Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Donald Tusk zapowiada obniżenie cen paliw o 1,2 zł na litrze. Taniej ma być już przed Wielkanocą

Donald Tusk zapowiada obniżenie cen paliw o 1,2 zł na litrze. Taniej ma być już przed Wielkanocą

26 marca 2026, 15:52
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
paliwo tankowanie obniżka ceny benzyna olej napędowy diesel ropa VAT akcyza podatki Donald Tusk
Donald Tusk zapowiada obniżenie cen paliw o 1,2 zł na litrze. Taniej ma być już przed Wielkanocą
Premier Donald Tusk zapowiada, że przed świętami wielkanocnymi ceny paliw spadną o 1,2 zł na litrze. W tym celu zostaną obniżone VAT i akcyza, a dla koncernów naftowych szykowany jest podatek od nadmiarowych zysków.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów

W czwartek o godz. 18 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym zostaną podjęte decyzje w sprawie obniżenia cen paliw. Jest to reakcja na dramatycznie wysoki wzrost cen paliw spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie.

Premier Donald Tusk zapowiada, że pakiet obniżek cen paliw ma przynieść spadek cen o ok. 1,2 zł/litr każdego rodzaju paliwa. Obniżone ceny wejdą w życie jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Maksymalna cena detaliczna na paliwa

Tusk zapowiada obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT-u i akcyzy zostanie wprowadzona maksymalna cena detaliczna na paliwa, ustalana każdego dnia. Będzie ona ustalana przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych.

Przygotowywane jest też rozwiązanie dotyczące podatku od nadmiarowych zysków tzw. windfall tax dla koncernów naftowych, które osiągają korzyści z wysokich cen ropy naftowej.

Sejm zajmie się propozycjami w sprawie obniżenia cen paliw

Narzędzia, które maja posłużyć do obniżki cen paliw rząd chce mieć w dyspozycji przed Wielkim Piątkiem. Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zapowiedziane przez premiera projekty dotyczące obniżki akcyzy i stawki VAT na paliwo będą procedowane w Sejmie w czwartek od godz. 20.30.

Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Ile wyniesie jej emerytura w 2026 r.? [Wyliczenia ZUS]
26 mar 2026

Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji na temat emerytur jest: "Ile wyniesie moja emerytura?". ZUS posiada kalkulator emerytalny, który ułatwia wyliczenie wysokości przyszłej emerytury. Ile wyniesie w 2026 r. emerytura kobiety, która pracowała 20 lat na najniższej krajowej? Poprosiliśmy Zakład o szacunkową kwotę emerytury.
Jak znaleźć pracę po przerwie na wychowanie dziecka?
26 mar 2026

W centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 marca 2026 r. miała miejsce konferencja „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca”, na której organizatorzy przedstawili raport „Równość rodzicielska w Polsce trzy lata od wdrożenia dyrektywy work-life balance”. To dobry moment, żeby zatrzymać się na chwilę przy trudnym temacie dla wielu rodziców, mianowicie: Jak znaleźć pracę po przerwie na wychowanie dziecka? Szczególnie dotyczy to kobiet, bo jak się okazuje, mimo rosnącej liczby ojców korzystających z urlopów rodzicielskich, ich udział w łącznej liczbie wykorzystanych dni pozostaje niski i wynosi 6%. Średnia długość urlopu ojca to 43 dni, podczas gdy matki korzystają średnio przez 143 dni.

Czekamy na głosowanie, ale… Prezydenckie weto nie do ruszenia, a los ustawy jest już przesądzony?
26 mar 2026

Czy Sejmowi po raz kolejny nie uda się odrzucić weta Prezydenta? Czekamy na głosowanie, które przesądzi o losach nowelizacji postępowania karnego. Wszystko wskazuje jednak na to, że po raz kolejny weto będzie nie do ruszenia.
Donald Tusk zapowiada obniżenie cen paliw o 1,2 zł na litrze. Taniej ma być już przed Wielkanocą
26 mar 2026

Premier Donald Tusk zapowiada, że przed świętami wielkanocnymi ceny paliw spadną o 1,2 zł na litrze. W tym celu zostaną obniżone VAT i akcyza, a dla koncernów naftowych szykowany jest podatek od nadmiarowych zysków.

Kupujesz ziemię na powiększenie gospodarstwa rolnego? Nie zawsze unikniesz PCC
26 mar 2026

Rolnicy nabywający grunty w celu powiększenia gospodarstwa mogą liczyć na zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych. Fiskus przypomina jednak, że ulga dotyczy wyłącznie użytków rolnych, nieużytki i lasy trzeba opodatkować na zasadach ogólnych.
OSP musi płacić podatek, resort finansów nie wprowadzi specjalnego zwolnienia. Pomóc mogą gminy
26 mar 2026

Podatek od nieruchomości bywa istotnym obciążeniem dla budżetu, szczególnie w przypadku podmiotów, które dysponują złożonymi obiektami. Czy w przypadku prowadzenia działalności niosącej szczególne korzyści dla społeczności lokalnej, powinny one mieć możliwość skorzystania w tym zakresie z odpowiedniego zwolnienia? O tym musi zdecydować gmina.
Nieterminowe otrzymanie PIT-11 od pracodawcy - skutki dla pracownika i pracodawcy
26 mar 2026

Jeden z najważniejszych obowiązków dla Pracodawcy, po zakończeniu roku kalendarzowego, to przesłanie elektronicznie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR) do Urzędu Skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2026 r. Kolejny krok to dystrybucja złożonych deklaracji PIT-11 do Pracowników w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2026. Działy płacowe mają te dwa terminy wdrukowane w kalendarz organizacyjny i tak projektują pracę w styczniu i lutym, by dopełnić obowiązku, najlepiej – nie czekając z tym do ostatniego dnia. Czasami jednak pojawią się przeszkody uniemożliwiające wykonanie powyższych czynności w terminie. Co wtedy?
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.

Zapomniane świadczenia z ZUS. Sprawdź dokumenty rodziców. Mogą im się należeć dodatkowe pieniądze
26 mar 2026

Wielu seniorów w Polsce pobiera emeryturę niższą, niż wynikałoby to z ich stażu pracy. Często powodem nie jest błąd urzędnika, lecz brak odpowiednich dokumentów w aktach ZUS. Przepisy zmieniały się na przestrzeni lat, a wraz z nimi pojawiły się nowe możliwości doliczenia stażu lub uzyskania dodatków, o których nasi rodzice mogą nie wiedzieć.
Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!
26 mar 2026

Fałszywe życiorysy generowane przez sztuczną inteligencję trafiają do skrzynek email działów HR polskich firm. W grę wchodzą syntetyczne tożsamości, technologia deepfake i zorganizowane grupy przestępcze. Skąd się biorą fałszywe aplikacje, czemu służą i jak się przed nimi bronić?
