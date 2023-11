Własna działalność a konto na PUE ZUS. Co trzeba wiedzieć?

Jeżeli po raz pierwszy zakładamy własny biznes – nie tylko musimy zarejestrować firmę ale także pamiętać także o tym, żeby założyć konto na platformie internetowej PUE ZUS. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. Ten obowiązek mają wszyscy płatnicy składek od początku 2023 roku. Dotyczy to również osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie oraz małych firm rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.

Startujesz z własną firmą – pamiętaj o ZUS!

Indywidualne konto na PUE jest zawsze zakładane dla osoby fizycznej. Dlatego też właściciel firmy, jako osoba fizyczna, może sam założyć profil dla siebie lub upoważnić do tego inną osobę np. swoją księgową lub biuro rachunkowe.

- Wrocław jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem ilości indywidualnych kont na PUE ZUS. W naszym regionie elektronicznie załatwia swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prawie 450 tys. Dolnoślązaków. Z Platformy Usług Elektronicznych ZUS korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także emeryci i renciści - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność, jako osoba fizyczna system automatycznie przypisze rolę „płatnik” do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane podczas rejestracji a potem w zgłoszeniu do nas rozpoczęcia działalności gospodarczej np. NIP, PESEL.

Według rzeczniczki, indywidualne konto na PUE ZUS pozwala załatwiać większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą na PUE składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik, która jest przeznaczona do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

- Przedsiębiorcy mają też możliwość kontrolowania stanu swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, a także mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu) – zachęca Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że jeśli płatnik składek w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku opłacanie składek nie założy samodzielnie konta na PUE ZUS ani nikogo nie upoważni, ZUS - zgodnie jednak z przepisami - zrobi to za niego. W takim przypadku trzeba dokończyć proces rejestracji.

- Żeby się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba uzyskać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty (po potwierdzeniu swojej tożsamości przy pomocy dokumentu ze zdjęciem). Następnie trzeba się zalogować do PUE ZUS, uzupełnić brakujące dane i ustawić nowe hasło – wyjaśnia rzeczniczka. - Dlatego lepiej zrobić to samodzielnie, bo wówczas wszystkie dane niezbędne do korzystania z profilu mamy od razu – dodaje.

Założenie konta na PUE ZUS jest proste, a system sam „prowadzi” krok po kroku i wskaże kolejne czynności, które należy wykonać.

Po wejściu na stronę www.zus.pl, należy kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE], który znajduje się na górze strony. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP i wybrać sposób rejestracji, np. za pomocą portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS. Profil PUE można też założyć korzystając z formularza rejestracji.

Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.

W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Potrzebny do tego jest dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Czym jest PUE ZUS?

W 2013 roku w całej Polsce tylko 275 603 klientów miało założone indywidualne konta dzisiaj jest ich już 4 754 104. Obecnie 448 087 Dolnoślązaków ma już konto na PUE. Dziesięć lat temu miało je zaledwie 32 646 mieszkańców regionu.

Dla każdej grupy klientów na PUE jest przygotowywana specjalna zakładka (rola, profil), która ułatwia obsługę. Ubezpieczony - dla osoby, która jest tylko ubezpieczona w ZUS, Płatnik - to dodatkowa zakładka dla prowadzących firmy, którzy płacą składki do ZUS oraz świadczeniobiorca, dla emerytów i rencistów, którym to ZUS wypłaca pieniądze.

Osobne zakładki są tworzone także dla określonych grup zawodowych np. dla lekarzy.

Po zalogowaniu na swoje konto każda osoba ubezpieczona w ZUS może sprawdzić stan swojego konta w ZUS oraz dane o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Klienci mają także informacje o zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny i zwolnieniach lekarskich.

Co dla seniora?

Osoby zanim podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej mogą na PUE obliczyć swoją przyszłą, prognozowaną emeryturę.

Co dla właściciela firmy?

Płatnicy składek mogą rozliczać się z ZUS przez aplikację ePłatnik. Tam mają też informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i stanie bieżących rozliczeń z ZUS.

Dla rodziców i pracowników

Poprzez PUE ZUS rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, czy o świadczenie z programu Dobry Start. Na swoim kocie można sprawdzić ile składek jest zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz czy pracodawca odprowadza za pracownika składki do ZUS.

Kontakt nie tylko przez PUE ZUS

Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą bezpośrednio kontaktować się z konsultantami ZUS telefonując po numer infolinii ZUS 22 560 16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00.

Klienci mogą także umówić się e-wizytę https://www.zus.pl/e-wizyta

Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl