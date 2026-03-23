Strona główna » Twoje pieniądze » Błędny przelew a darowizna - kiedy nie trzeba składać SD-Z2? Interpretacja KIS

23 marca 2026, 07:12
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Błędny przelew a darowizna
REKLAMA

REKLAMA

Omyłkowe przelanie pieniędzy na konto bliskiej osoby i natychmiastowe ich odebranie — wydaje się błahostką. Tymczasem takie zdarzenie mogłoby, przynajmniej teoretycznie, zainteresować organy podatkowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2026 r. rozwiał te wątpliwości: błędny przelew cofnięty w ciągu kilku minut nie jest darowizną i nie oznacza żadnych obowiązków podatkowych.

Co się wydarzyło

Sprawa dotyczyła podatnika, który korzystając z bankowości elektronicznej — przez pomyłkę przelał środki pieniężne na rachunek swojego niepełnoletniego syna, zamiast na własne konto bieżące. Powodem pomyłki była zbliżona nazwa rachunków widoczna w systemie banku. Jako pełnomocnik do konta syna podatnik odwrócił operację po zaledwie pięciu minutach: przelewem zwrotnym na własny rachunek. Pytanie, które zadał organowi podatkowemu, było zasadnicze: czy obie te operacje mogą zostać potraktowane jako darowizny i czy w związku z tym spoczywa na nim obowiązek złożenia formularza SD-Z2?

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest darowizna

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje samodzielnie pojęcia darowizny. Sięgnąć trzeba zatem do przepisów Kodeksu cywilnego, który w art. 888 § 1 stanowi, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Kluczowe są tu dwa elementy: dobrowolność i trwałe przysporzenie po stronie obdarowanego. Innymi słowy, darowizna wymaga zamiaru obdarowania, a nie przypadkowego przepływu środków.

Właśnie ten element zamiaru stał się osią rozstrzygnięcia. Dyrektor KIS wskazał wprost, że skoro intencją podatnika nie było obdarowanie syna, a zwrotne przekazanie omyłkowo przelanych środków stanowiło jedynie techniczną korektę błędnej operacji bankowej, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że doszło do darowizny podlegającej opodatkowaniu.

Czy syn „wzbogacił się" choćby na chwilę

Podatnik trafnie zauważył we wniosku, że majątek syna nie uległ trwałemu powiększeniu. Pieniądze znajdowały się na jego rachunku zaledwie kilka minut. Tytuł przelewu — „NA INWESTYCJE" nie wskazywał na zamiar obdarowania, a bezpośrednio po zwrocie środków podatnik zrealizował pierwotnie zamierzony przelew na rachunek maklerski. Całość zdarzeń tworzyła spójną sekwencję: pomyłka, natychmiastowa korekta, realizacja pierwotnego celu.

REKLAMA

Organ podatkowy w pełni zaakceptował tę argumentację. Nie ma więc obowiązku składania formularza SD-Z2: ani w imieniu syna (z tytułu rzekomej darowizny od ojca), ani w imieniu ojca (z tytułu rzekomej darowizny od syna). Potwierdzono przy tym, że wcześniejsze, rzeczywiste darowizny przekazane synowi przez ojca w ciągu ostatnich pięciu lat — mieszczące się poniżej kwoty wolnej obowiązującej dla I grupy podatkowej, wynoszącej 36 120 zł — również nie wymagają zgłoszenia.

Kiedy jednak trzeba uważać

Rozstrzygnięcie KIS jest spójne i logiczne, lecz warto podkreślić, że jego kluczowym elementem była wyjątkowość okoliczności. Błąd nastąpił wskutek podobieństwa nazw rachunków, korekta była natychmiastowa, a całość przebiegła w obrębie rachunków należących do jednej rodziny, gdzie podatnik dysponował pełnomocnictwem do konta syna. Gdyby przelew trafił do osoby trzeciej, a zwrot nastąpił po dłuższym czasie lub wymagał negocjacji ocena podatkowa mogłaby być odmienna.

Interpretacja nie tworzy ogólnej zasady, że każde omyłkowe przelanie i odebranie pieniędzy jest podatkowo obojętne. Organy podatkowe będą badać każdy przypadek indywidualnie — biorąc pod uwagę relację stron, czas trwania operacji, tytuł przelewu oraz zachowanie podatnika po odkryciu błędu. Im szybszy zwrot i im wyraźniejsza dokumentacja pomyłki, tym silniejsza ochrona podatnika.

Praktyczna wskazówka

Przedsiębiorcy i osoby fizyczne dokonujące przelewów między wieloma rachunkami — zwłaszcza jeśli posiadają pełnomocnictwa do kont innych osób powinni zadbać o jasne, jednoznaczne nazewnictwo rachunków w bankowości elektronicznej. W razie popełnienia błędu warto bezzwłocznie odwrócić operację, zachować potwierdzenia obu przelewów i — jeśli kwota jest istotna — rozważyć złożenie wniosku o interpretację indywidualną lub przynajmniej sporządzenie pisemnej notatki dokumentującej okoliczności zdarzenia.

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1837 ze zm.)

Art. 888 § 1 i art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

Powołana interpretacja podatkowa:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.54.2026.1.PB

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA