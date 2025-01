Czy 26.01.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Dziś jest już czwarta niedziela stycznia. Na pewno wiele osób ma potrzebę zrobienia zakupów i liczy na to, że w końcu przyszła niedziela handlowa. I faktycznie, niedziela 26.01.2025 r. to niedziela handlowa. Jedna z nielicznych w roku, w którą mogą być otwarte wszystkie bez wyjątku sklepy - od Lidla i Biedronki po ekskluzywne butiki w galeriach i centrach handlowych.

Przez ostatnie lata niedziel handlowych było jeszcze mniej – tylko siedem w roku. Tę ósmą, jako trzecią w grudniu przed Bożym Narodzeniem, dodano ostatnio za pośrednictwem ustawy ustanawiającej Wigilię kolejnym w roku dniem wolnym od pracy. Poprawiono więc warunki d zakupów w grudniu, ale nic nie zmieniło się w pozostałe miesiące.

Niedziele handlowe, niedziele z zakazem handlu: jaka jest niedziela 26.01.2025

Przynajmniej na razie, bo w Sejmie, w komisjach, wciąż rozpatrywany jest poselski projekt ustawy, który znacząco pomnaża liczbę niedziel handlowych. W zasadzie wprowadza co najmniej dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu. Jednak czy taka ustawa zostanie kiedykolwiek uchwalona, nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, że takiej nawet uchwalonej ustawy nie podpisze prezydent, dopóty dopóki jest nim Andrzej Duda.

Nie można więc wykluczyć, że posłowie zwlekają z ostatecznymi decyzjami do czasu wyborów prezydenckich, licząc, że nowy prezydent będzie z kręgów obecnej koalicji rządowej, a w związku z tym bardziej przychylnych okiem będzie podchodził do wszelkich zmian legislacyjnych. To by oznaczało, że sprawa wydłużenia listy niedziel handlowych wróci jesienią 2025 roku.

Nie jest jednak pewne, że tych niedziel handlowych będzie aż tak dużo – to znaczy co najmniej co druga w roku – bo i w samej koalicji rządowej są duże rozbieżności co do tego czy sklepy powinny być czynne we wszystkie niedziele.

Zakupy w niedzielę 26 stycznia 2025 roku

W niedzielę otwarte są wszystkie sklepy, z tym że prawie wszystkie będą czynne krócej niż na przykład w sobotę czy inne dni robocze.

W przypadku Lidla, którego większość sklepów jest czynna w dni powszednie oraz w soboty od 6.00 lub 7.00 rano do nawet 23.00 wieczorem, w niedzielę handlową sklepy otwierają się dopiero o godzinie 8.00 a zamykają już o 21.00. Podobnie jest z innymi sieciami handlowymi.

Za to walcząc o klientów sieci dyskontowe i supermarkety przygotowały specjalne promocje. Można więc będzie zrobić zakupy oszczędzając sporo na wydatkach. To swoista rekompensata za czas poświęcony na wizyty w sklepach kosztem niedzielnego wypoczynku.

W niedzielę 19.01.2025 r. czynne są sklepy internetowe

W niedzielę można też zrobić zakupy nawet duże w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.

Gdy karnawałowa zabawa w domu ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w sobotę czy piątek, na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas.

Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze ni tygodnia.

Niezawodne w niedziele - wszystkie bez wyjątku: handlowe i z zakazem handlu - są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 19.01.2025 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Niedziele w styczniu 2025 roku: które są z zakazem handlu, a które handlowe, gdzie zakupy można zrobić w niedzielę 19.01.2025 r.

Niedzielne dylematy: dziś niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły wiosną tego roku gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Ta niedziela 19.01.2025 r. jest dla konsumentów o tyle ważna, że po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku zapasy w lodówkach i spiżarniach już się wyczerpały i dobrze by je było uzupełnić.

Niedziele handlowe w 2025 roku: osiem zamiast siedmiu

Podobnie będzie w całym 2025 roku, o ile nie dojdzie do zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Tyle, że w grudniu będą nie dwie, ale trzy niedziele handlowe:

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu 26.01.2025 r.: czy kiedyś będą handlowe wszystkie niedziele, a jeśli - to od kiedy

Odpowiedz jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę radykalnie zmieniającą aktualnie obowiązującą ustawę o zakazie handlu w niedziele i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy, zgodnie z projektem, który posłowie po pierwszym czytaniu skierowali do komisji sejmowych, od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.