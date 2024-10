Jak oszczędzić na rachunkach w sezonie grzewczym? Na co zwrócić uwagę, gdy szukamy niskokosztowego domu?

W obliczu rosnących kosztów utrzymania domów i mieszkań, coraz większą popularność zyskują rozwiązania energooszczędne, zarówno w nowych projektach deweloperskich, jak i w prywatnych inwestycjach. Efektywność energetyczna nie tylko sprzyja środowisku, ale również pozwala na realne oszczędności, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Czym charakteryzuje się dom efektywny energetycznie i co warto wziąć pod uwagę, aby zredukować wydatki na ogrzewanie i prąd?

Dodatkowe, energooszczędne rozwiązania to niższe rachunki w sezonie grzewczym

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracownię Architektoniczną Studio4Space, niemal 35 proc. z nas byłoby gotowych zapłacić więcej za mieszkanie, przy budowie którego wykorzystano materiały ekologiczne, w tym surowce wtórne[1]. To wciąż relatywnie niewielka liczba, jednak biorąc pod uwagę rosnącą debatę społeczną dotyczącą tematów środowiskowych, jak i unijnych regulacji w zakresie zrównoważonego budownictwa, możemy spodziewać się, że świadomość ekologiczna Polaków będzie z roku na rok coraz wyższa.

"Kwestie środowiskowe to jedno. To, co może jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców naszego kraju do inwestycji w “zielone” rozwiązania czy też do zakupu ekologicznych domów, są związane z tym aspekty ekonomiczne. Warto zwrócić na nie uwagę zwłaszcza teraz, gdy trwa już sezon grzewczy, co wielu z nas mocno odczuje w postaci wyższych rachunków przy i tak już rosnących, kosztach utrzymania nieruchomości i wydatków na ten poczet z domowego budżetu. Dlatego warto dokładnie zweryfikować przy zakupie domu, czy jest on “wyposażony” w dodatkowe, energooszczędne rozwiązania" – mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction, dewelopera specjalizującego się w realizacji efektywnych energetycznie osiedli.

Co to znaczy, że dom jest efektywny energetycznie? Na jakie rozwiązania warto zwrócić uwagę, jeśli zależy nam na oszczędnościach na rachunkach? W końcu, jakie proste zabiegi w codziennym użytkowaniu warto wprowadzić w życie w sezonie grzewczym, by ograniczyć zużycie energii?

Na co zwracać uwagę, gdy poszukujemy niskokosztowego domu?

Efektywność energetyczna to nic innego jak wysoki komfort mieszkańców zapewniony jak najniższym zużyciem energii. Składa się na nią zarówno technika, materiały i rozwiązania budowlane, jak i codzienne gospodarowanie energią praktykowane przez mieszkańców danej nieruchomości. Na jakie rozwiązania warto zwrócić uwagę, gdy szukamy domu, w którym będziemy mogli zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rekuperacja

Rekuperacja oznacza wentylację mechaniczną z tzw. odzyskiem ciepła. Jest systemem, który służy do wymiany “zużytego”, zanieczyszczonego powietrza w domu na czyste, przy jednoczesnym odzyskiwaniu części zgromadzonego już ciepła. Według wyliczeń ekspertów montaż rekuperacji pozwala na oszczędności energii rzędu nawet 30 proc.[2]! Wartością dodaną są tu natomiast kwestie filtrowania powietrza z pyłów czy zanieczyszczeń, co wpływa na przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach, bez roztoczy, wirusów i bakterii, co ma znaczenie np. dla alergików. System ten pozwala ponadto na sprawne usuwanie wilgoci czy zapachów.

Pompy ciepła

Pompy ciepła to przyjazne środowisku, nowoczesne formy ogrzewania budynków, zyskujące na naszym rynku coraz większą popularność. Inwestorzy doceniają, poza aspektami ekologicznymi, efektywność kosztową pomp ciepła. Według szacunków dla domu o powierzchni ok. 180m2 szacuje się, że użytkownik pompy rocznie zużyje około 3500 kWh prądu: daje to w praktyce rachunki nieprzekraczające w ciągu 12 miesięcy kwoty oscylującej wokół 2 tysięcy złotych. Dla porównania właściciele instalacji gazowej będą płacili nawet trzy razy więcej.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe to system dostępny w coraz większej liczbie domów i mieszkań z uwagi na wydajność, efektywność - zwłaszcza w połączeniu np. z pompą ciepła. Szacuje się, że koszty ogrzewania podłogowego są znacznie niższe niż koszty tradycyjnych grzejników, a jednocześnie system ten wyróżnia się relatywnie długą żywotnością. Dzieje się tak m.in. z uwagi na działanie w niższych temperaturach niż grzejniki, co przekłada się na energooszczędność. Według statystyk ogrzewanie podłogowe jest o 25 proc. tańsze w eksploatacji niż grzejniki, a w połączeniu z pompą ciepła nawet 40 proc. tańszy.

Fotowoltaika

Fotowoltaika - czyli produkowanie prądu przy pomocy energii słonecznej - to jedno z najpopularniejszych rozwiązań, na które decydują się inwestorzy i sami deweloperzy w ramach obniżania kosztów utrzymania nieruchomości. Montaż fotowoltaiki to inwestycja, która generuje szybkie zwroty z inwestycji, a także daje możliwość magazynowania nadwyżek, niezależność o aktualnych cen prądu, nie mówiąc już o szeregu walorów środowiskowych. Dodatkowo, już po montażu, panele fotowoltaiczne nie generują dodatkowych kosztów i od pierwszych dni użytkowania pozwala generować konkretne oszczędności. W końcu, fotowoltaika jest jednym z Odnawialnych Źródeł Energii i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

"Coraz więcej osób zwraca przy poszukiwaniu wymarzonego domu uwagę na dodatkowe, efektywne energetycznie rozwiązania, które pozwalają znacznie oszczędzić na rachunkach. Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy mierzymy się z ciągle rosnącymi kosztami utrzymania nieruchomości. Inwestycja w szereg rozwiązań ekonomicznych oraz ekologicznych zwraca się z nawiązką" – mówi Małgorzata Ostrowska.

Oto niektóre proste sposoby na oszczędności w sezonie grzewczym

Poza wdrożeniem szeregu rozwiązań efektywnych energetycznie już na etapie projektowania domu czy mieszkania, czy też weryfikacji danej inwestycji pod kątem zastosowania wspomnianych rozwiązań przez dewelopera, warto na co dzień wprowadzać proste nawyki, które mogą przełożyć się na niższe rachunki. Oto niektóre z nich:

Sprawdź nieszczelności

Każdy sezon grzewczy warto zacząć od namierzenia w domu czy mieszkaniu ewentualnych nieszczelności, które narażają nas na niepotrzebną utratę ciepła. Zazwyczaj występują one w okolicach okien, parapetów czy drzwi wejściowych, a w ich lokalizacji może pomóc np. specjalne badanie termowizyjne. Uszczelnienie ew. nieszczelności może mocno wpłynąć na nasze rachunki za ogrzewanie.

Odsłoń kaloryfer

W sezonie grzewczym dbajmy o to, by nie zasłaniać niczym grzejników w naszym domu czy mieszkaniu. Meble stojące bezpośrednio przy kaloryferze, jak również ciężkie, grube zasłony mogą stanowić skuteczną barierę dla rozchodzącego się po pomieszczeniu ciepła. Dodatkowo, przy ładnej pogodzie i podczas słonecznych dni warto poza kaloryferem odsłaniać też same okna, tak by promienie słoneczne mogły dodatkowo ogrzać pomieszczenie.

Zainwestuj w termostaty

Montaż tzw. inteligentnych termostatów może przełożyć się na spore oszczędności. Wszystko dzięki zaprojektowaniu, przy pomocy termostatu, optymalnych warunków ogrzewania pomieszczeń przy konkretnych warunkach pogodowych. Według rynkowych wyliczeń inwestycja w termostaty może przełożyć się na oszczędności energii rzędu nawet 18 procent.

Wietrz mieszkanie z głową

Aby maksymalnie ograniczyć utratę ciepła, należy wietrzyć mieszkanie krótko (przez kilka minut), przy wyłączonych termostatach i z maksymalnie otwartymi oknami w pomieszczeniach. Otwieranie okien przy odkręconym grzejniku sprawia, że automatycznie zwiększa on poziom grzania.

Niższa temperatura to zdrowszy mikroklimat

Niższa temperatura w sypialniach sprzyja lepszej higienie snu. Suche powietrze (powyżej 21°C) pogarsza jakość snu oraz prowadzi do wysychania śluzówki dróg oddechowych, co w konsekwencji osłabia naturalne mechanizmy ochronne, odpowiedzialne za usuwanie z nosa i gardła wszelkich bakterii i wirusów. Dlatego też, warto rozważyć “przestawienie” się na spanie w pomieszczeniach, w których panuje ok. 17-18 stopni. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że według badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego, obniżenie temperatury w pomieszczeniach o zaledwie jeden stopień może przyczynić się do obniżenia rachunków za ogrzewanie o około 5-8%[3]!

Zakręcaj grzejniki, gdy nie ma Cię w domu

Pamiętajmy o tym, by zawsze obniżać temperaturę w pomieszczeniach, gdy wychodzimy z domu na kilka godzin, np. do pracy bądź gdy wyjeżdżamy na kilka dni. Wówczas możemy ustawić temperaturę nawet na 16-17 stopni. Warto też obniżać temperaturę o stopień-dwa niżej w ciągu nocy, z przyczyn wymienionych w akapicie wyżej. W ciągu dnia zalecana temperatura wynosi ok. 19-20 stopni.