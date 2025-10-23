Polacy już liczą straty. Rachunki za ogrzewanie w sezonie 2025/2026 będą rekordowe

Zima jeszcze się nie zaczęła, a portfele Polaków już drżą. W nadchodzącym sezonie 2025/2026 rachunki za ogrzewanie wzrosną bardziej niż rok temu. Ceny gazu i ciepła systemowego podbiją nowe taryfy dystrybucyjne, wyższe koszty emisji CO₂ oraz rosnące opłaty przesyłowe. Według ekspertów wzrost sięgnie nawet 25–30 procent, co oznacza, że wiele gospodarstw domowych zapłaci rekordowe kwoty. Dla niektórych rodzin to może być najdroższa zima od dekady.

Gaz, ciepło systemowe i nowe podatki. Oto co czeka Polaków w sezonie 2025/2026

Polacy znów szykują się na rekordowe rachunki za ogrzewanie. Tym razem nie pomoże nawet łagodna zima. Ceny gazu, ciepła systemowego i energii ponownie idą w górę, a eksperci ostrzegają, że sezon grzewczy 2025/2026 może być najdroższy od dekady. Podwyżki wynikają z nowych taryf dystrybucyjnych zatwierdzonych przez URE, rosnących kosztów emisji CO₂ i zbliżającego się systemu ETS 2.

Co wiemy o kosztach ogrzewania w 2025/2026 roku

Prognozy nie pozostawiają złudzeń, rachunki za ogrzewanie znowu wzrosną. Według danych Portalu Samorządowego, ogrzanie domu o powierzchni 150 m² gazem ziemnym kosztowało w 2023 r. około 5000 zł rocznie. W 2024 r. było to już ok. 5600 zł, a na sezon 2025/2026 szacuje się nawet 6000 zł rocznie.

Użytkownicy ciepła systemowego, czyli mieszkańcy bloków, również zapłacą więcej. Jak podaje Onet, nowe taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) mogą podnieść koszty nawet o 86 proc. w porównaniu z ubiegłym sezonem. Z danych GUS wynika, że średni koszt ogrzania 1 m² mieszkania wzrósł z 3,89 zł w 2021 r. do 5,03 zł w połowie 2025 r. Dla 70-metrowego mieszkania oznacza to rachunki rzędu 350 zł miesięcznie.

Dlaczego znowu płacimy więcej za gaz?

Od początku 2025 roku obowiązuje nowa taryfa dystrybucyjna Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki. Stawki wzrosły średnio o 24,7 proc., co przełożyło się na miesięczne rachunki wyższe od 2,60 zł do nawet 30 zł, w zależności od grupy taryfowej. Opłaty za dystrybucję stanowią obecnie od 25 do 36 proc. całkowitego rachunku. Dodatkowo w 2025 r. odmrożono opłatę abonamentową, co jeszcze bardziej zwiększyło koszty. Do tego dochodzą podatek VAT i akcyza, które utrzymują się na poziomie sprzed roku.

Ile naprawdę kosztuje gaz?

Cena 1 m³ gazu ziemnego wynosi dziś 4,00–4,80 zł brutto, z czego nawet 1,6 zł stanowi koszt przesyłu. Ponad 80 proc. gazu zużywanego w Polsce pochodzi z importu, dlatego jego cena zależy od sytuacji geopolitycznej, kursów walut i kosztów emisji CO₂.

Eksperci przypominają, że już w 2025 r. opłaty dystrybucyjne wzrosły o 25 proc., a za kilka lat wejdzie w życie system ETS 2, który obciąży użytkowników gazu dodatkowymi kosztami związanymi z emisjami.

ETS 2 dopiero nadchodzi – ale już winduje ceny

Nowy unijny system ETS 2, który obejmie paliwa grzewcze i transport, ma zostać wprowadzony od 2027 r. Jak szacuje analiza Infor.pl, dla przeciętnej rodziny ogrzewającej dom gazem oznacza to dodatkowe 6338 zł kosztów w latach 2027–2030 i aż 24018 zł w latach 2027–2035.

W przypadku ogrzewania węglem koszty będą jeszcze wyższe. To 10311 zł i 39074 zł w tych samych okresach. Choć system ETS 2 nie obejmie jeszcze sezonu 2025/2026, sama jego perspektywa już dziś wpływa na ceny gazu i energii w Polsce.

Szacunkowe rachunki za ogrzewanie – ile zapłacimy?

Okres / typ ogrzewania Szacowany koszt roczny / miesięczny Źródło Dom 150 m² (gaz) – 2025/2026 ok. 6000 zł rocznie Portal Samorządowy Mieszkanie 70 m² (ciepło systemowe) 2025/2026 ok. 350 zł miesięcznie (ok. 4200 zł rocznie) Onet.pl Wzrost ciepła systemowego od 2024 r. do 86 proc. Onet.pl Wzrost opłat dystrybucyjnych gazu (2025) +24,7 proc. URE

Dane orientacyjne – zależne od metrażu, izolacji budynku, rodzaju taryfy i temperatur zewnętrznych.

Co możesz zrobić, by nie przepłacić zimą?

Zrób przegląd kotła. Nawet drobna nieszczelność lub źle ustawiony palnik może zwiększyć zużycie gazu o kilkanaście procent.

Nawet drobna nieszczelność lub źle ustawiony palnik może zwiększyć zużycie gazu o kilkanaście procent. Zadbaj o ocieplenie. Straty ciepła przez ściany, dach i okna generują największe koszty.

Straty ciepła przez ściany, dach i okna generują największe koszty. Rozważ zmianę źródła ogrzewania. Pompy ciepła lub ciepło systemowe mogą być tańsze w dłuższej perspektywie.

Pompy ciepła lub ciepło systemowe mogą być tańsze w dłuższej perspektywie. Steruj temperaturą. Każdy stopień powyżej 20°C to ok. 6 proc. więcej na rachunku.

Każdy stopień powyżej 20°C to ok. 6 proc. więcej na rachunku. Skorzystaj z programów wsparcia. „Czyste Powietrze” i ulga termoizolacyjna pozwalają uzyskać dopłaty i odliczenia podatkowe.

Według analiz Infor.pl już ponad 60 proc. gospodarstw domowych przyznaje, że rachunki za ogrzewanie są największym wydatkiem zimą, wyższym niż koszty żywności czy transportu.

Jeśli nic się nie zmieni, przyszłoroczna zima może okazać się najdroższa w historii. Dlatego warto zawczasu przygotować zarówno dom, jak i budżet, bo inwestycja w energooszczędność to dziś nie luksus, ale konieczność.