Spadek, a koszty pogrzebu. Na co uważać, kiedy dziedziczymy majątek

Do spadku należą także zobowiązania nie zaciągnięte przez spadkodawcę. Są to między innymi koszty pogrzebu w zakresie, w jakim odpowiada on miejscowym zwyczajom, wydatki związane z wykupieniem miejsca pochówku na cmentarzu, koszty trumny lub urny, urządzenia ceremonii pogrzebowej i stypy.

Przykład nieprzemyślanego przyjęcia spadku z długami Koszty te mogą wchodzić do spadku, jeśli obowiązek ich pokrycia spoczywa na osobie innej niż spadkobierca. Może nią być nabywca nieruchomości, którą zbył za życia spadkodawca na podstawie umowy o dożywocie, a umowa zobowiązywała go do poniesienia takich wydatków. REKLAMA Sprawcy wypadku lub pobicia ponoszą koszty pogrzebu ofiary Obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu może spoczywać na osobie która spowodowała śmierć spadkodawcy (wypadek komunikacyjny, pobicie). Zgodnie z artykułem 446 § 1 k.c., jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Co ważne, przewidziany w art. 77 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. Orzekł tak Sąd Najwyższy (uchwała pełnego składu SN z 15 maja 2009 r. sygn. akt III CZP 140/08) Wynagrodzenie opiekunki to także długi spadkowe Do długów spadkowych zaliczane są również koszty związane z ostatnią chorobą spadkodawcy (koszty leczenia, wynagrodzenia opiekunki/opiekuna) czy koszty postępowania spadkowego (m.in. innymi zabezpieczenia spadku, ustanowienia wykonawcy testamentu, wykonania spisu inwentarza. Przykład nieprzemyślanego przyjęcia spadku z długami Radosław S. był jedynym spadkobiercą po zmarłym bracie, który zostawił mu 2 hektarowe gospodarstwo. Przed notariuszem złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. Taka decyzja była równoznaczna z objęciem schedy bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Wkrótce okazało się, że walczący z chorobą alkoholową spadkodawca przez lata pożyczał pieniądze od sąsiadów na poczet ceny sprzedaży wchodzących w skład spadku gruntów. Do pana Radosława zgłosili się wierzyciele. Okazali mu dokumenty, z których wynikało że brat pożyczył za życia znacznie więcej, niż sam posiadał. Spadkobierca musi teraz uregulować zobowiązania zmarłego.