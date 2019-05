Błędne dane w systemie rezerwacji lotu - jak temu zapobiec?

Linie lotnicze mylą dane pasażerów

Rezerwujesz lot, a system automatycznie wprowadza zapamiętane wcześniej dane? Wygoda, a może kłopot? Europejskie Centrum Konsumenckie postanowiło przyjrzeć się rezerwacyjnym formularzom linii lotniczych.

Na czym polega błąd w systemie rezerwacji?

Kupujesz bilet lotniczy innej osobie za pomocą swojego konta na stronie internetowej przewoźnika, wpisujesz poprawnie dane pasażera, po zakończeniu przychodzi potwierdzenie, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko.

W ostatnim kwartale do Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpłynęło kilkanaście zgłoszeń dotyczących automatycznie zmienionych danych podróżującego.

System pobiera błędne dane z:

wcześniej zapamiętanej karty kredytowej

kont na innych portalach

lub automatycznie wybiera właściciela konta, w czasie rezerwacji należy odznaczyć pole „ja podróżuję”

Jak zapobiec automatycznemu uzupełnianiu?

Nie wiąż kont (unikaj logowania się za pomocą innego portalu społecznościowego lub serwisu pocztowego)

Nie podawaj hasła do swojego e-maila (zdarza się, ze serwisy internetowe o nie proszą)

Po wprowadzeniu danych karty, upewnij się, czy nie zmieniono danych pasażera

Nie gódź się na podpowiedzi systemu (np. po wpisaniu pierwszej litery, system sugeruje imię, po jego wyborze uzupełnia pozostałe pola samodzielnie)

Usuwaj pliki cookie w przeglądarce internetowej

Zweryfikuj dane rezerwacji od razu po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia

Błędy w zmianie danych pasażera są trudne do udowodnienia, dlatego należy zachować ostrożność w procesie rezerwacji.

Co zrobić, gdy zauważysz błąd (złe dane)?

Niektóre linie lotnicze umożliwiają bezpłatną zmianę imienia i nazwiska zaraz po wykonaniu rezerwacji. Jeżeli przewoźnik nie oferuje takiej możliwości, a doszło do automatycznej zamiany danych, w pierwszej kolejności zgłoś pisemną skargę. Warto do niej dołączyć np. samodzielnie nagrany filmik/ pokazujący, jak zmieniają się rekordy w okienkach. Z punktu postępowań polubownych, im więcej dowodów przemawiających za wykazaniem błędu strony internetowej, a nie osoby dokonującej rezerwacji, tym lepiej. Co więcej, warto zadbać o dowody w tym samym dniu, w którym wystąpił problem.

Zestawienie formularzy reklamacyjnych większości europejskich przewoźników, znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-skarg/

Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, a linia lotnicza zarejestrowana jest w innym kraju UE, zgłoś skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.