Od 1 grudnia 2024 r. nowe, wyższe o 86,30 zł limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Ile można dorobić? Kiedy nastąpi zawieszenie wypłaty świadczenia? Kiedy zostanie pomniejszone? Kto może dorabiać do emerytury i renty bez ograniczeń?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w przesłanym komunikacie, że od 1 grudnia 2024 r. będą obowiązywały nowe, wyższe limity dorabiania dla niektórych emerytów i rencistów. Jakie będą

Od 1 grudnia 2024 r. nowe, wyższe o 86,30 zł limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Ile można dorobić?

Coraz więcej osób pobierających świadczenia dorabia do swoich emerytur czy rent. Niektórzy z nich, zwłaszcza ci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, muszą szczególnie uważać na graniczne kwoty przychodu. Mówimy tu o 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie - przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Od grudnia limity dotyczące pracujących młodszych emerytów i rencistów ulegną podwyższeniu. Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej do swojego świadczenia. Bez żadnych ograniczeń, od grudnia będą oni mogli miesięcznie zarobić do kwoty 5713,20 zł brutto. Kwota ta stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zawieszenie wypłaty świadczenia

W przypadku, gdy miesięczny przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - wypłata świadczenia może zostać zawieszona. Oznacza to, że nastąpi zawieszenie wypłaty świadczenia w momencie przekroczenia kwoty 10 610,20 zł brutto.

Pomniejszenie wypłaty świadczenia

W przypadku, gdy miesięczny przychód będzie wyższy niż 5713,20 zł brutto, ale nie przekroczy kwoty 10 610,20 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Ta maksymalna kwota do kolejnej waloryzacji, wynosi 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Dodatkowe przychody emerytów i rencistów bez ograniczeń