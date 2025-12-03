REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Prezent pod choinkę od Rady Polityki Pieniężnej. Jak spadną raty kredytów po szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych NBP?

Prezent pod choinkę od Rady Polityki Pieniężnej. Jak spadną raty kredytów po szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych NBP?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 17:39
stopy procentowe NBP
Prezent pod choinkę od Rady Polityki Pieniężnej. Jak spadną raty kredytów po szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych NBP?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. W myśl tej decyzji od 4 grudnia 2025 r. stopa referencyjna wyniesie 4,0 procent. To szósta obniżka w bieżącym roku. I - co ciekawa - pierwsza od trzynastu lat zmiana stóp NBP dokonana w grudniu. Jak ta decyzja wpłynie na kredytobiorców? Sytuację komentują Artur Nowak-Gocławski i Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Szósta obniżka stóp procentowych w 2025 roku

Kredyty hipoteczne to nowy sport narodowy Polaków. Wiele zasługi ma w tym Rada Polityki Pieniężnej, która od wakacji nie wypuszcza nożyczek z rąk. Od września co miesiąc dokonuje cięcia w stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego o 0,25 punktu procentowego. Wcześniej obniżki o taki poziom wprowadziła także w lipcu i maju tego roku.

Co ciekawe, obecną szóstą obniżkę stóp procentowych w tym roku wprowadzono w grudniu. W ostatnim miesiącu w roku zazwyczaj niewiele się zmienia. Poprzednim razem grudniowa korekta w poziomie stóp procentowych miała miejsce w 2021 r. Była to jednak podwyżka (o 0,5 pp. stopy referencyjnej NBP z poziomu 1,25 proc. do 1,75 proc.). Ostatnia grudniowa obniżka miała miejsce w 2012 r., a więc 13 lat temu. Również wynosiła 0,25 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Inflacja spada konsekwentnie i zbliża się do celu NBP

Za grudniową decyzją Rady przemawia przede wszystkim poziom inflacji. Według danych GUS w listopadzie inflacja wyniosła 2,4 proc. To zaskoczenie – większość ekonomistów spodziewała się odczytu wyższego o 0,2 punktu procentowego. Przypomnijmy, że cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., z dopuszczalnym jednoprocentowym odchyleniem w górę lub w dół.

Ostatni raz inflację na poziomie 2,4 proc. odnotowano w kwietniu 2024 r. Był to środek okienka czasowego, w którym na pięć miesięcy inflacja wróciła poniżej 3,5 proc. Wówczas RPP zachowała wstrzemięźliwość i stopy ani drgnęły. Cały czas wynosiły 5,75 proc.

Teraz sytuacja wygląda zgoła inaczej. O ile wtedy po gwałtownej obniżce inflacja szła do góry, o tyle teraz systematycznie spada.

Polska gospodarka ma się dobrze

Dodatkowym argumentem za obniżką stóp procentowych jest to, że niskiej inflacji towarzyszy przyspieszenie w gospodarce. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w trzecim kwartale br. wzrost PKB wyniósł 3,8 proc. Tzw. szybki szacunek GUS, czyli obliczenie wedle uproszczonej metodologii, pokazywał, że wzrost miał wynieść 3,7 proc.

Na początku grudnia poznaliśmy też najnowszy odczyt PMI dla przemysłu – wskaźnika, który mówi o nastrojach w gospodarce. Wyniósł on 49,1 punktu, co oznacza, że spada aktywność ekonomiczna w sektorze wytwórczym. Jednak tylko minimalnie, bo granica to 50 pkt. – gdy PMI osiąga powyżej tego poziomu, oznacza to, że aktywność rośnie. Co ważne, wskaźnik rośnie od pięciu miesięcy i jest najwyższy od siedmiu miesięcy. Zaskoczył też ekonomistów i to pozytywnie – spodziewali się, że będzie o 0,1 niższy.

To oznacza, że obserwowany wzrost w gospodarce nie przekłada się na wzrost inflacji. A zatem stopy procentowe – główne narzędzie do trzymania jej w ryzach – można obniżyć.

Coraz większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi

Obniżenie stóp procentowych wpływa na wzrost zainteresowania kredytami. Wraz z obniżką stóp rośnie zdolność kredytowa Polek i Polaków oraz kwoty, o jakie mogą się ubiegać. To wprost przekłada się na liczbę i wolumen kredytów hipotecznych udzielanych w naszym kraju – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse, firmy pośrednictwa finansowego.

Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że w III kw. 2025 r. banki we współpracy z pośrednikami przyznały 43,4 tys. kredytów hipotecznych o wartości 20,3 mld złotych. W porównaniu z poprzednim kwartałem to wzrost o ponad 47 proc.

Niewykluczone, że kolejny kwartał może być jeszcze lepszy. Statystyki Biura Informacji Kredytowej pokazują, że w październiku wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe była o ponad jedną trzecią wyższa niż przed rokiem, a liczba zapytań – prawie o jedną czwartą.

Historycznie listopad przynosi mocniejsze wyniki w porównaniu do kilku poprzedzających miesięcy, a następnie grudzień wypada trochę słabiej ze względu na święta. Jednak w tym roku od marca widzimy dużą dynamikę wzrostu. Dlatego 2025 r. może być rekordowy– dodaje Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse.

REKLAMA

O ile spadną raty kredytów? I od kiedy?

Jak niższe stopy procentowe przekładają się na portfel Kowalskiego? To zależy dokładnie od wskaźnika WIBOR, czyli oprocentowania, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Dla kredytów hipotecznych najważniejsze są dwa wskaźniki – WIBOR 3M (na trzy miesiące) i WIBOR 6M (na pół roku). Od lipca oba systematycznie spadają. 1 lipca WIBOR 3M wynosił 5,24 proc., a 1 grudnia już tylko 4,20 proc. W przypadku WIBOR 6M było to odpowiednio 5,03 proc. i 4,04 proc.

- W przypadku kredytu hipotecznego opartego na WIBOR 6M w kwocie 450 tys. zł, pożyczonej na 25 lat i oprocentowania na poziomie 6,93 proc. kredytobiorca do lipca musiał przelewać do banku ratę w wysokości 3160,44 zł. Po serii obniżek, w tym dzisiejszej, rata może być niższa o 345,75 zł – komentuje Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse. – Rata obniży się jeszcze bardziej w przypadku wyższych kwot zobowiązań. Przykładowo, osoba, która zaciągnęła kredyt na kwotę 800 tys. zł na wspomnianych już warunkach, co miesiąc będzie oddawać do banku o 614,67 zł mniej – dodaje Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych.

Tomasz Bujański zwraca uwagę, że obniżka rat nie nastąpi automatycznie po decyzji RPP, ale będzie miała miejsce dopiero przy najbliższej zmianie harmonogramu kredytu. Dlaczego? Decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na wskaźnik WIBOR, od którego zależy wysokość miesięcznych rat. To oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Dla kredytów hipotecznych najważniejsze są dwa wskaźniki – WIBOR 3M (na trzy miesiące) i WIBOR 6M (na pół roku).

Banki aktualizują harmonogramy spłat klientów hipotecznych co 3 lub 6 miesięcy w zależności od tego o jaką stawkę WIBOR-u oparte jest oprocentowanie konkretnego kredytu. Do wyliczenia wysokości rat biorą pod uwagę stawkę WIBOR obowiązującą w tym momencie. Dlatego może się zdarzyć, że jeśli RPP obniża stopy procentowe systematycznie co miesiąc, nie odczujemy tego od razu w naszej kieszeni, ale dopiero po jakimś czasie skokowo – tłumaczy Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego: nikt nie można uznać orzeczenia SN za niebyłe; Polska nie przekazała UE kompetencji do regulacji wymiaru sprawiedliwości
03 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. dwie połączone izby Sądu Najwyższego orzekły, że żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe ani pominąć jego skutków, w tym również powołując się na prawo Unii Europejskiej. Sędziowie w tej uchwale orzekli również, że Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej ani jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości ani do określenia zakresu, w którym mogą być one stosowane.
Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK każe wypłacić rekompensaty konsumentom i nakłada karę ponad 80 mln zł dla operatora
03 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Prezes UOKiK nałożył na firmę Vectra (dostawcę usług telekomunikacyjnych i operatora kablowego) karę ponad 80 mln zł oraz nakazał wypłatę rekompensat dla konsumentów. Spółka ta - mimo wcześniejszych działań Prezesa UOKiK - od kilku lat jednostronnie zmieniała zapisy w kolejnych umowach oraz bezpodstawnie podnosiła opłaty abonamentowe za usługi telewizyjne i internetowe.
Zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci zagrożony? A co z podniesieniem progu podatkowego?
03 gru 2025

Czy uda się wprowadzić zmiany zaproponowane w projekcie prezydenckim dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych? Zawarte w nim rozwiązania spotkały się z krytyką ze strony samorządów. Rodzicom ma być lżej, ale na szkoły zabraknie pieniędzy?
1500 lub 1900 zł dla każdego, dochód bez znaczenia. Najbliższa wypłata już 19 grudnia
03 gru 2025

Już 20 grudnia będzie najbliższy transfer pieniędzy, które mają wspierać dzietność Polaków. Do kogo trafią pieniądze? Może to być 1500 albo 1900 złotych. Od czego jest uzależniona wysokość przelewanego świadczenia?

REKLAMA

Prezydent podpisał ważną ustawę. Te zmiany dotkną wielu z nas - dotyczą płynów do dezynfekcji, środków na komary, środków przeciw pleśni, innej chemii domowej i nie tylko
03 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o produktach biobójczych. Nowe przepisy znacząco ułatwią dostęp do informacji o środowisku i ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą procedur związanych z pozwoleniami na obrót produktami biobójczymi stosowanymi w polskich domach i firmach. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed niemal dekady.
Urlopowe kombinacje Polaków: tylko 48% pracowników korzysta z pełnego urlopu, a dwa tygodnie odpoczynku ma 37% zatrudnionych
03 gru 2025

Z końcem roku wielu pracowników próbuje nadrobić zaległy wypoczynek, ale najnowszy raport enel-med „Łączy nas zdrowie 2025” pokazuje, że Polakom wciąż trudno jest w pełni korzystać z przysługujących im dni wolnych. Tylko co drugi zatrudniony (48%) wykorzystuje cały urlop, co trzeci (34%) nie jest w stanie tego zrobić, a 7% nie odpoczywa w ogóle. Problem dotyczy zwłaszcza dużych firm, gdzie niewykorzystanie urlopu deklaruje 39% pracowników, w mikrofirmach ten odsetek wynosi tylko 24%. Luksusem natomiast w najmniejszych firmach okazuje się regularny 14-dniowy wypoczynek, gdzie tylko 40% pracowników z niego korzysta, w dużych organizacjach 71%. Jednocześnie Polacy jasno sygnalizują, że chcą jeszcze więcej czasu na regenerację: aż 67% badanych chciałoby zwiększenia liczby dni wolnych.

Praktyka i procedury dojścia do zawodu adwokata i radcy prawnego bez ukończonej aplikacji budzą poważne zastrzeżenia. Pojawiają się zarzuty dyskryminacji kandydatów przez samorządy prawnicze
03 gru 2025

Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego nadal wzbudza szereg zarzutów - w szczególności co do dyskryminacji w praktyce kandydatów bez aplikacji prawniczych. Wydawać by się mogło, że dyskusje o deregulacji zawodów prawniczych to zamierzchła przeszłość. Nic bardziej mylnego, co zaskakujące, gdyż aktualnie obowiązuje szereg przepisów gwarantujących wolność wykonywania zawodu, zarówno krajowych, jak i unijnych, a samorządy prawnicze nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Praktyka oraz ustawy regulujące organizację samorządów zawodowych adwokatów oraz radców prawnych w zakresie otwarcia zawodów jest szeroko na forach internetowych oraz wśród prawników krytykowana, oraz nadal jest przedmiotem wielu postępowań sądowych i w nich podnoszonych zarzutów dyskryminacji oraz niedozwolonych reglamentacji dostępu do zawodu adwokata lub radcy prawnego przez samorządy w zakresie dostępu do zawodów prawniczych osób na podstawie doświadczenia zawodowego.
Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026
03 gru 2025

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyniesie jedną z największych zmian w ostatnich latach. Pracownicy otrzymają ekwiwalent za niewykorzystany urlop najpóźniej 10 dni po rozwiązaniu umowy, a pracodawców czekają nowe obowiązki konsultacyjne. To jednak tylko część pakietu zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2026 roku.

REKLAMA

ZUS: w I kwartale 2026 r. automatycznie przeliczymy emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu (tzw. emerytury czerwcowe)
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Nowy obowiązek dla osób korzystających z L4. Na szali wstrzymanie świadczenia
03 gru 2025

Już niedługo zmienią się zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Choć pojawi się wiele ułatwień, jak choćby możliwość pracy w czasie zwolnienia w określonych przypadkach, to jednocześnie na ubezpieczonych zostaną nałożone nowe obowiązki. Na szali będzie wstrzymanie świadczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA