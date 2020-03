Koronawirus - objawy, co zrobić?

Koronawirus powoduje objawy podobne do grypy. Gorączka, kaszel i duszności to niektóre z nich. Jakie jeszcze objawy mogą wskazywać na zarażenie koronawirusem SARS-Cov-2? Co zrobić, jeśli dostrzegasz u siebie objawy koronawirusa?