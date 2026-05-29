Stawki abonamentu RTV w 2027 r. 1035 zł kary za niezarejestrowany telewizor lub inny odbiornik programów telewizyjnych. Dwa rozporządzenia KRRiT już opublikowane

W rozporządzeniu z 13 maja 2026 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła, że od 1 stycznia 2027 r. wzrosną opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (tzw. abonament RTV). Stawki tych opłat wyniosą: 10,80 zł – za jeden miesiąc używania odbiornika radiofonicznego oraz 34,50 zł – za jeden miesiąc używania odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego. Jak wskazała KRRiT, podwyżka tych stawek (o ok. 13% w porównaniu do stawek z 2026 r.) wynika z konieczności waloryzacji w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Konieczność waloryzacji wynika z art. 3 ust. 1a ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała w tej sprawie dwa rozporządzenia, w których oprócz stawek abonamentu na 2027 rok, podała także kwoty tych stawek po uwzględnieniu zniżek w przypadku opłacenia abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2026 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 maja 2026 r. (poz. 664):

§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2027 w wysokości: 1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 10,80 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 34,50 zł za jeden miesiąc.

§ 2. Opłaty wnoszone na poczet 2027 r. mogą być przyjmowane w 2026 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2027 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Drugie Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2026 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 21 maja 2026 r. (poz. 665):

Stawki abonamentu RTV w 2027 r. - ile trzeba będzie zapłacić za używanie telewizora lub radia?

Zatem w 2027 roku opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku wyniosą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 10,80 zł za jeden miesiąc (w 2026 r. jest 9,50 zł);

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 34,50 zł za jeden miesiąc (w 2026 r. jest 30,50 zł);



Opłatę abonamentową należy płacić z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje też w art. 3 ust. 6, że KRRiT określa, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając:

1) prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek;

2) konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.



Wysokości tych zniżek od lat są następujące:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła w ww. rozporządzeniu:



§ 2. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2027, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 1, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 21,00 zł za dwa miesiące,

b) 31,10 zł za trzy miesiące,

c) 61,60 zł za sześć miesięcy,

d) 116,70 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 67,00 zł za dwa miesiące,

b) 99,40 zł za trzy miesiące,

c) 196,70 zł za sześć miesięcy,

d) 372,60 zł za rok kalendarzowy.

Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo - 10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały 2026 rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2026 r.

Konkretna wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2027, po uwzględnieniu ww. zniżek, będzie znana dopiero, gdy zostanie opublikowane rozporządzenie w sprawie stawek na 2027 rok.



Co roku można też płacić abonament rtv na nowy rok już w poprzednim roku jeżeli opublikowane zostało rozporządzenie KRRiT w sprawie nowych stawek. Zatem z pewnością opłaty abonamentowe wnoszone na poczet 2027 roku będą mogły być przyjmowane już w 2026 r. ale według tych nowych stawek ustalonych przerz KRRiT na 2027 r.

Czy od 2027 r. abonament RTV będzie zlikwidowany?

Warto przypomnieć, że od grudnia 2025 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad projektem nowej ustawy medialnej, która zakłada likwidację abonamentu RTV od 2027 roku i finansowanie mediów publicznych wprost z budżetu państwa. Jednak jak dotąd projekt tej ustawy nie trafił do Sejmu i nadal – jak wskazuje strona tego projektu na Rządowym Centrum Legislacji - nie wyszedł poza fazę konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Co więcej Minister Finansów i Gospodarki w opinii do tego projektu stwierdził, że w budżecie państwa do 2028 r. nie ma pieniędzy na media publiczne i w przypadku likwidacji abonamentu RTV trzeba znaleźć inne źródło dochodów na ten cel.



Jak zapłacić abonament RTV?

Poczta Polska SA wyjaśnia, że aby skutecznie zapłacić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio trzeba przede wszystkim znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który jest nadawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. A co jeżeli nie pamiętamy tego numeru? Nic strasznego - można go ustalić:

- w każdej placówce Poczty Polskiej,

- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),

- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,

- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.



Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:



1) w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.



W tym przypadku można można wykorzystać:

a) spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów wpłat można je zamówić:

- osobiście w dowolnej placówce pocztowej,

- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),

- poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.

lub wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A.: Wydrukuj imienne blankiety wpłat rtv.



b) standardowy blankiet do wpłat (książeczki z blankietami można zakupić w placówkach pocztowych), uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnianie pola "tytułem", pozwoli to na prawidłowe zidentyfikowanie dokonanej wpłaty

- w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,

- w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego,

- w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych

- w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,

- w polu "tytułem" okres jakiego dotyczy wpłata.

2) Za pomocą Platformy Płatności.

W celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



3) w formie elektronicznego przelewu bankowego.

W przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.

Ważne Poczta Polska informuje:

- Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

- Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

- Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.

Czy abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika programów telewizyjnych lub radiowych (np. laptopa lub smartfona)?

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, odbiornikiem telewizyjnym albo radiofonicznym (który trzeba zarejestrować i płacić od niego abonament RTV) jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu (odpowiednio: telewizyjnego lub radiowego). A więc użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2023 r. Takie jest też stanowisko Poczty Polskiej, której upoważnieni pracownicy mają prawo kontrolować wykonanie obowiązków rejestracji odbiorników i płacenia abonamentu RTV.



Kara za brak rejestracji odbiornika RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że wszystkie sprawne odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Kontrole wypełniania tego obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej SA.

Osoby te w czasie kontroli mają obowiązek okazać:

- upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie,

- legitymację służbową,

- a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty.



Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska SA ma prawo do żądania wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w drodze egzekucji administracyjnej.



Jeżeli kontrolujący stwierdzi u kontrolowanego używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, kontrolowany ma obowiązek zapłacić opłatę karną w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych).



W 2026 roku ta opłata wzrosła do:

- 915 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego

- 285 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego.



Zaś w 2027 roku ww. opłata karna za niezarejestrowany odbiornik wzrośnie do:

- 1035 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego

- 324 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego.

Za nieuiszczenie opłaty abonamentowej nie ma kary ale są karne odsetki i koszty upomnienia

Poczta Polska informuje, że za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki takie same jak od zaległości podatkowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Aktualnie (od 4 grudnia 2025 r.) odsetki podatkowe wynoszą 11,00% w skali roku.



Jeżeli spłacamy zadłużenie w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej - Dz.U. 2021 poz. 67. Aktualnie koszty upomnienia wynoszą 16 zł.



Jeżeli nie płacimy zaległych opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.



Poczta Polska S.A. informuje, że opłaty abonamentowe należy uiszczać terminowo zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat. W przypadku zadłużenia w opłatach, zaliczenie dokonanej wpłaty nastąpi, w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia, gdy na wpłacającym ciążą koszty doręczonego upomnienia, a pozostała kwota zostanie zaliczona na odsetki podatkowe oraz zaległą opłatę abonamentową. Rozliczanie zaległych opłat abonamentowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

FAQ - abonament RTV w 2027 roku

Ile wyniesie kara w 2027 r. za używanie niezarejestrowanego odbiornika programów radiowych i telewizyjnych?

W 2027 roku ww. opłata karna za niezarejestrowany odbiornik wzrośnie do:

- 1035 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego

- 324 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego.

Ile wyniosą stawki abonamentu RTV w 2027 roku?

Stawki abonamentu RTV w 2027 r. wyniosą:

10,80 zł – za jeden miesiąc używania odbiornika radiofonicznego oraz

34,50 zł – za jeden miesiąc używania odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego.

Podstawa prawna:

- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1585.

- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z …… 2026 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r.