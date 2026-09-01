REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]

Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2026, 08:00
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
lokal użytkowy blok budynek nieruchomość
lokal użytkowy blok budynek nieruchomość
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Najem kilku lokali użytkowych rozlicza się ryczałtem. Jest tak, o ile pozostaje on najmem prywatnym, a nie działalnością gospodarczą. A gdy przychód należy do tego źródła, ryczałt nie jest wyborem, lecz jedyną dopuszczalną formą jego opodatkowania. Dyrektor KIS potwierdził, że o kwalifikacji decyduje nie liczba nieruchomości, ale to, czy zaliczyłeś je do majątku związanego z działalnością gospodarczą.

rozwiń >

Trzy lokale użytkowe, jeden podatnik

Podatnik ma dwa lokale użytkowe w majątku prywatnym i nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej. Przychody z ich wynajmu podmiotom trzecim rozlicza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach najmu prywatnego. Planuje kupić trzeci lokal użytkowy i również oddać go w najem. Pyta skarbówkę, czy przychody z trzeciej nieruchomości także rozliczy ryczałtem? Czy może przy takiej skali fiskus uzna, że faktycznie prowadzi działalność gospodarczą?

REKLAMA

REKLAMA

Co odpowiedziała skarbówka

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Jeżeli trzeci lokal trafi do majątku prywatnego, a nie do majątku związanego z działalnością gospodarczą, to przychód z jego najmu należy do odrębnego źródła, najmu z art. 10 ust. 1 pkt 6 updof i podlega ryczałtowi. Liczba wynajmowanych lokali sama w sobie nie przesądza o zakwalifikowaniu przychodów do działalności gospodarczej.

Organ oparł się na uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21). Wynika z niej, że to podatnik decyduje, czy powiązać określone składniki majątku z działalnością gospodarczą, czy pozostawić je w zarządzie majątkiem prywatnym i oddać w najem. Przychody z najmu zalicza się bez ograniczeń do źródła „najem”, chyba że dany składnik został wprowadzony do majątku związanego z tą działalnością.

Liczba nieruchomości nie decyduje

Ten sam wynajem może – w zależności od decyzji podatnika – należeć do dwóch różnych źródeł. Jeśli lokal jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, przychód trafia do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Jeśli lokal pozostaje w majątku prywatnym – do źródła „najem” (art. 10 ust. 1 pkt 6). Kryterium nie jest więc liczba nieruchomości ani rozmiar przychodów, lecz to, gdzie podatnik ulokował dany składnik majątku.

REKLAMA

Co to oznacza w praktyce

Od 2023 r. najem prywatny jest opodatkowany obowiązkowo ryczałtem – nie ma tu wyboru między ryczałtem a skalą podatkową czy podatkiem liniowym. Stawka wynosi 8,5 proc. przychodu do 100 tys. zł rocznie i 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę (u małżonków, którzy złożyli stosowne oświadczenie, próg wynosi 200 tys. zł). Dodatkową zaletą najmu prywatnego jest brak składki zdrowotnej od tych przychodów – w odróżnieniu od najmu rozliczanego w ramach działalności gospodarczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Z wynajmu trzech lokali użytkowych uzyskujesz 180 tys. zł przychodu rocznie. Ryczałt wyniesie 8,5 proc. od pierwszych 100 tys. zł (8,5 tys. zł) oraz 12,5 proc. od pozostałych 80 tys. zł (10 tys. zł) – łącznie 18,5 tys. zł.

Najem prywatny w PIT to nie brak VAT

„Najem prywatny” to pojęcie z podatku dochodowego. Nie oznacza automatycznie, że wynajmujący nie jest podatnikiem VAT. Najem jest bowiem działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (art. 15 ust. 2), niezależnie od tego, do jakiego źródła zaliczysz przychód w PIT. Przy lokalach użytkowych ma to realne znaczenie, bo ich najem jest co do zasady opodatkowany VAT – nie obejmuje go zwolnienie przewidziane dla najmu na cele mieszkaniowe. Dyrektor KIS potwierdza, że wynajmujący lokal użytkowy może być podatnikiem VAT, mimo że lokal należy do jego majątku prywatnego.

Nie znaczy to, że VAT trzeba naliczać zawsze. Można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza ustawowego limitu – od 1 stycznia 2026 r. wynosi on 240 tys. zł (wcześniej 200 tys. zł). Jest to jednak limit odrębny od progu 100 tys. zł w ryczałcie od najmu, więc przy trzech lokalach użytkowych obie granice trzeba liczyć osobno.

Ważne

Interpretacja indywidualna chroni tylko wnioskodawcę i tylko w opisanym stanie faktycznym. Dotyczy zdarzenia przyszłego – zakupu trzeciego lokalu – więc ochrona zadziała, jeżeli lokal faktycznie trafi do majątku prywatnego, a nie do majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Kiedy ryczałt od najmu prywatnego nie zadziała

Sygnały ostrzegawcze, które mogą przenieść przychód do działalności gospodarczej lub zmienić stawkę:

  • powiązanie lokalu z działalnością gospodarczą, np. wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych albo rozliczanie związanych z nim wydatków w kosztach – ewidencja środków trwałych jest silnym, ale nie jedynym dowodem takiego powiązania,
  • rozbudowanie oferty o usługi wykraczające poza samo udostępnienie lokalu, np. obsługę zbliżoną do hotelowej – o kwalifikacji decyduje charakter faktycznie świadczonych usług i sposób zorganizowania przedsięwzięcia, a nie sama krótkoterminowość najmu,
  • prowadzenie najmu w ramach zarejestrowanej działalności, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości.

Warto też pamiętać, że interpretacja KIS to nie przepis powszechnie obowiązujący. Rozstrzygnięcie wpisuje się jednak w utrwaloną i konsekwentnie stosowaną linię, wyznaczoną uchwałą o sygn. akt II FPS 1/21. Tymczasem organ podatkowy i tak zawsze ocenia konkretny, indywidualny stan faktyczny.

Co zrobić by korzystać z ryczałtu:

  • Trzymaj lokale w majątku prywatnym – nie wiąż ich z działalnością gospodarczą (m.in. nie wprowadzaj do ewidencji środków trwałych i nie rozliczaj wydatków w kosztach).
  • Sprawdź swój status w VAT – najem lokalu użytkowego jest zasadniczo opodatkowany VAT; zweryfikuj, czy mieścisz się w limicie zwolnienia podmiotowego (od 2026 r. 240 tys. zł wartości sprzedaży).
  • Jeśli Twój przypadek odbiega od opisanego (np. planujesz dodatkowe usługi dla najemców), rozważ wystąpienie o własną interpretację – opłata wynosi 40 zł za każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.
  • Pilnuj progu 100 tys. zł (200 tys. zł dla małżonków) w ryczałcie od najmu, powyżej którego stawka rośnie do 12,5 proc. To limit odrębny od limitu zwolnienia w VAT.

Powołana interpretacja i orzecznictwo

– interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2026 r., 0115-KDST2-1.4011.430.2026.1.JP

– uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21

Powiązane
Wyremontowałeś mieszkanie przed sprzedażą? Możesz zwiększyć koszty podatkowe [interpretacja KIS]
Wyremontowałeś mieszkanie przed sprzedażą? Możesz zwiększyć koszty podatkowe [interpretacja KIS]
Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]
Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
01 wrz 2026

To pieniądze, bez których wielu rodzinom trudno byłoby związać koniec z końcem. Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem tych, którzy rezygnują z pracy albo ograniczają aktywność zawodową, by każdego dnia opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. Choć wysokość finansowego wsparcia wzrosła, sama kwota to nie wszystko, bo opiekunowie muszą poruszać się między dwoma różnymi systemami przyznawania świadczenia. To, z którego zdecydują się skorzystać, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich własnych praw, jak i sytuacji osoby wymagającej opieki.
Nowe 300 plus dla Polaków rusza 1 września 2026 o godz. 11.00. Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje dodatek? Pula jest ograniczona
01 wrz 2026

Od 1 września 2026 roku pełnoletni Polacy będą mogli ubiegać się o 300 zł dopłaty. Nie obowiązuje kryterium dochodowe ani wymóg posiadania dzieci. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a liczba dostępnych dopłat będzie ograniczona. O ich przyznaniu może zdecydować kolejność prawidłowo wysłanych wniosków.
Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
31 sie 2026

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał świadczenie wspierające z wyrównaniem osobie z niepełnosprawnością, która z przyczyn niezawinionych nie złożyła wniosku w wymaganym 3-miesięcznym terminie. Nie do zaakceptowania – zdaniem sądu - jest taka interpretacja przepisów, która pomija okoliczność długości postępowania oraz brak jakiegokolwiek pouczenia osoby składającej wniosek.

Nowe przepisy pozwolą ograniczyć najem krótkoterminowy?
31 sie 2026

Uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazywania najmu krótkoterminowego mają wrócić do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu autopoprawki, którym rząd ma się zająć na środowym posiedzeniu.

REKLAMA

Choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy, ale przewlekle chorzy to wciąż kompetentni pracownicy. Z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym efektywność pracy nie spada
31 sie 2026

Menedżerowie przyznają, że przewlekła choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy. Tymczasem to wciąż kompetentni pracownicy, np. z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym można normalnie pracować, a efektywność pracy nie spada.
Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. ZUS przypomina: potwierdź swoją tożsamość
31 sie 2026

Dziś ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. Chodzi o 31 sierpnia 2026 r. ZUS przypomina cudzoziemcom o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości. W przeciwnym razie stracą prawo do 800+.
AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię. Ponad połowa nie przeszkoliła pracowników
31 sie 2026

Większość postanowień AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię wykorzystywania sztucznej inteligencji. Dodatkowo, ponad połowa przedsiębiorców nie przeszkoliła pracowników.
Kolejne miliardy z KPO dla Polski do końca roku
31 sie 2026

Polska jest na finiszu realizacji inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane z KPO zostały już rozpoczęte lub zakończone, a do końca roku do Polski ma trafić ostatnie 90 mld zł z programu. Poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

REKLAMA

Szybciej będzie można się zapisać do specjalistów przez IKP [LISTA]
31 sie 2026

Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji. Do końca 2027 roku przez Internetowe Konto Pacjenta będzie można umawiać wizyty u kilkudziesięciu specjalistów. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia.
AI potrzebuje dużo prądu. Czy polska energetyka będzie gotowa na gwałtowny rozwój centrów danych?
31 sie 2026

Dynamiczny rozwój środowisk sztucznej inteligencji napędza inwestycje w centra danych, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na nieprzerwane dostarczanie wysokiej jakości energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jej globalne zużycie przez centra danych ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – z około 415 TWh w 2024 r. do około 945 TWh w 2030 r., przy czym sztuczna inteligencja będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost. Dla operatorów sieci oznacza to przyłączanie kolejnych energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej konieczności utrzymania bezpieczeństwa pracy całego systemu. Polska infrastruktura elektroenergetyczna już teraz przechodzi znaczącą rozbudowę i modernizację, aby dostosować się do tych zmian.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA