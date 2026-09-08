REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Nowy piec gazowy do odliczenia od dochodu? Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga rehabilitacyjna

Nowy piec gazowy do odliczenia od dochodu? Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga rehabilitacyjna

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2026, 09:19
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
kocioł gazowy piec gazowy ogrzewanie
ulga rehabilitacyjna, piec gazowy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoba z niepełnosprawnością, dla której obsługa pieca na węgiel stała się niebezpieczna, odliczy zakup i montaż bezobsługowego kotła gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.

rozwiń >

Wymiana źródła ciepła to jeden z częstszych wydatków, o które osoby z niepełnosprawnością pytają Krajową Informację Skarbową. Powód jest prozaiczny: obsługa pieca na węgiel czy drewno - dźwiganie opału, rąbanie drewna, czyszczenie paleniska z popiołu, schodzenie do kotłowni w piwnicy — bywa dla nich fizycznie niewykonalna albo wręcz groźna. Fiskus od lat pozwala takie wydatki odliczać, a interpretacja z 3 września 2026 r. potwierdza tę linię w odniesieniu do osoby z chorobą Parkinsona.

REKLAMA

REKLAMA

Piec jako adaptacja domu

Wnioskodawca ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 10‑N (choroby neurologiczne), związane z postępującą chorobą Parkinsona. Spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, zaburzenia równowagi i ograniczona chwytność rąk sprawiają, że obsługa pieca węglowego zagraża jego zdrowiu i bezpieczeństwu - od ryzyka upadku na schodach do piwnicy po niebezpieczeństwo pożaru przy niedomkniętych drzwiczkach paleniska. Podatnik planuje więc zamontować w pełni automatyczny, bezobsługowy kocioł gazowy, sfinansowany z własnych środków. Dyrektor KIS uznał jego stanowisko za prawidłowe: taki wydatek mieści się w pojęciu adaptacji i wyposażenia budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Adaptacja ogrzewania lokalu, a ulga rehabilitacyjna

REKLAMA

Podstawą odliczenia jest art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Ustawa nie definiuje jednak pojęć „adaptacja" i „wyposażenie", dlatego organy sięgają po ich znaczenie słownikowe. Adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przeróbka nadająca budynkowi inny charakter, a wyposażenie — urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Kryterium jest jedno: przystosowanie musi umożliwiać lub ułatwiać życie w budynku osobie z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto podkreślić rozróżnienie, które łatwo przeoczyć. Sam katalog wydatków rehabilitacyjnych z art. 26 ust. 7a jest zamknięty — odliczyć można tylko to, co ustawa wymienia, a przepisów o ulgach nie wolno interpretować rozszerzająco. W obrębie punktu 1, dotyczącego adaptacji, ustawodawca nie stworzył jednak listy dozwolonych prac. Liczy się funkcja wydatku, a nie jego nazwa, więc katalog konkretnych adaptacji pozostaje otwarty i zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. KIS przypomina przy tym, że prace adaptacyjne nie muszą mieć szczególnego, „specjalistycznego" charakteru — istotne jest, by odpowiadały potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

Remont, roboty budowlane w lokalu, wykończenie mieszkania

Remont, roboty budowlane w lokalu, wykończenie mieszkania

Shutterstock

Kto i od czego odliczy

Z ulgi korzysta podatnik z niepełnosprawnością albo podatnik, na którego utrzymaniu taka osoba pozostaje. Warunkiem jest posiadanie jednego z dokumentów: orzeczenia o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, decyzji przyznającej rentę z tytułu niezdolności do pracy (albo rentę socjalną lub szkoleniową) bądź orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16. roku życia. Na potrzeby przepisów o uldze rehabilitacyjnej umiarkowany stopień niepełnosprawności jest traktowany jako II grupa inwalidztwa. Jeżeli ulgę rozlicza osoba utrzymująca osobę z niepełnosprawnością, trzeba dodatkowo sprawdzić limit dochodów tej osoby, określony w art. 26 ust. 7e ustawy o PIT.

osoba z niepełnosprawnością, ćwiczenia, rehabilitacja, turnus rehabilitacyjny

osoba z niepełnosprawnością, ćwiczenia, rehabilitacja, turnus rehabilitacyjny

Shutterstock

Istotny jest sposób opodatkowania. Ulgę odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub od przychodu na ryczałcie — nie od dochodu rozliczanego podatkiem liniowym. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca płacił podatek według skali od pobieranej renty i to przesądziło o prawie do odliczenia.

Sam wydatek na adaptację jest nielimitowany — ustawa nie określa maksymalnej kwoty odliczenia. Podatnik odlicza faktycznie poniesiony koszt, pomniejszony o ewentualne dofinansowanie lub zwrot, oczywiście w granicach dochodu albo przychodu pozwalającego na wykorzystanie ulgi. Niewykorzystanej części nie można przenieść na kolejne lata.

Decyduje związek z niepełnosprawnością

Zgoda fiskusa nie jest automatyczna. Rozstrzygające jest funkcjonalne uzasadnienie wydatku — czy wynika on z potrzeb konkretnej niepełnosprawności. Gdyby wymiana pieca była podyktowana wyłącznie awarią starego urządzenia albo względami technicznymi niezwiązanymi ze stanem zdrowia, prawo do ulgi mogłoby zostać zakwestionowane. Ta sama zasada wyznacza granice odliczenia. W interpretacji z 16 lipca 2024 r. (sygn. 0112‑KDIL2‑1.4011.416.2024.2.KP) Dyrektor KIS zgodził się na odliczenie pochylni i barierek, ale odmówił prawa do ulgi przy utwardzeniu terenu wokół domu oraz podjeździe z kostki brukowej — uznał, że dotyczą one otoczenia budynku, a nie jego adaptacji w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 1.

Linia interpretacyjna jest ugruntowana i nie ogranicza się do jednego schorzenia. Analogicznie fiskus rozstrzygał m.in. w interpretacji z 6 czerwca 2025 r. (sygn. 0112‑KDIL2‑1.4011.330.2025.3.MB) w sprawie podatnika po ciężkim zawale serca, dla którego wysiłek przy obsłudze ogrzewania na paliwo stałe był przeciwwskazany, oraz w interpretacji z 22 stycznia 2021 r. (sygn. 0113‑KDIPT2‑2.4011.834.2020.3.AKU). W każdym z tych przypadków przesądzał ten sam argument — węglowego pieca nie dało się bezpiecznie obsługiwać przy danej niepełnosprawności.

Jak zabezpieczyć odliczenie

W dokumentacji warto zadbać o trzy elementy.

  1. dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Ustawa wymaga dowodu zawierającego dane kupującego i sprzedającego, rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty; może to być faktura, rachunek albo odpowiednio opisany dowód zapłaty. W omawianej sprawie podatnik zadeklarował fakturę wystawioną na swoje nazwisko.
  2. dowód, że wydatek nie został sfinansowany ani zwrócony ze środków publicznych, takich jak PFRON, NFZ, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  3. warto dysponować dokumentacją medyczną pozwalającą wykazać związek adaptacji z niepełnosprawnością. Ustawa nie uzależnia tego rodzaju odliczenia wprost od posiadania zaświadczenia lekarskiego, ale może ono mieć istotne znaczenie dowodowe. W omawianej sprawie podatnik przedstawił zaświadczenie lekarza POZ potwierdzające potrzebę likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

Tego samego wydatku nie można wykorzystywać do różnych preferencji podatkowych. Warto przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 2025 r. zakup standardowego kotła gazowego nie znajduje się już w wykazie wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną.

Przy nietypowej adaptacji dodatkowym zabezpieczeniem może być własna interpretacja indywidualna. Opłata wynosi 40 zł za jeden przedstawiony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Interpretacja daje ochronę, jeżeli rzeczywista sytuacja podatnika jest zgodna z opisem przedstawionym we wniosku i podatnik zastosuje się do wydanej interpretacji. Nie wyłącza natomiast możliwości późniejszej weryfikacji przez urząd okoliczności faktycznych.

Wymiana uciążliwego pieca na bezobsługowe źródło ciepła to modelowy przykład adaptacji akceptowanej przez fiskus od lat. Warunek jest niezmienny: wydatek musi odpowiadać realnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności, a nie jedynie poprawiać komfort czy standard budynku. Kto potrafi ten związek wykazać i udokumentować, może bezpiecznie pomniejszyć dochód o poniesiony koszt inwestycji.

Ważne

Rozstrzygające jest funkcjonalne uzasadnienie wydatku. Gdy wymiana pieca wynika tylko z awarii albo względów technicznych, a nie z potrzeb niepełnosprawności, prawo do ulgi można zakwestionować.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7 pkt 4, ust. 7a pkt 1, ust. 7b, 7d, 7e, 7f i 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Powołane interpretacje:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 września 2026 r., sygn. 0113‑KDWPT.4011.489.2026.3.PPK
  • interpretacja Dyrektora KIS z 6 czerwca 2025 r., sygn. 0112‑KDIL2‑1.4011.330.2025.3.MB
  • interpretacja Dyrektora KIS z 16 lipca 2024 r., sygn. 0112‑KDIL2‑1.4011.416.2024.2.KP
  • interpretacja Dyrektora KIS z 22 stycznia 2021 r., sygn. 0113‑KDIPT2‑2.4011.834.2020.3.AKU
Powiązane
Skarbówka odmawia: strata w firmie nie ratuje ulgi dla samotnego rodzica. Liczy się jedno
Skarbówka odmawia: strata w firmie nie ratuje ulgi dla samotnego rodzica. Liczy się jedno
Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]
Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października 2026 r. kluczowy będzie kraj „wytapiania i wylewania”
08 wrz 2026

Unijny system ochrony rynku stali przeszedł w 2026 r. istotną zmianę. Sam mechanizm ceł ochronnych nie jest dla importerów nowością – środki ochronne dotyczące przywozu określonych wyrobów stalowych funkcjonują w Unii Europejskiej od lat. Nowe regulacje znacząco jednak zmieniają zarówno poziom ochrony rynku, jak i obowiązki dokumentacyjne po stronie importerów. Jednym z najważniejszych nowych elementów jest obowiązek ustalenia i udokumentowania państwa „wytapiania i wylewania” stali (country of melt and pour). Od 1 października 2026 r. informacja ta przestaje mieć wyłącznie charakter handlowy czy techniczny – staje się informacją wymaganą przy przywozie stali do Unii Europejskiej. Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwane przepisy wykonawcze, które precyzują, jakimi dokumentami importer będzie mógł wykazać kraj wytapiania i wylewania.
Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Na czym polega i co za nie grozi?
08 wrz 2026

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa może skutkować surową odpowiedzialnością karnoprawną. Biorąc pod uwagę aktualny powszechny i łatwy dostęp do internetu, istnieje niemałe ryzyko popełnienia takiego czynu. Nie w każdym jednak przypadku publiczne zachęcanie będzie skutkować naruszeniem art. 255 Kodeksu karnego.
Nowy piec gazowy do odliczenia od dochodu? Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga rehabilitacyjna
08 wrz 2026

Osoba z niepełnosprawnością, dla której obsługa pieca na węgiel stała się niebezpieczna, odliczy zakup i montaż bezobsługowego kotła gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.
Przekazywanie rat odpisu na ZFŚS. Na co zwrócić uwagę w poszczególnych terminach? Jeden z nich przypada już we wrześniu
08 wrz 2026

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to szczególny czas. Pracodawcy myślą już nie tylko o prawidłowym zakończeniu bieżącego roku, ale też o tym, że niedługo rozpocznie się kolejny i być może w związku z tym należy dopełnić niezbędnych formalności. Dużo uwagi muszą też poświęcić zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych, jeśli go tworzą.

REKLAMA

Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
08 wrz 2026

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a lista kandydatów nadal nie jest ostatecznie zamknięta. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Powodem decyzji była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia.
Pracodawcy odkrywają karty. Tak wygląda rynek rekrutacji na koniec roku
08 wrz 2026

32 proc. pracodawców w Polsce planuje powiększenie zespołów między październikiem a grudniem — wynika z Barometru Perspektyw Zatrudnienia. Redukcję etatów w tym okresie zapowiada 15 proc. firm, a ponad połowa badanych (51 proc.) nie przewiduje zmian w strukturze zatrudnienia.
2000 plus za szkodliwe oddziaływanie azbestu. ZUS wypłaca specjalne świadczenie
08 wrz 2026

Azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Szczególne zagrożenie dla zdrowia powstaje wtedy, gdy zawierające go materiały są uszkadzane – łamane, kruszone lub cięte – albo ulegają korozji. Osoby, które były narażone na szkodliwe działanie azbestu w związku z wykonywaną pracą, mogą – po spełnieniu warunków określonych w przepisach – ubiegać się w ZUS o świadczenie w wysokości niemal 2000 zł miesięcznie.
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
08 wrz 2026

Po śmierci współmałżonka często mierzą się nie tylko z samotnością, ale też z dużo niższymi dochodami. Dla tysięcy seniorów ratunkiem stała się renta wdowia, która pozwala połączyć dwa świadczenia. Po marcowej waloryzacji obowiązuje już wyższy limit wypłat – wynosi 5935,48 zł brutto. To jednak dopiero początek zmian. Od 2027 roku wzrośnie nie tylko wysokość dodatkowego świadczenia, ale także maksymalna kwota, jaką będzie można otrzymać.

REKLAMA

Zbliża się termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS. Ile zapłacą pracodawcy?
08 wrz 2026

We wrześniu przypada termin, w którym pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będą musieli przelać na jego konto drugą ratę odpisu. Obliczeń nadal będą dokonywali na podstawie planowanego zatrudnienia.
Podstawowe modyfikacje przepisów prawa łowieckiego zawarte w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej
07 wrz 2026

W zeszłym tygodniu zostały złożone na ręce Marszałkowi Sejmu podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian przepisów prawa łowieckiego. Grupa osób zaangażowanych w ochronę przyrody i dobrostan zwierząt przygotowała projekt przede wszystkim dostosowujący przepisy ustawy do obecnie obowiązującego porządku prawnego oraz aktualnego postrzegania zwierząt.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA