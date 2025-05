Polacy optymistycznie oceniają stan własnych finansów. Czy teraz wystarcza i na wydatki, i na oszczędzanie

Obecnie 49,1% Polaków dobrze ocenia swoją sytuację finansową, a 27,3% źle ją widzi. 20,5% rodaków nie postrzega jej ani pozytywnie, ani negatywnie. Dobrze więc swoją sytuację finansową ocenia co drugi Polak. Czy to oznacza, że w końcu polskim rodzinom wystarcza i na bieżące wydatki i na oszczędzanie?

Obecnie 49,1% Polaków dobrze ocenia swoją sytuację finansową, a 27,3% źle ją widzi. 20,5% rodaków nie postrzega jej ani pozytywnie, ani negatywnie. Natomiast tylko 3,1% nie umie się w tej kwestii określić.

Zadowolone są najczęściej osoby w wieku 18-24 lat, z miesięcznymi dochodami netto powyżej 9 tys. zł. Głównie dotyczy to Polaków będących na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym. Z kolei nieusatysfakcjonowani są przede wszystkim seniorzy, uzyskujący co miesiąc 1000-2999 zł na rękę. Ponadto źle oceniają swoją sytuację finansową bezrobotni i renciści.

Finanse optymistycznie: ważne jakie się ma dochody

Jak wynika z raportu platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH i kancelarii prawa gospodarczego GKPG, obecnie 49,1% Polaków jest zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej. 27,3% rodaków ma przeciwne zdanie. Z kolei 20,5% konsumentów twierdzi, że nie wiedzie im się ani dobrze, ani źle. Natomiast 3,1% nie potrafi się określić w tej kwestii.

– Fakt, że blisko połowa Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, jest umiarkowanie pozytywną wiadomością. Patrząc całościowo na wyniki badania, raczej nie ma tutaj powodów do zachwytu. Co piąty badany respondent twierdzi, że jego sytuacja jest ani dobra, ani zła. Do tego prawie co trzeci ankietowany wprost wyraża swoje niezadowolenie. Wychodzi więc na to, że spora część Polaków ma jakieś zastrzeżenia w tej kwestii – zwraca uwagę Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz współautor raportu z kancelarii GKPG.

Dobrze oceniają swoją sytuację finansową przede wszystkim osoby w wieku 18-24 lat (70,1% z nich), z miesięcznymi dochodami netto powyżej 9 tys. zł (77,1%), a także mieszkańcy miast liczących 200-499 tys. ludności (57%).

– Młode osoby z reguły nie mają jeszcze poważnych zobowiązań finansowych, więc sporo wydatków im zwyczajnie odpada. Szczególnie dobrze się wiedzie osobom, które uzyskują dochody powyżej średniej krajowej i do tego mieszkają w dużych lub średnich miastach – komentuje mec. Łukasz Goszczyński.

Finanse osobiste: najlepiej oceniają nie pracujący zawodowo!

Biorąc pod uwagę status zawodowy, respondenci zostali podzieleni na 8 grup (m.in. pracujący w pełnym wymiarze godzin, zajmujący się domem czy bezrobotni). Badanie wykazało, że dobrze oceniają swoją sytuację finansową przede wszystkim Polacy będący na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym (60% z nich). Dalej w zestawieniu są osoby studiujące lub uczące się (53,7%), a także pracujące w pełnym wymiarze godzin (53,2%).

– Z reguły osoby, które są na ww. urlopach, mają ustabilizowaną sytuację życiową, w tym finansową. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale sporej części tej grupy na pewno. Z kolei studenci i uczniowie mają jeszcze czas na myślenie o pracy zawodowej. Często są na utrzymaniu rodziców i czują beztroskę. Później, gdy zaczynają pracować na własny rachunek, ta optyka nieco się zmienia – podkreśla ekspert z kancelarii GKPG.

Z kolei źle oceniają swoją sytuację finansową przede wszystkim osoby w wieku 65-74 lat (33,9% z nich), z miesięcznymi dochodami netto na poziomie 1000-2999 zł (47,4%), a także mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (31,2%).

Jak zauważają analitycy z UCE RESEARCH, im mniejsza jest miejscowość, tym niższe są zarobki. I to właśnie przekłada się na trudniejszą sytuację materialną.

– Seniorzy mają z reguły niskie emerytury, które często nie pokrywają ich bieżących potrzeb, począwszy od opłat za dom, w tym media, przez art. pierwszej potrzeby, a skończywszy na lekach. Do tego w ostatnich czasach to wszystko bardzo podrożało, więc naturalnie starszym osobom zrobiła się swego rodzaju dziura w domowym budżecie. Nie od dziś wiadomo, że przejście na emeryturę w Polsce jest dość trudnym procesem, a nawet bardzo bolesnym zderzeniem z twardą rzeczywistością, szczególnie od tej strony materialnej – mówi współautor raportu.

Ponadto z badania wynika, że źle oceniają swoją sytuację finansową głównie osoby bezrobotne (53,5% z nich). Dalej w tym zestawieniu są Polacy będący na rencie (45,7%). Potem widać rodaków będących na emeryturze (33,4%), a także zajmujących się domem (również 33,4%).

– Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem duży udział osób bezrobotnych i pobierających rentę wśród tych, które źle oceniają swoją sytuację finansową. Natomiast wyższego wskaźnika spodziewałem się wśród emerytów z uwagi na wysokość otrzymywanych emerytur. Jednak, jak widać, są oni bardziej zadowoleni z poziomu swojego życia od rencistów – podsumowuje Łukasz Goszczyński z kancelarii GKPG.