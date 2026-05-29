Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany w 800 plus. W czerwcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Zmiany w 800 plus. W czerwcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

29 maja 2026, 07:22
Maja Retman
Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.

Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.

Do zmiany terminów dojdzie trzy razy

Jak to będzie w czerwcu? Do zmiany terminów dojdzie trzy razy. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w czerwcu 2026

  • 2 czerwca (wtorek)
  • 4 czerwca (czwartek);
  • 7 czerwca (niedziela) – wypłata wcześniej, w piątek 5 czerwca
  • 9 czerwca (wtorek
  • 14 czerwca (niedziela) – wypłata wcześniej, w piątek 12 czerwca
  • 16 czerwca (wtorek)
  • 20 czerwca (sobota) – wypłata wcześniej, w piątek 19 czerwca
  • 22 czerwca (poniedziałek)
800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

