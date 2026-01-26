REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Zimą wychodzi prawda o pompach ciepła. Ta temperatura wszystko weryfikuje – i nie chodzi o siarczysty mróz

Zimą wychodzi prawda o pompach ciepła. Ta temperatura wszystko weryfikuje – i nie chodzi o siarczysty mróz

26 stycznia 2026, 17:14
pompa ciepła, zima
Zimą wychodzi prawda o pompach ciepła. Ta temperatura wszystko weryfikuje – i nie chodzi o siarczysty mróz
Materiały prasowe

Pierwsze zimne noce zawsze wyglądają podobnie. Temperatura spada poniżej zera, instalacja grzewcza przechodzi z trybu komfortowego w tryb ciągłej pracy, a pompa ciepła po tygodniach spokojnego modulowania zaczyna pokazywać swój prawdziwy charakter. Nie w styczniowym mrozie rzędu –20°C, który pojawia się na chwilę i równie szybko znika, lecz przy około –7°C. To wtedy urządzenie pracuje długo, intensywnie i bez taryfy ulgowej.

Realny punkt odniesienia, a nie ekstremum

Nie jest to temperatura ekstremalna, lecz codzienna, powtarzająca się w większości zim w Europie Środkowej. Przy tej wartości większość budynków potrzebuje niemal pełnej mocy grzewczej, a system nie może już liczyć na łagodność pogody ani na margines wynikający z przewymiarowania. –7°C stało się więc w rozmowach inżynierskich punktem odniesienia — nie marketingowym, lecz projektowym.

- Temperatura na poziomie minus siedmiu to moment, w którym pompa ciepła przestaje korzystać z marginesów bezpieczeństwa, a zaczyna pracować dokładnie w takim zakresie, do jakiego została zaprojektowana - mówi Andrzej Dragan, Manager Działu Pomp Ciepła w KERMI.

W tym punkcie sezonu grzewczego zapotrzebowanie cieplne budynku spotyka się z fizycznymi ograniczeniami wymienników i sprężarki. Algorytmy sterowania nie mają już przestrzeni na korekty „w tle”. Każda decyzja - o mocy, przepływie czy cyklu odszraniania ma realne konsekwencje w kilowatogodzinach, a nie w symulacjach.

Modernizacje budynków jako prawdziwy test jakości

Szczególnie widać to w modernizacjach budynków z lat 80. i 90., gdzie instalacje grzejnikowe wymagają wyższych temperatur zasilania. Pompa ciepła zaprojektowana wyłącznie pod warunki laboratoryjne zaczyna wtedy improwizować. Pompa zaprojektowana pod –7°C po prostu robi to, do czego została stworzona.

- Premium nie polega na tym, że urządzenie osiąga wysoką moc przez chwilę. Premium polega na tym, że potrafi ją utrzymać stabilnie przez tysiące godzin pracy - podkreśla Andrzej Dragan.

W tym kontekście kluczowy staje się temat defrostu. Odszranianie parownika jest procesem fizycznie nieuniknionym w pompach powietrze–woda. Nawet cienka warstwa szronu może ograniczyć wymianę ciepła o 10–15%. W prostych systemach defrost jest reakcją, gdy czujnik wykryje spadek ΔT między parownikiem a powietrzem, algorytm inicjuje cykl odszraniania. Skutek: chwilowy spadek temperatury wody i wyższe zużycie energii.

Strategiczny defrost zamiast reakcji

Rozwiązania klasy premium traktują defrost strategicznie. Analizują historię pracy parownika, wilgotność i przepływ powietrza, inicjując odszranianie wcześniej, krócej i rzadziej. Efekt jest subtelny, ale znaczący - defrost staje się niemal niezauważalny, a zużycie energii minimalne. - Najlepszy defrost to taki, którego użytkownik nigdy nie zauważy. Ani w komforcie, ani na rachunku - mówi Andrzej Dragan.

W skali sezonu różnica kilku cykli defrostu przekłada się na dziesiątki godzin stabilnej pracy, mniejsze obciążenie sprężarki i realne oszczędności.

Po pierwszym sezonie użytkownik nie pamięta wartości COP ani klasy energetycznej. Pamięta, czy w domu było ciepło, czy system działał bez ingerencji i czy rachunki były przewidywalne.

Cisza jako wskaźnik jakości systemu

Cisza jest pierwszym sygnałem jakości. Brak nerwowych zmian obrotów, brak hałasu nocnego, brak sygnałów, że urządzenie próbuje nadrabiać pracę - to efekt stabilnej regulacji i przemyślanej architektury systemu. Za ciszą idzie stabilność, a za nią przewidywalność - najwyższa wartość w systemach premium.
- Najlepszy system grzewczy to taki, który przestaje być tematem rozmów po pierwszej zimie - podsumowuje Andrzej Dragan.

Gdzie kończą się parametry, zaczyna się odpowiedzialność

Pompy ciepła klasy premium nie wygrywają rankingów jednym parametrem. Wygrywają tam, gdzie parametry się kończą — przy –7°C, w trakcie defrostu i w codziennej, cichej pracy. To różnica między urządzeniem, które działa, a systemem, który bierze odpowiedzialność za komfort przez kolejne kilkanaście lat.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Infor.pl
