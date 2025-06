Revolut przestanie chronić przed komornikiem? Nadchodzą zmiany w egzekucji

Revolut, dotychczas postrzegany przez wielu dłużników jako „bezpieczna przystań” przed egzekucją komorniczą, wkrótce może stracić ten status. Planowane zmiany w przepisach mają na celu umożliwienie komornikom dostępu do środków zgromadzonych na kontach tego fintechu.

Revolut poza zasięgiem komorników – na razie

Obecnie Revolut, jako bank zarejestrowany na Litwie, nie jest częścią polskiego systemu OGNIVO, który umożliwia komornikom szybkie zajmowanie rachunków bankowych dłużników. Dzięki temu środki przechowywane na kontach Revolut pozostają niewidoczne dla organów egzekucyjnych.



Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej w programie Gość Infor.pl przyznaje, że choć problem nie jest masowy, to jednak istnieje:



- Nie możemy mówić o wielkiej skali problemu. Na pewno część dłużników przechowuje tam swoje środki. Komornik może działać tylko na terenie kraju, a więc jeśli rachunek jest prowadzony za granicą, nie możemy prowadzić egzekucji. Jeżeli ktoś nieuczciwy przechowuje środki na Revolucie, jest poza naszym zasięgiem.

Revolut i komornik - planowane zmiany w przepisach

- Sytuacja może jednak ulec zmianie. Revolut złożył wniosek o rejestrację w Polsce jako oddział banku zagranicznego. Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego wyda pozytywną decyzję, Revolut stanie się częścią polskiego systemu bankowego i zostanie włączony do OGNIVO. Oznacza to, że komornicy będą mogli zidentyfikować konta dłużników w Revolut i zajmować zgromadzone na nich środki.



- Projektowane przepisy przewidują, że rachunki wirtualne będą traktowane tak samo jak tradycyjne konta bankowe. Oznacza to, że komornicy otrzymają narzędzia umożliwiające monitorowanie i egzekucję środków przechowywanych na Revolucie - mówi w programie Gość Infor.pl MIchał Grabowski, właściciel kancelarii prawnej z Warszawy, ekspert w dziedzinie fintechów.

Komornik wejdzie na Revolut - kiedy?

Jak przyznał mec. Michał Grabowski, choć konkretna data wejścia nowych przepisów w życie nie została jeszcze ustalona, regulacje wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej mogą doprowadzić do zmian w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wpływ na to ma również unijne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które już zostało przyjęte i zacznie obowiązywać w 2027 roku.

Co to oznacza dla dłużników?

Dla osób zadłużonych, które do tej pory traktowały Revolut jako sposób na ochronę środków przed zajęciem, nadchodzące zmiany mogą oznaczać koniec „bezpiecznej przystani”. Choć obecnie komornicy nie mają dostępu do kont Revolut, w przyszłości sytuacja ta może ulec zmianie, co zwiększy skuteczność egzekucji komorniczych i ograniczy możliwości unikania odpowiedzialności finansowej.