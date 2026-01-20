Ministerstwo Klimatu ostrzega przed zamieszaniem w sklepach. Na przełomie roku sieci handlowe ruszyły z własnymi akcjami zwrotu opakowań – ale z innymi zasadami i innymi kwotami niż w powszechnym systemie kaucyjnym. Efekt? Klienci mogą nie wiedzieć, że za tę samą butelkę w jednym miejscu dostaną mniej niż w drugim. Jest jeden sposób, żeby się nie pomylić.

W sklepach robi się gorąco wokół butelek - sklepy wymyślają system kaucyjny na nowo

Od początku roku kolejne sieci handlowe uruchamiają akcje zachęcające do zwrotu butelek i puszek. Brzmi znajomo? No właśnie – na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak powszechny system kaucyjny. Problem w tym, że to nie zawsze jest to samo. Ministerstwo Klimatu postanowiło zabrać głos, bo najwyraźniej zamieszanie zaczęło robić się poważnie, a ludzie zauważyli, że dostają niższe zwroty niż obiecane 50 groszy czy 1 zł.

Dwa systemy, jedna półka, różne kwoty do odzyskania - problem mnogości bytów

Komunikat opublikowany na gov.pl mówi wprost: wiele sieci sklepów wprowadziło nowe promocje oparte o podobny schemat do systemu kaucyjnego, ale z innymi zasadami i innymi kwotami za zwrot opakowań. Co to oznacza w praktyce? Że możesz stanąć przy automacie, wrzucić butelkę i dostać za nią mniej, niż byś dostał gdzie indziej. Albo dostać bon zamiast gotówki. Albo usłyszeć, że bez paragonu nici ze zwrotu.

Tyle że w powszechnym systemie kaucyjnym te ograniczenia nie obowiązują. A Ty zwracasz do sklepu butelkę poza powszechnym systemem kaucyjnym.

Jak rozpoznać jedyny prawdziwy powszechny system kaucyjny i nie dać się naciągnąć na kaucji?

Ministerstwo wskazuje jeden konkretny wyróżnik: znak kaucji. Jeśli opakowanie ma taki symbol – podlega pod ustawowe zasady. Jeśli nie ma – to sklep może ustalać własne reguły zwrotów.

Powszechny system kaucyjny obejmuje trzy rodzaje opakowań:

Butelki plastikowe do 3 litrów – zwrot to 50 groszy .

. Puszki metalowe do 1 litra – również 50 groszy .

. Butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – tu stawka jest wyższa, bo złotówka.

Ważne Wszystkie muszą mieć znak kaucji. Bez niego – to już nie ten system.

Paragon? Niepotrzebny. Gotówka? Należy ci się. Bon? Możesz zamiast niego zażądać gotówki.

W wirze codziennych zakupów łatwo przeoczyć lub pomylić kwestie związane z kaucją. W powszechnym systemie kaucyjnym nie musisz mieć paragonu. Możesz przyjść z butelką kupioną miesiąc temu, w innym sklepie, w innym mieście – i masz prawo do jej zwrotu i odzyskania kaucji.

Co więcej – masz prawo do zwrotu w formie pieniężnej. Nawet jeśli automat wypluje ci bon. Nawet jeśli kasjerka powie, że „u nas tak nie ma". Ma być. Tak mówi ustawa. A sklep, który tego nie respektuje, narusza prawo. To w promocjach organizowanych przez sklepy te zasady nie obowiązują. Tam rządzi regulamin – każda sieć może go napisać po swojemu. I tu właśnie zaczynają się schody.

Promocje sklepów – intencje dobre, ale w każdej sieci może być inaczej

Ministerstwo przyznaje, że akcje sieci handlowych „wpisują się w idee gospodarki obiegu zamkniętego". Brzmi ładnie. Ale zaraz potem pada sugestia, żeby przed udziałem w takiej promocji zapoznać się z regulaminem. Tylko realistycznie patrząc - kto będzie czytał regulaminy przy zwrocie butelek w każdym jednym sklepie? No właśnie.

A różnice potrafią być spore. Inna kwota za zwrot. Inna forma wypłaty, np. tylko bon. Wymagany paragon. Ograniczenie do produktów kupionych w danej sieci. Lista zastrzeżeń może być długa – i zwykle jest napisana drobnym drukiem.

Co robić, żeby nie stracić przy - było nie było - zwrocie butelek, czyli czymś, co powinno być proste i nieskomplikowane

Poradzić można jedno: patrzeć na znak systemu kaucyjnego:

Jest znak – obowiązują zasady ustawowe

Nie ma znaku – obowiązuje to, co wymyślił sklep

W przypadku wątpliwości najlepiej pytać obsługę. I tu pewnie część osób się uśmiechnie, bo każdy wie, jak wygląda pytanie do obsługi w godzinach szczytu. Ale jeśli ktoś chce mieć pewność, że dostaje tyle, ile powinien - to jedyna droga.

Komplikacje z butelkami i puszkami, o których nie śniło się filozofom

Powszechny system kaucyjny działa, raz lepiej, raz gorzej . Ale obok niego pojawiły się promocje, które wyglądają podobnie, a działają inaczej i mogą zmylić nieuważnych. Klienci mogą się pogubić – i nic dziwnego, że ministerstwo postanowiło to wyjaśnić w prosty sposób, bo i sprawa powinna być prosta, gdy zwracasz opakowania i chcesz odzyskać tyle, ile powinieneś.

Ważne Klucz jest prosty: szukaj znaku kaucji. Jeśli go widzisz – masz prawo do 50 groszy lub złotówki, bez paragonu, w gotówce. Jeśli go nie widzisz – sprawdź regulamin, bo zasady mogą być zupełnie inne.

Sklepy mogą robić i robią swoje własne promocje, z takim czy innym skutkiem. Chodzi natomiast o to, żebyś wiedział, w której i czyjej grze w butelkę właśnie bierzesz udział. I żebyś nikomu nie dał się w nią nabić.

