Nowy piec gazowy do odliczenia od dochodu? Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga rehabilitacyjna

Osoba z niepełnosprawnością, dla której obsługa pieca na węgiel stała się niebezpieczna, odliczy zakup i montaż bezobsługowego kotła gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.

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Wymiana źródła ciepła to jeden z częstszych wydatków, o które osoby z niepełnosprawnością pytają Krajową Informację Skarbową. Powód jest prozaiczny: obsługa pieca na węgiel czy drewno - dźwiganie opału, rąbanie drewna, czyszczenie paleniska z popiołu, schodzenie do kotłowni w piwnicy — bywa dla nich fizycznie niewykonalna albo wręcz groźna. Fiskus od lat pozwala takie wydatki odliczać, a interpretacja z 3 września 2026 r. potwierdza tę linię w odniesieniu do osoby z chorobą Parkinsona.

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Piec jako adaptacja domu

Wnioskodawca ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 10‑N (choroby neurologiczne), związane z postępującą chorobą Parkinsona. Spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, zaburzenia równowagi i ograniczona chwytność rąk sprawiają, że obsługa pieca węglowego zagraża jego zdrowiu i bezpieczeństwu - od ryzyka upadku na schodach do piwnicy po niebezpieczeństwo pożaru przy niedomkniętych drzwiczkach paleniska. Podatnik planuje więc zamontować w pełni automatyczny, bezobsługowy kocioł gazowy, sfinansowany z własnych środków. Dyrektor KIS uznał jego stanowisko za prawidłowe: taki wydatek mieści się w pojęciu adaptacji i wyposażenia budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Adaptacja ogrzewania lokalu, a ulga rehabilitacyjna

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Podstawą odliczenia jest art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Ustawa nie definiuje jednak pojęć „adaptacja" i „wyposażenie", dlatego organy sięgają po ich znaczenie słownikowe. Adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przeróbka nadająca budynkowi inny charakter, a wyposażenie — urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Kryterium jest jedno: przystosowanie musi umożliwiać lub ułatwiać życie w budynku osobie z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia.

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Warto podkreślić rozróżnienie, które łatwo przeoczyć. Sam katalog wydatków rehabilitacyjnych z art. 26 ust. 7a jest zamknięty — odliczyć można tylko to, co ustawa wymienia, a przepisów o ulgach nie wolno interpretować rozszerzająco. W obrębie punktu 1, dotyczącego adaptacji, ustawodawca nie stworzył jednak listy dozwolonych prac. Liczy się funkcja wydatku, a nie jego nazwa, więc katalog konkretnych adaptacji pozostaje otwarty i zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. KIS przypomina przy tym, że prace adaptacyjne nie muszą mieć szczególnego, „specjalistycznego" charakteru — istotne jest, by odpowiadały potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

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Kto i od czego odliczy

Z ulgi korzysta podatnik z niepełnosprawnością albo podatnik, na którego utrzymaniu taka osoba pozostaje. Warunkiem jest posiadanie jednego z dokumentów: orzeczenia o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, decyzji przyznającej rentę z tytułu niezdolności do pracy (albo rentę socjalną lub szkoleniową) bądź orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16. roku życia. Na potrzeby przepisów o uldze rehabilitacyjnej umiarkowany stopień niepełnosprawności jest traktowany jako II grupa inwalidztwa. Jeżeli ulgę rozlicza osoba utrzymująca osobę z niepełnosprawnością, trzeba dodatkowo sprawdzić limit dochodów tej osoby, określony w art. 26 ust. 7e ustawy o PIT.

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Istotny jest sposób opodatkowania. Ulgę odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub od przychodu na ryczałcie — nie od dochodu rozliczanego podatkiem liniowym. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca płacił podatek według skali od pobieranej renty i to przesądziło o prawie do odliczenia.

Sam wydatek na adaptację jest nielimitowany — ustawa nie określa maksymalnej kwoty odliczenia. Podatnik odlicza faktycznie poniesiony koszt, pomniejszony o ewentualne dofinansowanie lub zwrot, oczywiście w granicach dochodu albo przychodu pozwalającego na wykorzystanie ulgi. Niewykorzystanej części nie można przenieść na kolejne lata.

Decyduje związek z niepełnosprawnością

Zgoda fiskusa nie jest automatyczna. Rozstrzygające jest funkcjonalne uzasadnienie wydatku — czy wynika on z potrzeb konkretnej niepełnosprawności. Gdyby wymiana pieca była podyktowana wyłącznie awarią starego urządzenia albo względami technicznymi niezwiązanymi ze stanem zdrowia, prawo do ulgi mogłoby zostać zakwestionowane. Ta sama zasada wyznacza granice odliczenia. W interpretacji z 16 lipca 2024 r. (sygn. 0112‑KDIL2‑1.4011.416.2024.2.KP) Dyrektor KIS zgodził się na odliczenie pochylni i barierek, ale odmówił prawa do ulgi przy utwardzeniu terenu wokół domu oraz podjeździe z kostki brukowej — uznał, że dotyczą one otoczenia budynku, a nie jego adaptacji w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 1.

Linia interpretacyjna jest ugruntowana i nie ogranicza się do jednego schorzenia. Analogicznie fiskus rozstrzygał m.in. w interpretacji z 6 czerwca 2025 r. (sygn. 0112‑KDIL2‑1.4011.330.2025.3.MB) w sprawie podatnika po ciężkim zawale serca, dla którego wysiłek przy obsłudze ogrzewania na paliwo stałe był przeciwwskazany, oraz w interpretacji z 22 stycznia 2021 r. (sygn. 0113‑KDIPT2‑2.4011.834.2020.3.AKU). W każdym z tych przypadków przesądzał ten sam argument — węglowego pieca nie dało się bezpiecznie obsługiwać przy danej niepełnosprawności.

Jak zabezpieczyć odliczenie

W dokumentacji warto zadbać o trzy elementy.

dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Ustawa wymaga dowodu zawierającego dane kupującego i sprzedającego, rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty; może to być faktura, rachunek albo odpowiednio opisany dowód zapłaty. W omawianej sprawie podatnik zadeklarował fakturę wystawioną na swoje nazwisko. dowód, że wydatek nie został sfinansowany ani zwrócony ze środków publicznych, takich jak PFRON, NFZ, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. warto dysponować dokumentacją medyczną pozwalającą wykazać związek adaptacji z niepełnosprawnością. Ustawa nie uzależnia tego rodzaju odliczenia wprost od posiadania zaświadczenia lekarskiego, ale może ono mieć istotne znaczenie dowodowe. W omawianej sprawie podatnik przedstawił zaświadczenie lekarza POZ potwierdzające potrzebę likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

Tego samego wydatku nie można wykorzystywać do różnych preferencji podatkowych. Warto przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 2025 r. zakup standardowego kotła gazowego nie znajduje się już w wykazie wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną.

Przy nietypowej adaptacji dodatkowym zabezpieczeniem może być własna interpretacja indywidualna. Opłata wynosi 40 zł za jeden przedstawiony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Interpretacja daje ochronę, jeżeli rzeczywista sytuacja podatnika jest zgodna z opisem przedstawionym we wniosku i podatnik zastosuje się do wydanej interpretacji. Nie wyłącza natomiast możliwości późniejszej weryfikacji przez urząd okoliczności faktycznych.

Wymiana uciążliwego pieca na bezobsługowe źródło ciepła to modelowy przykład adaptacji akceptowanej przez fiskus od lat. Warunek jest niezmienny: wydatek musi odpowiadać realnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności, a nie jedynie poprawiać komfort czy standard budynku. Kto potrafi ten związek wykazać i udokumentować, może bezpiecznie pomniejszyć dochód o poniesiony koszt inwestycji.

Ważne Rozstrzygające jest funkcjonalne uzasadnienie wydatku. Gdy wymiana pieca wynika tylko z awarii albo względów technicznych, a nie z potrzeb niepełnosprawności, prawo do ulgi można zakwestionować.

Podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7 pkt 4, ust. 7a pkt 1, ust. 7b, 7d, 7e, 7f i 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

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