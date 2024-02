QUIZ Kawa a region geograficzny. Odkryj powiązania między smakiem a ziemią!

Odkąd pierwsze ziarna kawy zostały odkryte w etiopskich górach, napój ten stał się symbolem kultury i tradycji na całym świecie. Jednak to, co sprawia, że każda filiżanka jest wyjątkowa, to nie tylko sposób przygotowania czy rodzaj kawy, ale także region geograficzny, z którego pochodzi. Zapraszamy do zgłębienia fascynującego związku między kawą a miejscem, gdzie rośnie. Odkryj, jak różnorodność geograficzna wpływa na smak i aromat tego ulubionego napoju. Przygotuj się na podróż!