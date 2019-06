Wyprzedaże w UE a prawa konsumenta

50% ceny 100% praw konsumenta

Odbywają się kilka razy w roku i mają swoich gorących wielbicieli – wyprzedaże. Niskimi cenami mogą skusić również tych, którzy za zakupami na co dzień nie przepadają. Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina, że obniżka towaru nawet o 50%, 70%, 80% nie oznacza zmniejszenia wartości naszych praw konsumenta.

Polecamy: Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko

reklama reklama



Nadal 2 lata na reklamacje

„Zepsuł się suwak, ale to przecież sukienka z wyprzedaży…” – jeżeli nie wiedziałeś o istnieniu wady, a kupiłeś towar po cenie promocyjnej, to możesz go reklamować w ciągu 2 lat na takich samych zasadach, co towar kupiony po cenie regularnej. Inaczej jest w wypadku, gdy decydujemy się kupić np. przybrudzoną podkładem bluzkę, wówczas nie możemy zwrócić się z roszczeniem do sklepu, jeżeli plama się nie spierze.

…i 2 tygodnie na zwrot

Atrakcyjne oferty można wypatrzeć również online. Zakup w intrenecie dodatkowo daje nam prawo do namysłu i rezygnacji w ciągu 14 dni. Wystarczy, że w tym czasie poinformujemy przedsiębiorcę, że chcemy odstąpić od umowy. Na odesłanie towaru mamy kolejne 2 tygodnie.

… bądź dobra wola sprzedawcy

Nie lubisz czekać na przesyłkę i wybierasz zakupy w sklepie stacjonarnym? Jeżeli tak, nie zawsze możesz zwrócić towar. Wiele sklepów oferuje swoim klientom taką możliwość. Jest to jednak ich dobra wola. Szczególnie w czasie wyprzedaży warto zapytać ekspedienta, jaką dana firma ma politykę zwrotów.

„On sale” w Europie

Niektórzy wybierają najpierw letnią destynację, a przy okazji dokonują zakupów, inni letni urlop czy weekendowy wyjazd celowo zaplanują tak, aby skorzystać z wyprzedaży. ECK podpowiada, jakie są terminy dużych promocji w krajach UE, Norwegii i Islandii:

Kraj Początek wyprzedaży Koniec wyprzedaży Zakupy

w niedzielę? Austria Nie ma ustalonego okresu, zwykle od lipca do sierpnia Nie Belgia 1 lipca 31 lipca Tylko rejony turystyczne Bułgaria 1 lipca 31 lipca Tylko centra handlowe Chorwacja 1 lipca 31 sierpnia Tylko centra handlowe Cypr Nie ma ustalonego okresu, zwykle sierpień Tylko rejony turystyczne Czechy 1 lipca 31 lipca Tylko centra handlowe

i sklepy w centrum Pragi Dania 1 czerwca 31 sierpnia Tylko centra handlowe Estonia Nie ma ustalonego okresu, zwykle od lipca do końca sierpnia Tylko centra handlowe Finlandia Połowa czerwca Połowa lipca Tylko centra handlowe Francja 26 czerwca 6 sierpnia Nie Grecja Drugi poniedziałek lipca Koniec sierpnia Nie Hiszpania 1 lipca 31 sierpnia Tylko centra handlowe – w zależności od regionu Holandia Sierpień Tak Irlandia Nie ma ustalonego okresu, zwykle od czerwca do końca sierpnia Tak Islandia Zwykle wyprzedaż jest w lipcu Tylko centra handlowe Litwa 1 lipca 31 lipca Tak Łotwa W środku sezonu Pod koniec sezonu Tak Luksemburg 28 czerwca 27 lipca Nie Malta Połowa lipca Koniec sierpnia Tylko rejony turystyczne Niemcy Koniec czerwca Początek sierpnia Tak, w kilka niedziel w roku – w zależności od regionu Norwegia Koniec czerwca Koniec lipca Nie Portugalia 7 sierpnia Pierwszy tydzień września Tak Rumunia 1 sierpnia 15 października Tak Słowacja Nie ma ustalonego okresu, zaczynają się w połowie sezonu Tylko centra handlowe Szwecja 10 czerwca Koniec lipca Tylko centra handlowe Słowenia Nie ma ustalonego okresu, zwykle od czerwca do końca sierpnia Tak Wielka Brytania Nie ma ustalonego okresu, sklepy same wyznaczają daty Tak Węgry Nie ma ustalonego okresu Tak Włochy Początek lipca Połowa sierpnia Tak

I ani dnia dłużej…

W niektórych państwach prawo reguluje maksymalny czas trwania wyprzedaży np. we Francji jest to 6 tygodni, w Luksemburgu miesiąc w ciągu każdego sezonu letniego i zimowego, a w Portugalii 4 miesiące na rok.

Polecamy serwis: Prawa konsumenta