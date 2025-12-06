Od 1 stycznia 2026 r. dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej – 10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.

10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – rząd ma plan na obniżenie kosztów NFZ

W piśmie z dnia 29 października 2025 r., znak DLF.736.311.2025.KA, które zostało skierowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, które w ostatnich dniach „ujrzało światło dzienne” – została przedstawiona propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają służyć obniżeniu kosztów NFZ w 2026 r.

Limity (jeszcze dłuższe kolejki) do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową, koniec z „dobrym posiłkiem” w szpitalach – to działania mające przynieść oszczędności w budżecie NFZ

Na liście działań mających przynieść oszczędności w zakresie budżetu NFZ na łączną kwotę 10,36 mld zł (a konkretnie 10 359,31 mln zł) w 2026 r., które zostały przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w piśmie skierowanym do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., znalazły się:

Wprowadzenie limitów na świadczenia w ramach AOS (tj. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, które ma przynieść oszczędność w budżecie NFZ na poziomie 3,36 mld zł. Ograniczenie na liście D leków refundowanych (leki „65+” i „18-”) do nieprzekraczających limitu finansowania, które ma przynieść oszczędność na poziomie 1,52 mld zł. Wprowadzenie limitów leczenia zaćmy do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 279,30 mln zł. Wprowadzenie limitów diagnostyki TK (tomografia komputerowa), MRI (rezonans magnetyczny) do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 1 260 mln zł. Nieprzedłużanie programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, które ma przynieść oszczędność na poziomie 900 mln zł.

Wśród pozostałych, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, mających obniżyć koszty NFZ w 2026 r., znalazły się ponadto:

Likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych, która ma przynieść oszczędność na poziomie 367,50 mln zł ,

, Zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ, która ma przynieść oszczędność na poziomie 75,60 mln zł ,

, Taryfikacja świadczeń z obszaru elektrofizjologia, która ma przynieść oszczędność na poziomie 339,15 mln zł ,

, Taryfikacja świadczeń z obszaru badania obrazowe, która ma przynieść oszczędność na poziomie 191,84 mln zł ,

, Taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa, która ma przynieść oszczędność na poziomie 346,50 mln zł ,

, Taryfikacja świadczeń z obszaru sekcja Q - choroby naczyń, która ma przynieść oszczędność na poziomie 220,50 mln zł ,

, Taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki, która ma przynieść oszczędność na poziomie 181,13 mln zł ,

, Taryfikacja świadczeń z obszaru teleradioterapii, która ma przynieść oszczędność na poziomie 84 mln zł ,

, Likwidacja współczynników 1,07 i 1,06 dla szpitali I i II poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, która ma przynieść oszczędność na poziomie 682,50 mln zł oraz

oraz Zmiana zapisu o przeznaczeniu 0,3% przychodów NFZ na Agencję Badań Medycznych analogicznie jak dla AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – „do 0,3%”, która ma przynieść oszczędność na poziomie 553 mln zł.

Pełne wyliczenia w odniesieniu do skutków finansowych powyższych zmian rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zostały uwzględnione w załączniku do pisma z dnia 29 października 2025 r., który nie został jednak ujawniony.

O cięciach kosztów w budżecie NFZ donoszą politycy – „Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych”

O piśmie minister zdrowia z dnia 29 października br., z którego wynika lista rekomendacji, mających doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ o ponad 10,36 mld zł, poinformowała w m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska, która zamieściła następujący komentarz w swoich mediach społecznościowych:

„Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych! Apeluję o rozpowszechnianie, bo rządzącym zależy, by usłyszało o tym jak najmniej osób!

Plan Ministerstwa Zdrowia zakłada m.in. limity do lekarzy specjalistów (co jeszcze wydłuży kolejki) i utrudnienie dostępu do świadczeń takich jak operacje zaćmy (zabiegów może być nawet 94 tysiące mniej) czy diagnostyka obrazowa (tomografia, rezonans), a także ograniczenie leków refundowanych dla dzieci i seniorów. Mało tego - resort chce zaoszczędzić 900 milionów zł na... posiłkach dla pacjentów!

Największe cięcie, warte 3,36 miliarda zł, dotknie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), co oznacza, że osoby leczące się przewlekle mogą mieć problem z umówieniem kolejnej wizyty kontrolnej u swojego lekarza specjalisty...”

Sprawę skomentowała również posłanka PiS Małgorzata Golińska:

„Cięcia kosztów w opiece medycznej to nie tylko cyferki w budżecie. To życie każdego z nas. Seniora, który teraz dłużej będzie czekał do specjalisty. Mamy, która nie uzyska pomocy. I pacjenta, który czeka z lękiem i bólem i nie dostanie się na tomograf.”

Minister zdrowia: „Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku [red.: w zakresie ochrony zdrowia], a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia”

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w dniu 4 grudnia 2025 r. była gościem programu Graffiti w Polsat News, w którym poinformowała o trwających pracach nad planowaniem budżetu NFZ na rok 2026:

„Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym roku do NFZ wpłynęło 33 mld zł dodatkowych środków. (…) Cieszę się z tej ogólnopolskiej dyskusji. Jest dzisiaj pełna emocji, ale potrzebna. Odkąd jestem ministrem wyraźnie mówię o brakach finansowych, ale analizuję też ich przyczyny. W połowie lutego 2026 r. zamkniemy rok rozliczeniowy i będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych i za ile trzeba zapłacić. Jeśli ustawa o Funduszu Medycznym uzyska podpis Prezydenta, to w tym roku będziemy w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku, a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia.”

Jednocześnie, odniosła się ona do kwestii nieprzedłużenia programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, która została ujęta w piśmie z dnia 29 października br.:

„Nie zabieramy programu „Dobry posiłek”. To był pilotaż, który się sprawdził. Nie obniżamy też środków na żywienie w szpitalach. Wprowadzamy program jako jednolity standard, zapewniając jego finansowanie ze strony z NFZ.”

fot. @MZ_GOV_PL/X.com, @Domanski_Andrz/X.com