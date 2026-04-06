Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Zakaz ogrzewania gazem nie tak szybko. Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze?

Zakaz ogrzewania gazem nie tak szybko. Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze?

06 kwietnia 2026, 08:03
Zbigniew Biskupski
Piece gazowe mogą dalej zastępować kopciuchy - zakaz przesunięty w czasie
Zamiast zakazu ogrzewania gazem wrócą dopłaty do pieców gazowych z programu Czyste Powietrze?
Zakazu ogrzewania gazem nie ma i długo nie będzie. Czy jednak wróci dofinansowanie do pieców gazowych w programie Czyste Powietrze? Unia Europejska już nie jest temu przeciwna, jednak decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu.

Zakaz używania gazu jako nieekologicznego nośnika energii będzie wprowadzony w ramach Zielonego Ładu, ale nie tak szybko jak w Brukseli zapowiadano. Nie ma więc przeszkód prawnych do przywrócenia dofinansowania do pieców gazowych, którego z programu Czyste Powietrze zostało niedawno usunięte. Ostateczna decyzja należy jednak do polskiego rządu.

Zakaz ogrzewania gazem i montowania pieców gazowych: jakie terminy teraz

Rok 2030 nie wprowadza również żadnych zmian w zakresie ogrzewania istniejących budynków. Kotły gazowe nadal będą mogły być używane i naprawiane w przypadku awarii. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nowych budynków lub tych modernizowanych do standardu zeroemisyjnego – od tego momentu nie będzie można w nich stosować paliw kopalnych.
Alternatywy to m.in. biometan, biopropan, pellet czy systemy hybrydowe łączące kocioł z pompą ciepła.

Gaz zakazany będzie, ale będzie później niż zapowiadano

Do 2040 r. UE rekomenduje stopniowe wycofanie paliw kopalnych, a dostawcy będą mogli zapewnić dostęp do gazu odnawialnego także w starszych budynkach. Docelowo, do 2050 r., wszystkie budynki w Unii mają osiągnąć standard zeroemisyjny. W tym czasie kotły gazowe nadal będą mogły być użytkowane, jednak wyłącznie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Wielkim rozczarowaniem dla Polaków było wyłączenie kotłów gazowych z programu Czyste Powietrze. 51,5% respondentów uważa, że kotły gazowe powinny być nadal dofinansowywane ze środków publicznych – na wsiach takich wskazań jest jeszcze więcej, aż 54,3%.
Zakaz ogrzewania gazem? T ylko 6,9% Polaków popiera wycofanie wsparcia finansowego dla kotłów gazowych.

Piec gazowy zamiast kopciucha: czy wróci premia od państwa w programie Czyste Powietrze

– Od kilku lat w mediach powracają informacje o rzekomym zakazie stosowania kotłów gazowych w Polsce w związku z regulacjami Unii Europejskiej.
Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej przejrzysta. Nie trzeba się spieszyć z demontażem kotła gazowego – będzie można go używać i naprawiać do 2050 r. Tylko w nowych budynkach i modernizacjach od 2030 roku trzeba planować alternatywy dla gazu kopalnego.
Polska wspiera stopniowe odejście od węgla i paliw kopalnych, ale gaz będzie obecny w gospodarstwach domowych przez całe pokolenia – komentuje Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Dozwolonaopłata do kotłów gazowych: na jakich zasadach

UE zakazuje tylko dofinansowania samodzielnych kotłów gazowych na paliwa kopalne. Dopuszczalne jest natomiast dofinansowanie kotłów na paliwa odnawialne (biometan, biopropan) oraz instalacji hybrydowych złożonych z kotła gazowego oraz urządzenia OZE, jak kolektor słoneczny czy pompa ciepła.
Komisja Europejska zaleca też, by dofinansowaniu podlegały koszty związane z przejściem na wykorzystanie gazów odnawialnych w kotle grzewczym.

Warto podkreślić, że w 2024 roku nadal szybko rosła liczba zbiorników na LPG do ogrzewania budynków – odnotowano około 14,3 tys. nowych rejestracji, ich liczba wzrosła do 156 tys., a średnioroczni przyrost w latach 2022-2024 wyniósł 9,4%.

Wobec ciepłych zim, jakie towarzyszą nam w ostatnich latach, liczba instalacji grzewczych zasilanych gazem płynnym rośnie znacznie szybciej, niż zużycie paliwa dla celów grzewczych. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki postępującej wymianie tzw. „kopciuchów”, starych pieców na paliwa stałe, najważniejszego źródła smogu na terenach słabo zurbanizowanych, na nowoczesne kotły kondensacyjne.
Według Polskiego Alarmu Smogowego, 2 mln „kopciuchów” nadal odpowiada za 86% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM2.5 oraz za ok. 93% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce. Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.

Zobacz również:

Źródło: INFOR
Termin zapłaty mija 24 kwietnia. Potem weźmie się za was skarbówka. Litości nie będzie
06 kwi 2026

To jeden z tych obowiązków, o których łatwo zapomnieć, aż do momentu, gdy przypomina o nim system. W najbliższych dniach tysiące polskich seniorów może przekonać się, że abonament RTV, choć brzmi jak relikt minionej epoki, wciąż działa bardzo współcześnie. I bardzo skutecznie. Wystarczy przegapić termin, by niewielka opłata zaczęła rosnąć do kwoty, która przestaje być drobiazgiem.
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.

OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.
Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
06 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.

Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
06 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.
