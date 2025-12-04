REKLAMA

Sejm online: Górnictwo. PIT. Spółdzielnie mieszkaniowe. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego [Transmisja 4 grudnia 2025 r.]

Sejm online: Górnictwo. PIT. Spółdzielnie mieszkaniowe. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego [Transmisja 4 grudnia 2025 r.]

04 grudnia 2025, 00:03
[Data aktualizacji 04 grudnia 2025, 00:04]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Sejm online: Górnictwo. PIT. Spółdzielnie mieszkaniowe. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego [Transmisja 4 grudnia 2025 r.]
4 grudnia 2025 r. Sejm kontynuuje prace w trakcie 46. posiedzenia. Infor.pl zaprasza na transmisję online (od godz. 9.00).

4 grudnia 2025 r. (czwartek) - porządek dzienny 46. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1880 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1938 i 1952) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Kamil Wnuk.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 1767 i 1948) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Barbara Oliwiecka.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (druki nr 2026 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 60. rocznicy orędzia pojednania, wystosowanego przez polski episkopat do episkopatu Niemiec (druki nr 2008 i 2022) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Marek Biernacki.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Dni Pamięci Rewolty Grudniowej 1970 (druki nr 2011 i 2023) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Piotr Adamowicz.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druki nr 1887 i 1954) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Patryk Gabriel.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 2016 i ) *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2018 i 2020) *

- sprawozdawca poseł Marek Jan Chmielewski.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2015 i ) *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 2019 i ) *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2017 i ) *

- sprawozdawca poseł

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. (przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1748 i 1932) - kontynuacja *

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druk nr 1931) - kontynuacja

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) *

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1955) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Cyfryzacji.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 80. rocznicę urodzin (druki nr 1965 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Prezydenta Gabriela Narutowicza (druki nr 2012 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *

- sprawozdawca poseł

* - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Transmisja online - debata nad projektem budżetu na 2026 r. (3 grudnia 2026 r.

3 grudnia 2025 r. (środa) - porządek dzienny 46. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Sprawozdanie  Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druki nr  1601 i 1906)
    - sprawozdawca poseł Barbara Dolniak.
     
  2. Sprawozdanie  Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki nr  1797 i 1991)
    - sprawozdawca poseł Magdalena Łośko.
     
  3. Sprawozdanie  Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druki nr  1887 i 1954)
    - sprawozdawca poseł Patryk Gabriel.
     
  4.  Pierwsze czytanie  rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr  1955)
    - uzasadnia Minister Cyfryzacji.

 

