W dobie powszechnej cyfryzacji, gdy Internet stał się nieodłącznym elementem codziennego życia milionów Polaków, niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że koszty związane z dostępem do sieci mogą realnie obniżyć nasz roczny podatek. Ulga internetowa, choć funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od lat, wciąż pozostaje jedną z najbardziej niedocenianych i niewykorzystywanych form ulg podatkowych. Według szacunków ekspertów, tysiące podatników co roku tracą możliwość odzyskania nawet 760 złotych, po prostu nie wiedząc o istnieniu tego rozwiązania lub nie rozumiejąc zasad jego działania. To ukryte 760 plus, z którego możesz skorzystać po spełnieniu warunków.

760+, czyli co?

Mechanizm ulgi internetowej 760 zł został zaprojektowany z myślą o wsparciu obywateli ponoszących wydatki na użytkowanie sieci. Co istotne, ustawodawca nie ogranicza możliwości odliczenia wyłącznie do tradycyjnego łącza stałego – ulga obejmuje również internet mobilny, łącza bezprzewodowe oraz wszelkie inne formy dostępu do globalnej sieci. To oznacza, że niezależnie od tego, czy korzystasz z internetu domowego poprzez światłowód, czy surfujesz po sieci za pomocą smartfona z pakietem danych, możesz ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów. Nie ma także wyłączenia co do satelitarnego systemu dostępu do Internetu Starlink od Elona Muska.

Jednak ulga internetowa ma swoją specyfikę, która wyróżnia ją spośród innych odliczeń podatkowych. Przede wszystkim jest to ulga czasowo ograniczona – przysługuje wyłącznie przez dwa kolejno następujące po sobie lata podatkowe. Co więcej, jeśli podatnik korzystał z niej w przeszłości i wyczerpał dwuletni limit, traci prawo do odliczeń bezpowrotnie. Ta zasada sprawia, że świadome planowanie momentu pierwszego skorzystania z ulgi może mieć kluczowe znaczenie dla maksymalizacji korzyści finansowych.

Rok 2025 i nadchodzący 2026 to szczególnie dobry moment na zainteresowanie się tą formą odliczenia. Osoby, które po raz pierwszy skorzystały z ulgi w rozliczeniu za rok 2024, mogą kontynuować odliczenia w zeznaniu za 2025 rok. Z kolei ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego przywileju, mają przed sobą pełne dwa lata możliwości. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany limit w danym roku przepada bezpowrotnie – nie przechodzi na kolejne okresy (lata) rozliczeniowe.

Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, jakie warunki należy spełnić, jak prawidłowo udokumentować wydatki oraz w jakim zeznaniu podatkowym dokonać odliczenia.

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?

Ulga internetowa nie jest dostępna dla wszystkich podatników – ustawodawca określił precyzyjne kryteria, które należy spełnić, aby móc z niej skorzystać. Podstawowym warunkiem jest uzyskiwanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (stawki 12% i 32%) lub przychodów rozliczanych ryczałtem ewidencjonowanym. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (19%) nie mogą skorzystać z tej formy odliczenia.

Kluczowym ograniczeniem jest tzw. warunek nowości. Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby, które wcześniej nigdy jej nie wykorzystywały, lub te, które po raz pierwszy zastosowały odliczenie w zeznaniu za rok 2024. Jeśli kiedykolwiek w przeszłości odliczałeś wydatki na internet i wykorzystałeś przysługujący dwuletni okres, prawo do ulgi wygasło bezpowrotnie.

Ile można odliczyć? Limity kwotowe ulgi internetowej 760 plus

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 złotych rocznie na jednego podatnika. To limit odnoszący się do osoby, nie do gospodarstwa domowego, co ma szczególne znaczenie dla małżeństw. Jeśli oboje małżonkowie ponoszą wydatki na internet, każde z nich może odliczyć do 760 zł – pod warunkiem, że wydatki są odpowiednio udokumentowane i przypisane do konkretnej osoby.

Należy pamiętać o dwóch fundamentalnych zasadach:

Niewykorzystany limit przepada – jeśli w danym roku nie masz wystarczającego dochodu, aby odliczyć pełną kwotę wydatków, różnica nie przechodzi na rok następny; Ulga działa tylko przez 2 kolejne lata – odliczeń można dokonać wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Ważne Jeżeli już więc raz skorzystasz z tej ulgi, nie zapomnij o jej kontynuacji w następnym roku.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z użytkowaniem sieci Internet, czyli opłaty abonamentowe za dostęp do internetu. Forma korzystania nie ma znaczenia – może to być łącze stałe, światłowód, internet bezprzewodowy czy mobilny pakiet danych.

Ważne To oznacza, że nie można odliczyć na przykład: kosztów zakupu sprzętu (routera, modemu, komputera);

opłat instalacyjnych i aktywacyjnych;

wydatków na rozbudowę i modernizację sieci;

kosztów serwisu i bieżącego utrzymania.

Jeśli Internet jest częścią pakietu usług (np. z telewizją kablową i telefonem), na fakturze musi być wyraźnie wyodrębniona kwota za sam dostęp do Internetu.

Jak prawidłowo udokumentować wydatki?

Dokumentacja jest kluczowa dla skutecznego skorzystania z ulgi oraz braku problemów w razie kontroli podatkowej. Wymagany dokument musi zawierać:

dane identyfikujące nabywcę usługi (Twoje imię, nazwisko, adres);

dane sprzedawcy (dostawcy internetu);

określenie rodzaju usługi;

kwotę zapłaty.

Akceptowane są faktury, rachunki oraz inne dowody spełniające powyższe wymagania. Jeśli faktura nie zawiera adnotacji o zapłacie, konieczne jest posiadanie dodatkowego potwierdzenia – np. wyciągu bankowego, potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty.

Ważne Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym, nie zaś te wynikające z dat wystawienia faktur.

W jakim zeznaniu odliczyć ulgę internetową?

Odliczenia dokonuje się w odpowiednim zeznaniu rocznym:

PIT-37 – dla osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatników;

PIT-36 – dla osób rozliczających się samodzielnie;

PIT-28 – dla osób opodatkowanych ryczałtem

Ważne Do każdego z tych zeznań należy obowiązkowo dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia.

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu 760+

Podatnicy często popełniają te same pomyłki:

próba odliczenia wydatków już zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

brak odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zapłatę;

odliczanie kosztów instalacji lub sprzętu zamiast samego abonamentu;

korzystanie z ulgi po upływie dwuletniego limitu.

Nie popełniając tych błędów i spełniając warunki, możesz mieć własne 760 plus przez dwa lata.

Rada dla małżeństw

Jak już wyżej wspomniano, ulga przysługuje na osobę, nie na gospodarstwo domowe. Dlatego małżeństwa, przy odpowiednim planowaniu i zawarciu umów dotyczących korzystania z Internetu mogą zyskać łącznie nawet 3040 zł! Wystarczy, że:

na jednego małżonka jest zawarta umowa na Internet stacjonarny domowy, a na drugiego - umowy na Internet mobilny/komórkowy - wtedy każde z osobna może korzystać z ulgi na maksymalną kwotę 760 zł przez okres dwóch kolejnych lat; ewentualnie warto pomyśleć o tym, żeby w okresie 2-óch kolejnych lat umowy na Internet były zawarte na jednego małżonka, a w okresie kolejnych 2-óch lat, zawrzeć je na drugiego małżonka. Wtedy pierwszy małżonek korzysta z ulgi 760 zł przez pierwsze 2 lata, a drugi małżonek przez kolejne 2 lata, co łącznie również da maksymalnie 3040 zł ulgi.