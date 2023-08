Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który dostaje rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, musi pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczy. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, czyli złoży dokumenty np. w październiku, to straci rentę rodzinną za wrzesień.

Kiedy zaświadczenie składają maturzyści i studenci?

Jak potwierdzić fakt kontynuowania nauki?

Limity dorabiania Kiedy zaświadczenie składają maturzyści i studenci? — W przypadku maturzystów, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów ważne jest złożenie u nas wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Potem do końca października nowi studenci muszą „donieść” zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów – przestrzega. REKLAMA Rzeczniczka dodaje, że pozostali studenci tzn., ci, którzy kontynuują naukę mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października. - Wtedy, kiedy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie należy u nas złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę -wyjaśnia Kowalska-Matis. Ważne Nie jest konieczne coroczne przedstawianie nowej informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Jak potwierdzić fakt kontynuowania nauki? REKLAMA Fakt kontynuowania nauki potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je tylko na rok, tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli jednak za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego - wtedy ZUS przestaje wypłacać rentę gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana czy nie. Dalszy ciąg materiału pod wideo Rzeczniczka zapewnia, że jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświadczenia ze szkoły wystarczy złożenie napisanego przez siebie wniosku o niewstrzymywanie wypłaty wraz z dołączonym zaświadczeniem, o dostaniu się na studia. ZUS będzie kontynuował wypłatę, ale jeśli październiku student nie przyniesie zaświadczenia z uczelni wypłata zostanie wstrzymana oraz trzeba będzie zwrócić pieniądze za wrzesień. Ważne Bardzo ważne jest także również to, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. - Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, ze nauka została przerwana wtedy wypłacone pieniądze potraktuje, jako nienależnie świadczenie, które trzeba będzie oddać razem z odsetkami – mówi Kowalska-Matis. – Uprzedzam, ze sprawdzamy czy ktoś się naprawdę nadal uczy – przestrzega. Limity dorabiania REKLAMA Studentów, którzy dostają rentę po zmarłym rodzicu obowiązują także limity dorabiania. Jeśli student osiągnie przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia. Student, musi ZUS powiadomić o rocznych dochodach do końca lutego następnego roku, podobnie jak o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innej renty np. renty socjalnej. Rentę rodzinną mogą dostać dzieci do 16. roku życia, jeżeli kontynuują naukę, to do 25. roku życia. Warto wiedzieć, że, w przypadku, gdy 25. urodziny przypadają w ostatnim roku studiów w szkole wyższej, student może dostawać rentę aż do końca tego roku studiów. Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą dostawać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. Zobacz również: Dlaczego we wrześniu limit dorabiania dla emerytów i rencistów będzie niższy?

