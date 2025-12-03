REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » 81 zł niższa rata kredytu hipotecznego na 500 tys. zł po grudniowym spadku stóp procentowych NBP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę

81 zł niższa rata kredytu hipotecznego na 500 tys. zł po grudniowym spadku stóp procentowych NBP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę

03 grudnia 2025, 19:22
81 zł niższa rata kredytu hipotecznego na 500 tys. zł po grudniowym spadku stóp procentowych NBP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę
81 zł niższa rata kredytu hipotecznego na 500 tys. zł po grudniowym spadku stóp procentowych NBP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę
fot. materiały prasowe

Rada Polityki Pieniężnej po raz szósty obniżyła stopy procentowe w 2025 r. Grudniowa obniżka o 0,25 p.p. (obowiązuje od 4 grudnia 2025 r.) oznacza, że w sumie w 2025 r. stopy procentowe spadły łącznie o 1,75 p.p. (z 5,75% do 4%). To znakomita wiadomość dla osób spłacających oraz dopiero zaciągających kredyty hipoteczne. Jeśli chodzi o nowo udzielane kredyty, grudniowa obniżka zmniejszy ratę o 81 zł (dla kredytu na 500 tys. zł na 30 lat). W sumie wszystkie tegoroczne obniżki obniżą ratę o 621 zł (z 3 651 zł do 3 030 zł).

Jakie raty kredytów hipotecznych po obniżce stóp procentowych w grudniu 2025 r.

W poniższej tabeli przedstawione są skutki obniżki rat kredytów hipotecznych po obniżce stóp procentowych w grudniu 2025 r. Wyliczenia te dotyczą nowo udzielonego kredytu z oprocentowaniem zmiennym.

Jak spadną raty kredytów po obniżce stóp procentowych w grudniu 2025 r.

rankomat.pl

Natomiast raty kredytów z oprocentowaniem stałym spadną dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stawki, który zwykle wynosi 5 lat.

Warto zaznaczyć, że po grudniowej obniżce stóp procentowych - jak zwykle - raty nie spadną od razu. W tym miesiącu zwykle pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ aktualizacja oprocentowania kredytów przez banki odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. A rata kredytu maleje dopiero po miesiącu od takiej aktualizacji.

Co ze stopami procentowymi w 2026 roku?

Notowania kontraktów terminowych wskazują, że w przyszłym roku stopa referencyjna NBP może spaść do 3,5%. Z kolei mBank zakłada, że pod koniec 2026 r. będzie wynosiła już tylko 3%. Gdyby te prognozy się spełniły, rata wspomnianego kredytu spadłaby odpowiednio do 2 870 zł lub 2 715 zł.

Raty pandemicznych kredytów wciąż są o 60% wyższe

Warto również wspomnieć o sytuacji kredytobiorców, którzy zadłużyli się w czasie rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych. Dla kredytu udzielonego w grudniu 2020 r. (na 30 lat) i kwotę 400 tys. zł rata początkowo wynosiła 1 578 zł. Po dwóch latach, czyli w grudniu 2022 r., stopy procentowe znacząco wzrosły i rata była już ponad dwukrotnie wyższa (3 434 zł), a sytuację łagodziły wakacje kredytowe. Obecnie rata takiego kredytu wynosi 2 536 zł, a więc wciąż jest o 60% wyższa niż na początku. Na szczęście w ciągu pięciu lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 70%. Dzięki temu większość kredytobiorców radzi sobie ze spłatą rat.

Kończą się stałe oprocentowania na poziomie 3%

Ciekawy jest też przypadek osób, które w 2020 r. wybrały oprocentowanie stałe wynoszące wtedy ok. 3%. Dla kwoty 400 tys. zł i okresu spłaty 30 lat takie osoby przez pięć lat płaciły raty na poziomie 1 686 zł. Obecnie ich oprocentowanie wzrośnie do ok. 6%. Rata zwiększy się więc do 2 289 zł, czyli o 603 zł. Choć oprocentowanie wzrośnie dwukrotnie, rata nie podwoi się, ponieważ składa się nie tylko z odsetek, ale również z kapitału.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Infor.pl
