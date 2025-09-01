Trzeba teraz zapłacić majątek za remont domu i mieszkania. Wszystko przez zmianę przepisów

Ci, którzy planują remont domu lub mieszkania muszą się przygotować się na znacznie wyższe wydatki. Powód? Obowiązujące od stycznia unijne przepisy dotyczące segregacji odpadów budowlanych.

Unijne regulacje namieszały w naszych domowych budżetach

Dotychczas pozbycie się gruzu czy innych pozostałości po pracach remontowych nie wiązało się z dużymi formalnościami. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Regulacje obejmują nie tylko firmy budowlane czy deweloperów, lecz także tych, którzy prowadzą remonty na własnej posesji.

Odpady budowalne po nowemu. Co trzeba segregować?

Nowe prawo jasno określa, które odpady muszą być oddzielane. Obowiązek dotyczy między innymi drewna, które może zostać wykorzystane do produkcji płyt drewnopochodnych, a także szkła i metali poddawanych recyklingowi. Segregować należy również tworzywa sztuczne oraz materiały izolacyjne, takie jak styropian, wełna mineralna czy pianki. Przepisy obejmują także gruz i inne odpady mineralne, które w dalszym procesie mogą być przerobione na kruszywo.

Co istotne, selekcja powinna odbywać się już na etapie powstawania odpadów. Oznacza to konieczność korzystania z odpowiednich pojemników lub kontenerów oraz podpisania umowy z certyfikowanym odbiorcą. Dodatkowo wymagane jest prowadzenie ewidencji.

Eksperci: koszty nieuniknione

Specjaliści cytowani przez portalsamorzadowy.pl ostrzegają, że nowe regulacje oznaczają istotny wzrost kosztów. Piotr Szewczyk, wicedyrektor instalacji Orli Staw i prezes Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tłumaczył na łamach serwisu, że brak długoterminowego planowania w gospodarce odpadami sprawia, że zmiany te są dla rynku zaskoczeniem.

Według ekspertów głównym problemem nie jest sama segregacja, lecz konieczność transportu odpadów do różnych instalacji recyklingowych. To generuje dodatkowe koszty logistyczne, które finalnie obciążają kieszeń osób remontujących.

