Premier Donald Tusk zapowiada, że przed świętami wielkanocnymi ceny paliw spadną o 1,2 zł na litrze. W tym celu zostaną obniżone VAT i akcyza, a dla koncernów naftowych szykowany jest podatek od nadmiarowych zysków.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów

W czwartek o godz. 18 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym zostaną podjęte decyzje w sprawie obniżenia cen paliw. Jest to reakcja na dramatycznie wysoki wzrost cen paliw spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie.

Premier Donald Tusk zapowiada, że pakiet obniżek cen paliw ma przynieść spadek cen o ok. 1,2 zł/litr każdego rodzaju paliwa. Obniżone ceny wejdą w życie jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Maksymalna cena detaliczna na paliwa

Tusk zapowiada obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT-u i akcyzy zostanie wprowadzona maksymalna cena detaliczna na paliwa, ustalana każdego dnia. Będzie ona ustalana przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych.

Przygotowywane jest też rozwiązanie dotyczące podatku od nadmiarowych zysków tzw. windfall tax dla koncernów naftowych, które osiągają korzyści z wysokich cen ropy naftowej.

Sejm zajmie się propozycjami w sprawie obniżenia cen paliw

Narzędzia, które maja posłużyć do obniżki cen paliw rząd chce mieć w dyspozycji przed Wielkim Piątkiem. Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zapowiedziane przez premiera projekty dotyczące obniżki akcyzy i stawki VAT na paliwo będą procedowane w Sejmie w czwartek od godz. 20.30.