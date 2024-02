RPO o braku waloryzacji u żołnierzy i funkcjonariuszy. Ich emerytury zostały zaniżone o 7,8%

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego to, obok Ministra Równości nowość w składzie polskiego rządu. Stanowisko to utworzył premier Donald Tusk, a prezydent Andrzej Duda powołał na nie Agnieszkę Buczyńską. Szef rządu określił także zakres działania Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Czym zajmuje się ten członek rządu?