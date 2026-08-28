REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki

Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2026, 07:18
[Data aktualizacji 28 sierpnia 2026, 07:35]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
ogródki działkowe, działka, ROD
ogródki działkowe, działka, ROD
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kupujesz działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym? Od tego, co faktycznie przejmujesz i jak wartości poszczególnych składników zostaną określone w umowie, zależy, czy zapłacisz PCC według stawki 1 proc., czy 2 proc. Dyrektor KIS w interpretacji z 25 sierpnia 2026 r. odpowiedział na pytanie dotyczące stawki podatku od czynnosci cywilnoprawnych od takiej sprzedaży.

Czego dotyczyła sprawa

Podatniczka 16 czerwca 2026 r. kupiła u notariusza prawo do działki w ROD. Była to tzw. pusta działka – bez nasadzeń i bez obiektów w rodzaju altany czy domku narzędziowego. Od transakcji zapłaciła PCC w wysokości 1 proc., a następnie – dla pewności – wystąpiła o interpretację z pytaniem, czy zastosowała właściwą stawkę.

REKLAMA

REKLAMA

Co potwierdziła skarbówka

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe. Przeniesienie prawa do działki w ROD to nie sprzedaż nieruchomości, lecz sprzedaż „innych praw majątkowych" w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC – a dla tej kategorii stawka wynosi 1 proc. (interpretacja KIS z 25 sierpnia 2026 r., sygn. 0111-KDWB.4014.76.2026.2.AZE).

Logika jest prosta. Działkowiec nie jest właścicielem gruntu, więc nie może go sprzedać – przenosi jedynie prawo do działki wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. A skoro przedmiotem umowy jest samo prawo majątkowe, a nie nieruchomość ani rzecz, to zastosowanie ma niższa z dwóch stawek PCC.

Uwaga na altanę i nasadzenia

I tu zaczynają się warunki. Interpretacja z 25 sierpnia 2026 r. dotyczyła wyłącznie „pustej" działki. Co dzieje się przy działce zagospodarowanej, KIS wyjaśnił natomiast w innej, lipcowej interpretacji, sygn. 0111-KDWB.4014.19.2026.2.AZE. Jeżeli wraz z prawem do działki nabywca przejmuje nasadzenia, urządzenia lub obiekty, które – zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD – jako wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca stanowią jego własność, są one dla celów PCC traktowane jak rzeczy, których sprzedaż jest objęta stawką 2 proc. Samo prawo do działki pozostaje natomiast innym prawem majątkowym opodatkowanym stawką 1 proc.
Jak stwierdzono w tej interpretacji:
"Stawka 1% ma zastosowanie tylko do sprzedaży praw majątkowych natomiast na podstawie ww. umowy doszło do sprzedaży praw majątkowych (prawa do działki) oraz rzeczy (nasadzeń, urządzeń i obiektów), przy czym wartość prawa majątkowego nie została w umowie wyodrębniona, zatem należało zastosować stawkę 2%."

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowe jest więc wyodrębnienie wartości. Jeżeli umowa wskazuje osobno wartość prawa do działki oraz wartość nasadzeń, urządzeń i obiektów, do poszczególnych składników można zastosować właściwe im stawki – odpowiednio 1 i 2 proc. Jeżeli natomiast strony podadzą tylko jedną łączną wartość, art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC nakazuje zastosowanie najwyższej stawki, czyli 2 proc., do całej wartości. Tak właśnie KIS rozstrzygnął w lipcowej interpretacji.

Przykład

Odstępne za pustą działkę wynosi 12 000 zł. PCC według stawki 1 proc. to 120 zł. Gdyby przyjąć stawkę 2 proc. – 240 zł.

Jeżeli razem z prawem do działki (12 000 zł) kupujesz altanę i nasadzenia (30 000 zł) i w umowie rozdzielisz te wartości, zapłacisz 120 zł (1 proc. od prawa) plus 600 zł (2 proc. od altany), czyli 720 zł. Jeśli nie rozdzielisz – zapłacisz 2 proc. od całych 42 000 zł, czyli 840 zł. Przy droższych działkach z murowaną altaną różnica idzie w setki, a nawet tysiące złotych.

Kto płaci i w jakim terminie

Podatek płaci kupujący, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy – nie z chwilą jej zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Umowa o przeniesienie prawa do działki jest zawierana w wymaganej ustawą formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, a nie w formie aktu notarialnego. Dlatego notariusz nie jest tu płatnikiem PCC – płatnikiem jest on wyłącznie przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego. Rozliczenie spada więc na kupującego: musi on sam złożyć deklarację PCC-3 do swojego urzędu skarbowego i zapłacić podatek w ciągu 14 dni.

Trzeba też pamiętać o realnej wycenie. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa, a nie kwota wpisana „na oko". Jeżeli urząd uzna, że wartość zaniżono, wezwie do jej podwyższenia, a przy dalszym sporze może powołać biegłego. Gdy ustalona przez biegłego wartość przekroczy zadeklarowaną o więcej niż 33 proc., koszt opinii obciąży podatnika – obok dopłaty podatku wraz z odsetkami.

Co możesz zrobić:

  • sprawdź, co realnie kupujesz: samo prawo do pustej działki czy prawo wraz z altaną i nasadzeniami.
  • jeśli na działce są altana lub nasadzenia, wyraźnie rozdziel w umowie wartość prawa (1 proc.) i wartość rzeczy (2 proc.) – inaczej całość pójdzie po 2 proc.
  • złóż PCC-3 i zapłać podatek w ciągu 14 dni, licząc od zawarcia umowy, a nie od jej zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.
  • przy nietypowej transakcji rozważ własny wniosek o interpretację – chroni ona tylko tego podatnika i tylko w opisanym stanie faktycznym, więc opis składników i ceny musi być dokładny.

Ważne

Interpretacja z 25 sierpnia 2026 r. dotyczy wyłącznie sytuacji, w której przedmiotem odpłatnego przeniesienia jest samo prawo do „pustej" działki. Jeżeli wraz z prawem przechodzą na nabywcę nasadzenia, urządzenia lub obiekty stanowiące własność działkowca, trzeba uwzględnić również stawkę 2 proc. Jeżeli wartości prawa i rzeczy nie zostaną w umowie wyodrębnione, 2 proc. może objąć całą wartość transakcji. Potwierdza to odrębna interpretacja KIS z lipca 2026 r., sygn. 0111-KDWB.4014.19.2026.2.AZE.

Powołane interpretacje:

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 sierpnia 2026 r., sygn. 0111-KDWB.4014.76.2026.2.AZE

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 lipca 2026 r., sygn. 0111-KDWB.4014.19.2026.2.AZE

Powiązane
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]
Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]
Wyremontowałeś mieszkanie przed sprzedażą? Możesz zwiększyć koszty podatkowe [interpretacja KIS]
Wyremontowałeś mieszkanie przed sprzedażą? Możesz zwiększyć koszty podatkowe [interpretacja KIS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zmiany w przeliczaniu wcześniejszych emerytur. Rząd wycofuje się z obietnic? Seniorzy dostaną mniej, niż liczyli
28 sie 2026

Seniorzy, którzy latami czekali na wyrównanie zaniżonych świadczeń, mogą przeżyć spore rozczarowanie. Rząd zmienia plan dotyczący realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i naprawy krzywd wcześniejszych emerytów. Zamiast zapowiadanego pełnego przeliczenia emerytur na stoły trafia zupełnie nowa koncepcja - tzw. zwiększenie do świadczenia, które będzie ścinane specjalnym współczynnikiem korygującym. Dla tysięcy osób oznacza to jedno: wypłaty będą zauważalnie niższe, niż zapowiadały wcześniejsze obietnice.
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
28 sie 2026

Ponad 50 mld zł – tyle mają zyskać finanse publiczne na zmianach podatkowych zapowiedzianych przez rząd. Już w 2027 roku dodatkowe wpływy mają przekroczyć 2,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do NFZ, ale na zmianach zyskać mają też samorządy i Fundusz Solidarnościowy.
Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: kiedy zamawiający odrzuca ofertę?
28 sie 2026

Rażąco niska cena to jeden z najważniejszych powodów, dla których może nastąpić odrzucenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W praktyce oznacza to sytuację, w której cena oferty lub jej istotne części składowe budzą wątpliwości zamawiającego co do tego, czy wykonawca rzeczywiście będzie w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest rażąco niska cena w świetle Prawa zamówień publicznych, kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jakie dowody warto przedstawić oraz kiedy oferta podlega odrzuceniu.Temat jest szczególnie istotny zarówno dla wykonawców, którzy chcą bezpiecznie konkurować ceną, jak i dla zamawiających, którzy muszą prowadzić postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Zbyt niska cena może być przewagą, ale może też stać się ryzykiem, jeżeli nie zostanie właściwie uzasadniona.
Negatywne opinie w internecie a ochrona reputacji przedsiębiorcy – gdzie przebiega granica?
28 sie 2026

Negatywna opinia nie jest sama w sobie bezprawna. Klient może krytycznie ocenić usługę, opisać swoje doświadczenia i przedstawić ocenę współpracy. Granica może jednak zostać przekroczona, gdy wypowiedź przestaje być oceną, a staje się zarzutem przypisującym przedsiębiorcy konkretne, nieprawdziwe zachowanie. Znaczenie może mieć również sposób przedstawienia prawdziwych informacji, jeżeli prowadzi on do zniekształcenia obrazu sytuacji.

REKLAMA

Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek
28 sie 2026

Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73 proc. Polaków - wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać.
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
28 sie 2026

Kupujesz działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym? Od tego, co faktycznie przejmujesz i jak wartości poszczególnych składników zostaną określone w umowie, zależy, czy zapłacisz PCC według stawki 1 proc., czy 2 proc. Dyrektor KIS w interpretacji z 25 sierpnia 2026 r. odpowiedział na pytanie dotyczące stawki podatku od czynnosci cywilnoprawnych od takiej sprzedaży.
Prawie 350 tys. Polaków grozi aktualnie egzekucja komornicza. Sprawdź czy i do ciebie może się wkrótce zgłosić komornik i jak go uniknąć
27 sie 2026

Egzekucja komornicza jest ostatecznym środkiem w sytuacji, gdy inne metody odzyskania należności zawodzą. Stres spowodowany niespłaconymi ratami często sprawia, że osoba posiadająca zaległości unika kontaktu z wierzycielem – odrzuca połączenia, nie odpowiada na wiadomości, a także nie odbiera korespondencji.
PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom w obliczu zmian przepisów o inspekcji pracy
27 sie 2026

Z danych statystycznych można wywnioskować, że PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o uprawnieniach PIP FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom. Z jakich 3 form wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać?

REKLAMA

Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego
28 sie 2026

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
Koniec zakazu reklamy aptek? 14 lat temu wprowadzone obostrzenie niezgodne z prawem UE. Nowy projekt Prawa farmaceutycznego już w Sejmie
27 sie 2026

Całkowity zakaz reklamowania aptek jest niezgodny z prawem UE. Czy zostanie zniesiony? 14 lat temu wprowadzono to obostrzenie. Natomiast nowy projekt Prawa farmaceutycznego jest już w Sejmie - co przewiduje nowelizacja?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA