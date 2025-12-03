81 zł niższa rata kredytu hipotecznego na 500 tys. zł po grudniowym spadku stóp procentowych NBP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę

Rada Polityki Pieniężnej po raz szósty obniżyła stopy procentowe w 2025 r. Grudniowa obniżka o 0,25 p.p. (obowiązuje od 4 grudnia 2025 r.) oznacza, że w sumie w 2025 r. stopy procentowe spadły łącznie o 1,75 p.p. (z 5,75% do 4%). To znakomita wiadomość dla osób spłacających oraz dopiero zaciągających kredyty hipoteczne. Jeśli chodzi o nowo udzielane kredyty, grudniowa obniżka zmniejszy ratę o 81 zł (dla kredytu na 500 tys. zł na 30 lat). W sumie wszystkie tegoroczne obniżki obniżą ratę o 621 zł (z 3 651 zł do 3 030 zł).

Jakie raty kredytów hipotecznych po obniżce stóp procentowych w grudniu 2025 r.

W poniższej tabeli przedstawione są skutki obniżki rat kredytów hipotecznych po obniżce stóp procentowych w grudniu 2025 r. Wyliczenia te dotyczą nowo udzielonego kredytu z oprocentowaniem zmiennym.

Jak spadną raty kredytów po obniżce stóp procentowych w grudniu 2025 r. rankomat.pl

Natomiast raty kredytów z oprocentowaniem stałym spadną dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stawki, który zwykle wynosi 5 lat.



Warto zaznaczyć, że po grudniowej obniżce stóp procentowych - jak zwykle - raty nie spadną od razu. W tym miesiącu zwykle pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ aktualizacja oprocentowania kredytów przez banki odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. A rata kredytu maleje dopiero po miesiącu od takiej aktualizacji.

Co ze stopami procentowymi w 2026 roku?

Notowania kontraktów terminowych wskazują, że w przyszłym roku stopa referencyjna NBP może spaść do 3,5%. Z kolei mBank zakłada, że pod koniec 2026 r. będzie wynosiła już tylko 3%. Gdyby te prognozy się spełniły, rata wspomnianego kredytu spadłaby odpowiednio do 2 870 zł lub 2 715 zł.

Raty pandemicznych kredytów wciąż są o 60% wyższe

Warto również wspomnieć o sytuacji kredytobiorców, którzy zadłużyli się w czasie rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych. Dla kredytu udzielonego w grudniu 2020 r. (na 30 lat) i kwotę 400 tys. zł rata początkowo wynosiła 1 578 zł. Po dwóch latach, czyli w grudniu 2022 r., stopy procentowe znacząco wzrosły i rata była już ponad dwukrotnie wyższa (3 434 zł), a sytuację łagodziły wakacje kredytowe. Obecnie rata takiego kredytu wynosi 2 536 zł, a więc wciąż jest o 60% wyższa niż na początku. Na szczęście w ciągu pięciu lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 70%. Dzięki temu większość kredytobiorców radzi sobie ze spłatą rat.

Kończą się stałe oprocentowania na poziomie 3%

Ciekawy jest też przypadek osób, które w 2020 r. wybrały oprocentowanie stałe wynoszące wtedy ok. 3%. Dla kwoty 400 tys. zł i okresu spłaty 30 lat takie osoby przez pięć lat płaciły raty na poziomie 1 686 zł. Obecnie ich oprocentowanie wzrośnie do ok. 6%. Rata zwiększy się więc do 2 289 zł, czyli o 603 zł. Choć oprocentowanie wzrośnie dwukrotnie, rata nie podwoi się, ponieważ składa się nie tylko z odsetek, ale również z kapitału.

