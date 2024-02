3,9%! Niezwykły spadek inflacji. Koniec waloryzacji o 12% i podwyżek o 20%. Raty kredytów i lokaty w dół

Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca „zapisał” go do PPK i na bieżąco monitorować stan swoich oszczędności w PPK

Pracownik, który ma wątpliwości czy pracodawca „zapisał” go do PPK i czy odprowadza wpłaty na jego rachunek PPK, albo nie wie, w jakiej instytucji oszczędza w PPK – może sprawdzić to w istniejącym już dwa lata i prowadzonym przez PFR Portal PPK serwisie mojeppk.