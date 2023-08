Jak powrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

Choć często mówi się o powrocie do nazwiska panieńskiego, to prawo to przysługuje każdemu z małżonków, który przy ślubie zmienił swoje dotychczasowe nazwisko.

Jakie nazwiska noszą małżonkowie?

Kto po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Powrót do nazwiska po upływie 3 miesięcy? Jakie nazwiska noszą małżonkowie? O nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa decydują małżonkowie w oświadczeniu złożonym przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie to składa się bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. REKLAMA Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Pamiętajmy, iż nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W przypadku niezłożenia takiego świadczenia każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Zasady te zostały określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten zawiera również przepisy dotyczące możliwości powrotu po rozwodzie do wcześniej noszonego nazwiska. Kto po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Dalszy ciąg materiału pod wideo Stanowi o tym art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oświadczenie przyjmuje kierownik USC albo konsul. Załatwienie sprawy w dowolnym urzędzie stanu cywilnego wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej, zaś przed konsulem – opłaty konsularnej. Powrót do nazwiska po upływie 3 miesięcy? REKLAMA Co istotne, jeżeli chcemy powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, to musimy pamiętać o trzymiesięcznym terminie (od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu). Po jego upływie nie jest już możliwe złożenie odpowiedniego oświadczenia. Gdy przegapimy ten termin, to zmiany nazwiska można dokonać jedynie w trybie administracyjnym na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z przepisami tej ustawy można tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.