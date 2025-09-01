REKLAMA

Twoje pieniądze » 2 września ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

2 września ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

01 września 2025, 16:25
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaci nawet 4134 zł we wrześniu 2025
ZUS wypłaci nawet 4134 zł we wrześniu 2025
ZUS 2 września 2025 roku przeleje na konta uprawnionych kolejne transze świadczenia - od 751 zł do nawet 4134 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Komu przysługuje. Kto dostanie dodatkowe pieniądze 2 września 2025?

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające z ZUS zostało wprowadzone 1 stycznia 2024 roku jako element reformy systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Program ma na celu zwiększenie niezależności finansowej tych osób i wypłacany jest w comiesięcznych transzach.

Wysokość świadczenia 2025 - od 751 zł do nawet 4134 zł

Kwoty świadczenia są zróżnicowane i zależą od poziomu potrzeby wsparcia, który ustalany jest przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Miesięczna wysokość świadczenia wynosi od 751,56 zł do 4133,64 zł – czyli od 40% do nawet 220% renty socjalnej.

Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na dochód osoby niepełnosprawnej czy jej rodziny. Kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

 
Nowe grupy uprawnionych od stycznia 2025

Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi rozszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia wspierającego. W drugim etapie wdrażania programu do świadczenia będą miały prawo osoby z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego:

  • I etap (od stycznia 2024 r.) – osoby z poziomem 87–100 pkt
  • II etap (od stycznia 2025 r.) – osoby z poziomem 78–86 pkt
  • III etap (od stycznia 2026 r.) – osoby z poziomem 70–77 pkt

Kwoty świadczenia wspierającego od marca 2025:

  • 95–100 pkt – 4133,64 zł (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – 3382,24 zł (180%)
  • 85–89 pkt – 2254,69 zł (120%)
  • 80–84 pkt – 1502,29 zł (80%)
  • 75–79 pkt – 1127,35 zł (60%)
  • 70–74 pkt – 751,56 zł (40%)

Kiedy wypłaty i jak złożyć wniosek?

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie bezgotówkowo – na wskazane konto bankowe. Przelewy realizowane są przez ZUS w stałych terminach każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca.

Aby otrzymać świadczenie, należy:

  • uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia,
  • złożyć wniosek do ZUS (świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku).

Ile osób już otrzymuje świadczenie?

Według ZUS, od stycznia do lipca 2024 świadczenie wypłacono już ponad 70 tysiącom osób, a łączna suma wypłat przekroczyła 2 miliardy 231 milionów złotych. Dane te pokazują, jak duże znaczenie ma to świadczenie w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

