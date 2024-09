Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2024 r.

Wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy to świadczenia pieniężne, które przysługują ubezpieczonemu za czas niezdolności do pracy spowodowanych:

- chorobą,

- odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

- wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

- chorobą przypadającą w czasie ciąży,

- poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek, narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.



Świadczenia te różnią się przede wszystkim okresem niezdolności do pracy ale również stroną je finansującą oraz oskładkowaniem i opodatkowaniem danego świadczenia.