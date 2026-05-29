Strona główna » Prawo » Wiadomości » Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości

Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości

29 maja 2026, 17:11
KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG Legal
Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.

Długo oczekiwana reforma czy powrót do sporu o „podatek od elektroniki”?

Podpisana w 2026 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego opłat reprograficznych może stanowić jedną z najbardziej doniosłych zmian w praktyce funkcjonowania polskiego prawa autorskiego ostatnich lat. Choć formalnie mamy do czynienia wyłącznie z aktem wykonawczym aktualizującym katalog urządzeń objętych opłatą przewidzianą w art. 20 i 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rzeczywiste znaczenie nowelizacji wykracza daleko poza techniczną korektę systemu. W praktyce oznacza ona bowiem redefinicję modelu rekompensaty za dozwolony użytek prywatny w realiach współczesnej gospodarki cyfrowej.

Debata wokół nowelizacji od samego początku miała charakter znacznie szerszy niż klasyczny spór o zakres ochrony praw autorskich. Dyskusja bardzo szybko przeniosła się na grunt prawny, fiskalny i gospodarczy. Krytycy zmian zaczęli określać opłatę mianem „podatku od smartfonów”, wskazując, że jej ekonomiczny ciężar zostanie ostatecznie przerzucony na konsumentów. Zwolennicy reformy podnosili natomiast, że polski system od wielu lat pozostawał anachroniczny i oderwany od rzeczywistych sposobów korzystania z utworów, skoro obejmował urządzenia praktycznie niewystępujące już w obrocie, a jednocześnie pomijał podstawowe narzędzia współczesnej konsumpcji treści cyfrowych, takie jak smartfony czy tablety.

Nowelizacja ma zatem charakter nie tylko praktyczny, ale również symboliczny. Pokazuje bowiem napięcie pomiędzy dynamicznie zmieniającą się technologią a tradycyjnymi konstrukcjami prawa autorskiego, które coraz częściej próbują odpowiadać na wyzwania ery streamingu, chmury danych i cyfrowego dostępu do kultury przy wykorzystaniu instrumentów wywodzących się jeszcze z epoki nośników fizycznych.

Konstrukcja prawna opłaty reprograficznej – między prawem autorskim a quasi-daniną publiczną

Instytucja opłaty reprograficznej została uregulowana przede wszystkim w art. 20 oraz art. 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jej podstawowym założeniem jest stworzenie mechanizmu rekompensaty dla twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców za skutki legalnego kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego.

Konstrukcja ta stanowi implementację rozwiązań wynikających z prawa unijnego, przede wszystkim z art. 5 ust. 2 lit. b dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli tzw. dyrektywy InfoSoc. Dyrektywa dopuszcza możliwość ustanowienia wyjątku od monopolu autorskiego w postaci prywatnego kopiowania utworów pod warunkiem zapewnienia uprawnionym „godziwej rekompensaty”. Polski ustawodawca zdecydował się zrealizować ten obowiązek przede wszystkim poprzez system opłat pobieranych od producentów i importerów określonych urządzeń oraz nośników umożliwiających kopiowanie treści.

Z perspektywy dogmatycznej opłata reprograficzna od lat budzi jednak trudności kwalifikacyjne. Formalnie nie jest ona podatkiem ani klasyczną daniną publiczną, ponieważ środki z niej pochodzące nie trafiają do budżetu państwa, lecz do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jednocześnie trudno całkowicie abstrahować od jej przymusowego charakteru, ustawowego źródła oraz powszechności ekonomicznych skutków regulacji. W praktyce opłata funkcjonuje bowiem jako obligatoryjne obciążenie związane z wprowadzaniem określonych urządzeń do obrotu.

W doktrynie coraz częściej podkreśla się, że opłata reprograficzna posiada cechy konstrukcji hybrydowej — z jednej strony pozostaje instrumentem prawa autorskiego o funkcji kompensacyjnej, z drugiej zaś wykazuje istotne podobieństwa do publicznoprawnych ciężarów fiskalnych. To właśnie ta niejednoznaczność stała się jednym z centralnych punktów krytyki obecnej nowelizacji.

Zakres nowelizacji – dostosowanie prawa do rzeczywistości cyfrowej

Najbardziej widocznym elementem reformy jest rozszerzenie katalogu urządzeń objętych opłatą reprograficzną o nowoczesne urządzenia cyfrowe wykorzystywane obecnie do utrwalania, przechowywania i odtwarzania utworów. Nowelizacja obejmuje w szczególności smartfony, tablety, laptopy, komputery osobiste oraz wybrane urządzenia audiowizualne posiadające funkcje zapisu danych.

Zmiana ta ma fundamentalne znaczenie systemowe. Dotychczasowy model opierał się bowiem na katalogu urządzeń, który coraz wyraźniej rozmijał się z praktyką obrotu gospodarczego i sposobami korzystania z kultury. Przez wiele lat opłatą objęte pozostawały m.in. magnetowidy, kasety VHS czy niektóre typy nagrywarek optycznych, podczas gdy urządzenia realnie wykorzystywane do kopiowania treści cyfrowych pozostawały poza systemem.

Ministerstwo Kultury argumentuje, że nowelizacja ma przede wszystkim charakter aktualizacyjny i porządkujący. Zmniejszono liczbę kategorii urządzeń, uproszczono system stawek oraz przyporządkowano poszczególne urządzenia do określonych sposobów korzystania z utworów. Celem reformy ma być zatem nie tyle rozszerzenie samej idei opłaty reprograficznej, ile dostosowanie jej do współczesnych realiów technologicznych.

Nie można jednak pomijać praktycznego znaczenia zmian dla rynku elektroniki użytkowej. Objęcie smartfonów i komputerów opłatą oznacza bowiem wprowadzenie dodatkowego kosztu po stronie producentów oraz importerów. Nawet jeśli formalnie obowiązek obciąża przedsiębiorców, ekonomiczny ciężar regulacji niemal nieuchronnie zostanie przynajmniej częściowo przeniesiony na końcowych konsumentów poprzez wzrost cen detalicznych urządzeń.

Problem konstytucyjny – granice delegacji ustawowej i art. 217 Konstytucji RP

Najpoważniejsze kontrowersje prawne dotyczą zgodności nowelizacji z konstytucyjnymi standardami stanowienia danin publicznych. Krytycy reformy wskazują przede wszystkim na art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym nakładanie podatków oraz innych danin publicznych powinno następować w drodze ustawy.

W tym kontekście pojawia się zasadnicze pytanie, czy rozszerzenie katalogu urządzeń objętych opłatą reprograficzną może zostać dokonane wyłącznie na poziomie rozporządzenia wykonawczego. O ile bowiem sama instytucja opłaty została przewidziana w ustawie, o tyle faktyczny zakres podmiotów ponoszących ekonomiczny ciężar regulacji jest kształtowany właśnie przez akt wykonawczy.

Problem ten należy analizować również w świetle konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy w zakresie ingerencji w prawa majątkowe jednostki. Jeżeli bowiem uznać, że opłata reprograficzna posiada charakter zbliżony do daniny publicznej, pojawia się pytanie, czy delegacja ustawowa zawarta w ustawie o prawie autorskim nie została sformułowana zbyt szeroko.

W praktyce spór może sprowadzać się do oceny, czy minister jedynie technicznie aktualizuje katalog urządzeń przewidzianych przez ustawodawcę, czy też de facto samodzielnie rozszerza zakres obciążeń finansowych w sposób wykraczający poza wykonawczy charakter rozporządzenia.

Nie można wykluczyć, że nowelizacja stanie się przedmiotem kontroli konstytucyjnej, zwłaszcza że problem relacji pomiędzy opłatami reprograficznymi a konstytucyjnymi standardami danin publicznych od wielu lat pozostaje przedmiotem dyskusji zarówno w polskiej, jak i europejskiej doktrynie prawa.
Niemniej jednak, należy w analizie problemu uwzględnić ratio sposobu i metody nowelizacji, i w tym względzie, w myśl uzasadnienia resortu kultury: „podstawę do wprowadzenia opłaty reprograficznej w ramach dozwolonego użytku prywatnego stanowi art. 5 ust. 2 lit b dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Przepisy na poziomie europejskim nie wskazują jednak sposobu, w jaki należy zapewnić twórcom „godziwą rekompensatę”. Jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie, stosowanym w zdecydowanej większości państw UE, jest przerzucenie obowiązku wnoszenia opłat na podmioty trzecie – producentów i importerów sprzętu służącego do kopiowania utworów i związanych z nim czystych nośników. W UE jedynie Finlandia stosuje system kompensaty finansowany ze środków publicznych.” (źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/projekt-rozporzadzenia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-kategorii-urzadzen-i-nosnikow-sluzacych-do-utrwalania-utworow-oraz-oplat-od-tych-urzadzen-i-nosnikow-z-tytulu-ich-sprzedazy-przez-producentow-i-importerow).

Europejski kontekst regulacyjny – „godziwa rekompensata” w orzecznictwie TSUE

Analiza nowelizacji nie może abstrahować od bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego tzw. fair compensation. TSUE wielokrotnie podkreślał, że system rekompensaty za prywatne kopiowanie powinien pozostawać w racjonalnym związku z rzeczywistą skalą korzystania z utworów.

W orzecznictwie Trybunału akcentowano jednocześnie konieczność zachowania proporcjonalności. Oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą tworzyć systemów, które prowadziłyby do nadmiernego lub arbitralnego obciążania podmiotów niekorzystających faktycznie z możliwości kopiowania chronionych treści.

Na tle standardów europejskich polski model przez wiele lat był oceniany jako przestarzały i nieefektywny ekonomicznie. Jak wynika bowiem z uzasadnienia nowelizacji z poziomu ministerialnego rozporządzenia resortu kultury: „Wpływy z opłat reprograficznych należały do najniższych w Unii Europejskiej, co wynikało właśnie z braku objęcia systemem nowoczesnych urządzeń cyfrowych. W ocenie projektodawcy wpływy z opłat powinny stanowić ok. 15–20% całości wpływów z tytułu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, tak jak ma to miejsce np. w Hiszpanii, na Słowacji czy na Węgrzech. Oznacza to, że powinny wynosić corocznie ok. 150–200 mln zł. W 2024 r. wyniosły niecałe 36 mln zł.”.

Z tej perspektywy objęcie smartfonów czy tabletów opłatą wydaje się rozwiązaniem zgodnym z dominującymi trendami europejskimi. Jednocześnie nie oznacza to automatycznie, że każdy sposób implementacji takich rozwiązań pozostaje zgodny z konstytucyjnymi standardami prawa krajowego.

Skutki praktyczne dla rynku i organizacji zbiorowego zarządzania

Nowelizacja będzie miała istotne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorców działających na rynku elektroniki użytkowej, jak i dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Po stronie importerów oraz producentów pojawią się nowe obowiązki związane z rozliczaniem opłat, ewidencją urządzeń oraz raportowaniem danych.

Z perspektywy organizacji zbiorowego zarządzania reforma oznacza natomiast znaczące zwiększenie potencjalnych wpływów finansowych. Ministerstwo Kultury szacuje, że roczne wpływy z opłaty reprograficznej mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie. W praktyce może to doprowadzić do istotnego zwiększenia środków przeznaczanych na wynagrodzenia dla twórców i producentów.

Nie oznacza to jednak automatycznie zakończenia sporów dotyczących przejrzystości systemu dystrybucji środków. Już wcześniej podnoszono bowiem zarzuty dotyczące sposobu podziału wpływów przez organizacje zbiorowego zarządzania, efektywności mechanizmów redystrybucyjnych oraz poziomu transparentności całego systemu.

Podsumowanie – reforma konieczna, lecz prawnie niejednoznaczna

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego opłat reprograficznych stanowi próbę dostosowania polskiego systemu prawa autorskiego do realiów XXI wieku. Trudno bowiem racjonalnie bronić modelu, który ignorował podstawowe urządzenia wykorzystywane współcześnie do przechowywania i kopiowania treści cyfrowych.

Jednocześnie sposób przeprowadzenia reformy budzi poważne wątpliwości konstytucyjne oraz systemowe. Najistotniejszy problem dotyczy granicy pomiędzy technicznym wykonaniem delegacji ustawowej a faktycznym rozszerzeniem zakresu obciążeń finansowych nakładanych na uczestników rynku.

Debata wokół opłaty reprograficznej pokazuje również szerszy problem współczesnego prawa autorskiego — coraz trudniej pogodzić tradycyjne mechanizmy ochrony twórców z dynamicznie zmieniającym się sposobem korzystania z kultury w środowisku cyfrowym. Niewykluczone zatem, że obecna nowelizacja będzie jedynie kolejnym etapem znacznie głębszej dyskusji o przyszłości modeli kompensacyjnych w prawie autorskim.

Autor: K. Jakub Gładkowski, radca prawny, KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI

