla, że "Perennials" to "głęboko zbadany, niezwykle aktualny i niezbędny przewodnik dla profesjonalistów na każdym poziomie”.

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?

Zrozumiesz, dlaczego tradycyjne podziały pokoleniowe odchodzą do przeszłości i jak możesz odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Dowiesz się, jak zmieniające się megatrendy wpływają na Twoją karierę, życie rodzinne i przyszłość, oraz jak najlepiej się do nich dostosować.

Poznasz koncepcję "perennialsów" – ludzi, którzy potrafią czerpać z życia w każdym wieku, niezależnie od utartych schematów.

Zainspirujesz się wizją przyszłości, w której innowacje i różnorodność międzypokoleniowa prowadzą do przełomowych zmian w społeczeństwie i biznesie.

O AUTORZE:

MAURO F. GUILLÉN hiszpańsko-amerykański socjolog, ekonomista polityczny i edukator w dziedzinie zarządzania.

Urodzony w 1964 r., absolwent Uniwersytetu w Oviedo, dalsze studia odbył w USA jako stypendysta Bank of Spain i Fundacji Fulbrighta. Doktoryzował się w 1992 r. w dziedzinie socjologii. W l. 1992–1996 pracował w MIT jako wykładowca Sloan School of Management. Karierę akademicką kontynuował w Wharton School Uniwersytetu w Pensylwanii jako profesor tytularny tej uczelni (do 2021). W 2014 wykładał na uniwersytecie w Oxfordzie w ramach prestiżowych Clarendon Lectures in Management. Obecnie jest dyrektorem (dziekanem) Cambridge Judge Business School i członkiem Queen’s College Uniwersytetu w Cambridge.

Jest wybranym członkiem Sociological Research Association oraz Macro Organizational Behavior Society, byłym Fellow Fundacji Guggenheima i członkiem Institute for Advanced Study w Princeton; laureatem wielu międzynarodowych wyróżnień, m.in. IV Fundación Banco Herrero Prize oraz Aspen Institute’s Faculty Pioneer Award.

Ekspert w mediach: NPR, Bloomberg TV, CCTV, CNN w języku hiszpańskim; autor comiesięcznej kolumny w „Korea Times”, konsultant Accenture, PriceWaterhouseCoopers, RAND Corporation, AFI. Prowadził zajęcia dla wielu największych korporacji: Deutsche Bank, Google, Hyundai, China Merchants Bank, UnitedHealth Group, Santander.

Opublikował 10 książek i ponad 40 artykułów naukowych. Autor bestselleru 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything (New York, sierpień 2020).

„The Perennials” Mauro F. Guillena to fascynująca podróż przez meandry współczesnego świata, w którym wiek przestaje być barierą, a staje się atutem. Guillen w brawurowy sposób pokazuje, że współpraca między pokoleniami to klucz do innowacji i rozwoju. Jego książka to nie tylko inspirująca lektura ale także manifest przyszłości, nowego podejścia życia i pracy, w którym inspiruje do przekraczania granic i myślenia poza schematami. Ta książka to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy pragną zrozumieć, jak różnorodność doświadczeń może napędzać rozwój i adaptację w dynamicznie zmieniającym się świecie. Gorąco polecam

Dorota Dublanka

Dyrektor Zarządzający – Dyrektor Departamentu

Departament Zasobów Ludzkich i Organizacji

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

