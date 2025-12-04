REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Pułapka przy rezerwacji noclegu, na którą „łapie” się wiele osób i traci pieniądze. Hotele i platformy rezerwacyjne powszechnie stosują niedozwoloną praktykę

Pułapka przy rezerwacji noclegu, na którą „łapie” się wiele osób i traci pieniądze. Hotele i platformy rezerwacyjne powszechnie stosują niedozwoloną praktykę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 17:25
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
nocleg, pieniądze, hotele, uokik, zadatek, zaliczka, ferie zimowe
Pułapka przy rezerwacji noclegu, na którą „łapie” się wiele osób i traci pieniądze. Hotele i platformy rezerwacyjne powszechnie stosują niedozwoloną praktykę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ferie zimowe, a co się z tym wiąże – wzmożona aktywność turystyczna – zbliżają się wielkimi krokami. W związku z powyższym, już dzisiaj – wiele osób, dokonuje rezerwacji obiektów noclegowych. Nie każdy jest jednak świadomy, że hotele, pensjonaty i im podobne ośrodki – nie mają prawa do pobierania od rezerwujących 100% ceny za pobyt/nocleg, zastrzegając jednocześnie, że kwota ta – w całości – nie podlega zwrotowi, w razie odwołania rezerwacji przez klienta (a zatem – stanowi zadatek). Jest to niedozwolona praktyka, uznana przez UOKiK za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.  

Płatność w związku z dokonaniem rezerwacji noclegu w hotelu czy innym obiekcie noclegowym – to zaliczka czy zadatek?

W związku z dokonaniem rezerwacji noclegu – hotel lub inny obiekt noclegowy, może zażądać od nas zapłaty określonej kwoty, celem zabezpieczenia ewentualnych przyszłych należności. Wpłacona suma – może mieć charakter zaliczki  albo zadatku

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli kwota wpłacona w związku z rezerwacją noclegu, ma charakter zaliczki  – wówczas, w przypadku anulowania rezerwacji przez którąkolwiek ze stron (tj. przez nas – jako rezerwujących nocleg lub przez obiekt) – podlega ona zwrotowi. Jeżeli natomiast dojdzie do naszego pobytu w obiekcie – podlega ona zaliczeniu na poczet ostatecznej ceny za nocleg, którą zobowiązani będziemy zapłacić (i o którą zostanie ona umniejszona).

Jeżeli natomiast kwota wpłacona w związku z rezerwacją noclegu, ma charakter zadatku  – wówczas, w przypadku anulowania rezerwacji przez nas, jako rezerwujących nocleg (np. z powodu zmiany planów i rezygnacji z wyjazdu) – zadatek przepada. Jeżeli natomiast to obiekt – z jakichś przyczyn (np. z powodu overbookingu, czyli przyjęcia większej liczby rezerwacji, niż dostępna liczba miejsc noclegowych) – odwoła naszą rezerwację – będziemy mogli żądać od niego wypłaty sumy dwukrotnie wyższej. Jedynymi wyjątkami od powyższych zasad dotyczących zadatku, będą sytuacje, w których „niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony”. Oznacza to, że:

  • jeżeli to my – jako rezerwujący nocleg, będziemy zmuszeni do anulowania rezerwacji  z powodu działania siły wyższej (np. wystąpienia katastrofalnych zjawisk wywołanych działaniem siły natury, które uniemożliwiają nam przyjazd do obiektu) lub z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą obie strony – wówczas, zadatek będzie podlegał zwrotowi,
  • jeżeli natomiast to obiekt będzie zmuszony do anulowania rezerwacji z powodu działania siły wyższej (np. w związku z wystąpieniem awarii, za którą nie ponosi odpowiedzialności) lub z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą obie stronynie będzie wówczas zobowiązany do wypłaty nam dwukrotności wpłaconego zadatku

Jeżeli natomiast dojdzie do naszego pobytu w obiekcie – analogicznie jak w przypadku zaliczki – zadatek będzie podlegał zaliczeniu na poczet ostatecznej ceny za nocleg, którą zobowiązani będziemy zapłacić (i o który zostanie ona umniejszona).

REKLAMA

W związku z tak zasadniczymi różnicami w konsekwencjach anulowania rezerwacji noclegu – w zależności od tego czy wpłacona przez nas, w momencie rezerwacji, kwota, ma charakter zaliczki czy zadatku – zawsze powinniśmy dążyć do jednoznacznego ustalenia charakteru dokonywanej przez nas wpłaty (tj. właśnie tego czy ma ona charakter zaliczki czy zadatku) i jakie zasady anulowania rezerwacji obowiązują w danym obiekcie. Co więcej – powinno to każdorazowo zostać ustalone na piśmie (np. w wydanym przez obiekt potwierdzeniu rezerwacji) lub wynikać z regulaminu obiektu (np. regulaminu rezerwacji).

 Pułapka przy rezerwacji noclegu, na którą „łapie” się wiele osób i traci pieniądze: zadatek w wysokości 100% ceny noclegu, to praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów 

Ważne

Pobieranie przez obiekt noclegowy 100% ceny noclegu, w związku z dokonaniem rezerwacji i to w formie zadatku, czyli bezzwrotnie (w przypadku anulowania przez nas rezerwacji) – zgodnie ze stanowiskiem UOKiK – stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

 Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przez które rozumie się godzące w interesy konsumentów, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności polegające na:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
  • nieuczciwych praktykach rynkowych lub czynach nieuczciwej konkurencji lub
  • proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowaniu nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru,

– jest zakazane

Jeżeli Prezes UOKiK stwierdzi naruszenie powyższego zakazu – wydaje wówczas decyzję o uznaniu danej praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą danemu przedsiębiorcy zaniechanie jej stosowania. Ww. decyzją Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości opiewającej nawet na kwotę stanowiącą równowartość 10% obrotu osiągniętego przez tego przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

W sprawie pobierania przez obiekt noclegowy zadatku w wysokości 100% ceny noclegu – Prezes UOKiK, w decyzji nr RGD. 12/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, uznał działania przedsiębiorcy, prowadzącego obiekt noclegowy, polegające na ustaleniu, że wpłaty za pobyt w ośrodku, uiszczane w wysokości 100% ceny, mają charakter zadatku i nie podlegają zwrotowi, w razie rezygnacji przez klienta z wykonania umowy. Kategoryzując rodzaj naruszenia – UOKiK uznał, iż działania takie, mogą wyczerpywać znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej, zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym praktykom rynkowym. Zgodnie z ww. przepisem – „praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”.

Zgodnie z uzasadnieniem ww. decyzji UOKiK – w przypadku zadatku wynoszącego 100% należności, mamy do czynienia z zapłatą wygrodzenia, dokonaną wcześniej, niż rozpoczęcie świadczenia usługi przez przedsiębiorcę. Prezes UOKiK zgodził się z przedsiębiorcą, iż ma on pełne prawo do zabezpieczenia swoich interesów w formie prawnie dozwolonej, jednak – w każdym przypadkupowinien również uwzględnić korzyści, jakie uzyskał w związku z rezygnacją klienta z rezerwacji (nawet jeżeli w jego miejsce – nie znajdzie nowego klienta), chociażby w postaci oszczędności nakładów pracy i środków, w związku z niewykonaniem umowy. Działanie obiektu noclegowego, polegające na pobieraniu zadatku w wysokości 100% ceny pobytu i zatrzymywaniu go w całości, w sytuacji anulowania rezerwacji przez klienta – jest zatem działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i naruszającym interes ekonomiczny konsumentów. 

Z powyższego wynika, iż w przypadku pobierania od klienta zadatku w wysokości 100% ceny za pobyt i rezygnacji przez klienta z rezerwacji – obiekt może żądać od klienta co najwyżej:

  • stosownej rekompensaty lub zwrotu poniesionych kosztów bądź 
  • ustalenia wysokości zadatku, umniejszonego o korzyści, które obiekt uzyskał, w związku z rezygnacją klienta (chociażby w postaci oszczędności nakładów pracy i środków, w związku z niewykonywaniem umowy), który podlegać będzie zatrzymaniu, 

ale, na pewno – nie ma prawa do zatrzymania zadatku w pełnej wysokości.

 Hotel lub inny obiekt noclegowy pobrał 100% ceny za nocleg i nie chce dokonać zwrotu pieniędzy w związku z odwołaniem rezerwacji – co dalej? 

Jeżeli, rezerwując pobyt w obiekcie, staliśmy się ofiarami praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, w związku z tym, że obiekt, w celu dokonania rezerwacji, zażądał od nas zapłaty 100% ceny i jednocześnie zastrzegł, że wpłata ta, będzie miała charakter zadatku, a następnie, odwołaliśmy nasz pobyt i mówiąc kolokwialnie – nie zwrócono nam „ani grosza” – w takiej sytuacji, warto:

  • zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta  (w odnalezieniu rzecznika działającego w miejscowości swojego zamieszkania pomocna będzie na pewno wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy-konsumentow) albo
  • zgłosić sprawę do UOKiK – tj. złożyć zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Zawiadomienie to, należy złożyć pisemnie na adres Urzędu i powinno ono zawierać dane nadawcy, w tym jego dokładne dane teleadresowe. UOKiK nie rozpatruje bowiem anonimowych zgłoszeń. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1071)
  • Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 845)
Powiązane
1100 zł na ferie zimowe w 2026 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2021 r. Można już składać wnioski o świadczenie
1100 zł na ferie zimowe w 2026 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2021 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?
04 gru 2025

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb podjął przełomową uchwałę, która może zmienić bieg sporu o polski wymiar sprawiedliwości. Według najnowszego orzeczenia żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać wyroku Sądu Najwyższego za nieistniejący – nawet powołując się na prawo Unii Europejskiej. SN stwierdził jednocześnie, że Polska nie przekazała Brukseli kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa.
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
04 gru 2025

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
04 gru 2025

Umiarkowany stopień niepełnosprawności daje więcej, niż wiele osób się spodziewa. To nie tylko ulgi podatkowe, ale też konkretne zasiłki, wyższe dofinansowania z PFRON i ułatwienia w pracy. W 2026 roku część przepisów zmienia się na korzyść osób z orzeczeniem. Sprawdź, co faktycznie możesz zyskać i jakie świadczenia przysługują Ci od stycznia.
Religia w szkole z nową podstawą programową. Kiedy nowe podręczniki?
04 gru 2025

Episkopat zaprezentował nową podstawę programową nauczania religii w szkole. Ma ona odpowiadać na współczesne wyzwania, a także na pytania uczniów dotyczące sensu istnienia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnego programu nauczania.

REKLAMA

Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
04 gru 2025

W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co warto wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi zasiłek w 2025 i 2026 r.? Co bierze pod uwagę MOPS?
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn
04 gru 2025

Kiedy pojawia się temat pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś chciała? Czy każde przesunięcie środków między domowymi rachunkami może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?
Ile podatku od nieruchomości zapłacą w 2026 roku przedsiębiorcy? Po latach sporów, MF zdecydowało się wydać interpretację ogólną
04 gru 2025

Po latach sporów resort finansów w końcu zabrał głos w sprawie opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W listopadzie 2025 roku wydał interpretację ogólną, która ma pomóc w wymiarze podatku na 2026 rok.
Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
04 gru 2025

Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

REKLAMA

Szykują się zmiany w systemie podatkowym i reforma służby zdrowia? Czy nowy podatek zastąpi składkę zdrowotną? Nowa Lewica ma plan
04 gru 2025

Nowa Lewica zamierza złożyć projekt ustawy, mający na celu reformę służby zdrowia, w ramach której planuje się zastąpienie obecnej składki zdrowotnej nowym podatkiem. Nowy podatek zdrowotny ma dotyczyć przedsiębiorstw płacących CIT oraz osób fizycznych rozliczających PIT. Oto szczegóły.
KSeF wchodzi w życie w 2026 r. Przewodnik dla przedsiębiorców i księgowych
04 gru 2025

Od 2026 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Właściwe przygotowanie ułatwiają kursy online Krajowej Izby Księgowych, które krok po kroku wyjaśniają zasady pracy w KSeF. W artykule omawiamy, czym jest KSeF, co się zmieni i jaki kurs wybrać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA