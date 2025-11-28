Ta branża przeżyje prawdziwy boom w 2026 roku

Producenci kasków rowerowych zacierają ręce. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 27 listopada 2025 roku nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16. roku życia podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innych urządzeniach transportu osobistego. Co to oznacza dla rodziców, branży i bezpieczeństwa najmłodszych?

Nowe przepisy o kaskach dla dzieci – co podpisał prezydent?

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym stała się faktem. 27 listopada 2025 roku Prezydent RP Karol Nawrocki złożył podpis pod dokumentem, który fundamentalnie zmienia zasady poruszania się dzieci i młodzieży na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych. Polska dołącza tym samym do grona krajów europejskich, które traktują bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego jako priorytet.

Nowelizacja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę wypadków z udziałem dzieci korzystających z jednośladów oraz urządzeń transportu osobistego. W ostatnich latach, wraz z popularyzacją hulajnóg elektrycznych i rowerów wśród najmłodszych, statystyki wypadków wskazywały niepokojący trend wzrostowy. Ustawodawca zdecydował się na zdecydowane działanie, które ma chronić życie i zdrowie młodych Polaków.

Kogo dokładnie dotyczy obowiązek noszenia kasku?

Zgodnie z przyjętą regulacją obowiązek korzystania z kasku ochronnego będzie dotyczył wszystkich osób, które nie ukończyły 16. roku życia i poruszają się przy użyciu następujących środków transportu:

rower klasyczny – tradycyjny rower napędzany siłą mięśni;

rower z napędem – rowery elektryczne (e-bike), rowery ze wspomaganiem;

hulajnoga elektryczna – coraz popularniejszy środek transportu wśród młodzieży;

urządzenie transportu osobistego (UTO) – m.in. deskorolki elektryczne, monocykle, segwaye.

Co istotne, obowiązek noszenia kasku dotyczy również dzieci będących pod bezpośrednią opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Oznacza to, że nawet podczas rodzinnej wycieczki rowerowej pod nadzorem dorosłych, dziecko poniżej 16. roku życia będzie musiało mieć odpowiednie zabezpieczenie głowy. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych wyjątków związanych z obecnością osoby dorosłej.

Jakie wyjątki przewiduje nowelizacja prawa o ruchu drogowym?

Ustawodawca przewidział jednak dwa istotne wyjątki od obowiązku stosowania kasku, które uwzględniają specyfikę przewozu najmłodszych dzieci:

Wyjątek pierwszy: fotelik bezpieczeństwa. Z obowiązku noszenia kasku zwolnione są dzieci przewożone w certyfikowanym foteliku bezpieczeństwa. Rozwiązanie to jest podyktowane względami praktycznymi – fotelik zapewnia odpowiednią stabilizację i ochronę dziecka, a jednocześnie konstrukcja wielu fotelików utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe założenie kasku. Wyjątek drugi: rowery cargo z pasami bezpieczeństwa. Obowiązek nie dotyczy także dzieci przewożonych rowerem przeznaczonym do przewozu osób, który jest fabrycznie wyposażony w pasy bezpieczeństwa, a jego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. Mowa tu przede wszystkim o popularnych rowerach cargo, które posiadają zamknięte kabiny pasażerskie z systemem pasów bezpieczeństwa zapewniającym odpowiednią ochronę.

Te wyjątki pokazują, że ustawodawca kierował się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i praktyczności.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Choć nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP w listopadzie 2025 roku, przewidziano odpowiednio długie vacatio legis, aby rodzice i opiekunowie mieli czas na przygotowanie się do nowych wymogów. Wynosi ono 3 miesiące od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw (co jeszcze nie nastąpiło). Przepisy dotyczące obowiązkowych kasków dla dzieci wejdą zatem w życie zapewne w marcu 2026 roku.

Okres vacatio legis ma umożliwić:

zakup odpowiednich kasków dla dzieci,

dostosowanie podaży produktów przez producentów i sprzedawców,

przeprowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych,

przygotowanie służb porządkowych do egzekwowania nowych przepisów.

Branża kasków rowerowych przed historyczną szansą

Nowelizacja przepisów oznacza prawdziwą rewolucję dla polskiej branży producentów i dystrybutorów kasków rowerowych. Eksperci szacują, że rynek ten czeka bezprecedensowy wzrost popytu, który może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent w skali roku.

Polska jako europejski lider produkcji rowerów

Warto przypomnieć, że Polska od lat zajmuje czołowe miejsce wśród europejskich producentów rowerów. Wraz z rowerami rozwija się również branża akcesoriów, w tym kasków ochronnych. Na polskim rynku działają zarówno rodzimi producenci, jak i przedstawicielstwa międzynarodowych marek specjalizujących się w sprzęcie ochronnym dla rowerzystów.

Szacunkowy wzrost popytu na kaski

Według danych demograficznych w Polsce mieszka około 5-6 milionów dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat. Oczywiście nie wszystkie korzystają regularnie z rowerów czy hulajnóg, jednak szacuje się, że zdecydowana większość ma dostęp do tych środków transportu.

Przyjmując ostrożne założenie, że ok. połowa dzieci w tej grupie wiekowej korzysta z roweru lub hulajnogi, mówimy o potencjalnym rynku 2,5-3 milionów kasków. Biorąc pod uwagę, że dzieci rosną i kaski trzeba regularnie wymieniać na większe rozmiary, a także naturalne zużycie produktów, popyt na kaski dziecięce może utrzymywać się na wysokim poziomie przez wiele lat.

Jak wybrać odpowiedni kask dla dziecka? Poradnik dla rodziców

W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach wielu rodziców stanie przed wyborem odpowiedniego kasku dla swojego dziecka. Oto najważniejsze kryteria, którymi warto się kierować:

Certyfikaty i normy bezpieczeństwa: kask rowerowy dla dziecka powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą EN 1078. Warto szukać kasków, które spełniając jednocześnie jeszcze inne normy, np. CPSC lub PN-EN 1080 (przewidziana dla młodszych użytkowników). Certyfikat potwierdza, że produkt przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe i zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Prawidłowy rozmiar i dopasowanie: kask musi być odpowiednio dopasowany do obwodu głowy dziecka. Zbyt duży będzie się przesuwał i nie zapewni ochrony, zbyt mały będzie niewygodny i dziecko nie będzie chciało go nosić. Przed zakupem warto zmierzyć obwód głowy dziecka w najszerszym miejscu (zazwyczaj około 2 cm nad brwiami). System regulacji: dobre kaski dziecięce posiadają wielostopniowy system regulacji, który pozwala precyzyjnie dopasować kask do głowy i częściowo kompensuje wzrost dziecka. System pokrętła z tyłu kasku oraz regulowane paski podbródkowe to standard w produktach średniej i wyższej klasy. Wentylacja: dzieci są szczególnie wrażliwe na przegrzewanie się podczas aktywności fizycznej. Kask z odpowiednią liczbą otworów wentylacyjnych zapewni komfort nawet podczas intensywnej jazdy w ciepłe dni. W zimne dni natomiast pod kask zmieści się cienka czapka techniczna z domieszką wełny, która będzie utrzymywać ciepło. Waga: lżejszy kask będzie wygodniejszy dla dziecka i zmniejszy obciążenie szyi, szczególnie podczas dłuższych wycieczek. Współczesne kaski dziecięce ważą zazwyczaj od 200 do 400 gramów, chyba że stosujemy pełny kask typu full-face, który może być cięższy ze względu na zakrycie szczęki i podbródka. Design i atrakcyjność wizualna: nie bez znaczenia jest wygląd kasku, chociaż to powinien być dalszy element wyboru po tych związanych z bezpieczeństwem i wygodą. Dziecko, które lubi swój kask, chętniej będzie go nosić. Producenci oferują szeroki wybór kolorów i wzorów – od jednolitych barw po kaski z motywami z popularnych bajek i filmów.

Bezpieczeństwo dzieci na drogach – statystyki, które przekonują

Wprowadzenie obowiązkowych kasków dla dzieci to nie kaprys ustawodawcy, lecz odpowiedź na realne zagrożenia. Statystyki wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych są alarmujące, także wśród najmłodszych. Badania medyczne jednoznacznie wskazują, że urazy głowy stanowią najpoważniejsze konsekwencje wypadków rowerowych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), prawidłowo założony kask rowerowy może zmniejszyć ryzyko poważnego urazu głowy nawet o 60-70%, a ryzyko urazu mózgu o około 50%.

W przypadku dzieci te statystyki nabierają szczególnego znaczenia – młody organizm jest bardziej podatny na urazy, a konsekwencje uszkodzeń neurologicznych mogą wpływać na całe dalsze życie dziecka.

W ostatnich latach obserwujemy prawdziwy boom na hulajnogi elektryczne, zarówno te miejskie (wypożyczane), jak i prywatne. Ten nowy środek transportu, choć wygodny i ekologiczny, niesie ze sobą specyficzne zagrożenia. Wypadki na hulajnogach często kończą się upadkiem do przodu, co bezpośrednio zagraża głowie użytkownika, szczególnie że raczej mają miejsce przy wyższych prędkościach w przypadku hulajnóg elektrycznych. Dzieci i młodzież, którzy często nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego zmysłu równowagi i zdolności oceny ryzyka, są szczególnie narażeni na tego typu zdarzenia. Obowiązkowy kask może znacząco zmniejszyć tragiczne skutki takich wypadków.

Jak nowe przepisy wpłyną na nawyki?

Wprowadzenie obowiązkowych kasków dla dzieci to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również szansa na zmianę kultury bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Eksperci wskazują, że nawyki wyniesione z dzieciństwa często towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Dziecko, które od najmłodszych lat przyzwyczai się do jazdy w kasku, z dużym prawdopodobieństwem będzie korzystać z tego zabezpieczenia również jako osoba dorosła – nawet gdy przepisy tego nie będą wymagać. W ten sposób nowe regulacje mogą mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe przez całe pokolenia.

Warto, aby rodzice dawali dobry przykład swoim dzieciom. Choć obowiązek noszenia kasku dotyczy tylko osób poniżej 16. roku życia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dorośli również chronili swoją głowę podczas jazdy na rowerze. Wspólne rodzinne wycieczki, podczas których wszyscy członkowie rodziny noszą kaski, uczą dzieci właściwych nawyków znacznie skuteczniej niż same zakazy i nakazy. Pomimo przepisów wprowadzających obowiązek noszenia kasku tylko do 16. roku życia, osoby powyżej tego wieku wcale nie mają immunitetu od obrażeń głowy w razie upadku.

Co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów?

Za nieprzestrzeganie przepisów, rodzic może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 100 zł lub naganą. Może jednak także ponieść odpowiedzialność za brak należytej opieki nad dzieckiem, gdyby na skutek braku kasku, doszło do wypadku i urazu dziecka.

Niezależnie od potencjalnych kar, warto pamiętać, że najwyższą cenę za brak kasku może zapłacić samo dziecko – w postaci urazów, które mogłyby zostać uniknięte lub znacząco złagodzone dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu.

Bezpieczeństwo dzieci priorytetem

Podpisanie przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym to przełomowy moment dla bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego w Polsce. Obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16. roku życia podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innych urządzeniach transportu osobistego wejdzie w życie w 2026 roku, dając rodzicom i branży czas na przygotowanie. Dla producentów i sprzedawców kasków rowerowych nadchodzące miesiące i lata będą okresem intensywnego wzrostu. Dla rodziców – okazją do wykształcenia u dzieci właściwych nawyków bezpieczeństwa. A dla samych dzieci – szansą na bezpieczniejszą zabawę i transport. Inwestycja w dobry kask to inwestycja w zdrowie i życie dziecka, a nie tylko wykonywanie przepisów i ochrona przed mandatem.