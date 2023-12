Ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej oraz o zapewnieniu taniego gazu gospodarstwom domowym jest już uchwalona i czeka na podpis prezydenta. Ustanawia ona również zasady, na jakie będą naliczane opłaty za dostarczanie ogrzewania i ciepłej wody odbiorcom, w tym zwłaszcza mieszkańcom bloków i kamienic w ramach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Czy opłaty te w 2024 roku wzrosną?

Ochronie odbiorców na rynku ciepła poświęcony jest art. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ceny ogrzewania i ciepłej wody w 2024 będą pod kontrolą

Ustawa przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE.

Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,

maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,

cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła.

Kto skorzysta z zamrożonych cen ogrzewania i ciepłej wody

Zakres podmiotów objętych ochroną – podmiotów uprawnionych – nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dostawcy ciepła dostaną rekompensaty

Przepisy ustawy zakładają również zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia (rekompensat i wyrównań) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które kończą się w dniu 31 grudnia 2023 r., które będą następnie miały zastosowanie również do okresu od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem zaprojektowane w taki sposób, że wsparcie udzielane odbiorcom uprawnionym i kwoty otrzymywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są sobie równe, co sprawia, że przedsiębiorstwa w nieuzasadniony sposób ponoszą stratę lub uzyskują zysk, które nie wystąpiłyby, gdyby nie było systemu wsparcia dla odbiorców a przedsiębiorstwa ciepłownicze rozliczały się z odbiorcami uprawnionymi na podstawie stosowanych taryf.

Warto dodać, że w art. 17-18 projektowanej ustawy zostały uregulowane przepisy przejściowe dotyczące rozliczenia wsparcia w zakresie ciepła.

Ponadto ustawa przewiduje kontynuację wypłaty w 2024 roku dodatku osłonowego.

W art. 16 ustawy założono zwiększone wsparcie dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego.

Proponowane rozwiązania powinny bowiem chronić przede wszystkim osoby najbardziej potrzebujące. Z tego względu, w ustawie, kwoty dodatku osłonowego przypadające na okres pierwszego półrocza 2024 r. (tj. 50% rocznych kwot), zostały zwaloryzowane o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku wynoszącej 14,4%.