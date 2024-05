Najniższa krajowa na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jest projekt ustawy w tej sprawie!

Najniższa krajowa na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Projekt ustawy, określający płacę minimalną na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia, jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Taka zmiana jest zgodna z dyrektywą unijną w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych trafił projekt ustawy, określający płacę minimalną na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia. "Chciałabym […] o europejskiej płacy minimalnej, którą teraz w Polsce próbujemy także za pośrednictwem naszego ministerstwa wprowadzić, przygotowując ustawę, tzn. ona już jest wysłana do wykazu prac legislacyjnych rządu o minimalnym wynagrodzeniu" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. "Proponujemy, żeby to minimalne wynagrodzenie wynosiło 60% przeciętnego wynagrodzenia. To jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego" - dodała.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, o której mówi minister Dziemianowicz-Bąk, zakłada, że państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 15 listopada 2024 roku. W związku z tym również Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, w powyższym terminie.

Unijna dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej

Przepisy tej unijnej dyrektywy wskazują na wdrożenie tzw. procedury ustalania adekwatnych ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Co to oznacza? Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie, w których obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne, ustanawiają niezbędne procedury ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Podstawą takiego ustalania i aktualizowania są kryteria, które mają przyczynić się do adekwatności wynagrodzeń w celu osiągnięcia godnego poziomu życia, zmniejszenia ubóstwa pracujących, a także wspierania spójności społecznej i pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Państwa członkowskie określają te kryteria zgodnie ze swoimi praktykami krajowymi, w odpowiednim prawie krajowym, w drodze decyzji swoich właściwych organów lub w drodze porozumień trójstronnych. Kryteria określa się w jasny sposób. Państwa członkowskie mogą zdecydować o względnej wadze tych kryteriów z uwzględnieniem krajowych warunków społeczno-gospodarczych.

Kryteria krajowe, o których mowa w dyrektywie, obejmują co najmniej następujące elementy:

siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania;

ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład;

stopa wzrostu wynagrodzeń;

długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

Dyrektywa UE wskazuje, że wynagrodzenia minimalne uznaje się za adekwatne, jeżeli są sprawiedliwe w stosunku do rozkładu wynagrodzeń w danym państwie członkowskim i zapewniają godny poziom życia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Adekwatność ustawowych wynagrodzeń minimalnych ma być określana i oceniana przez każde państwo członkowskie z uwzględnieniem krajowych warunków społeczno-gospodarczych, w tym wzrostu zatrudnienia, konkurencyjności, oraz sytuacji w regionach i sektorach.

Najniższa krajowa od lipca 2024 roku wzroście do 4 300 zł brutto

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, wydanym przez Radę Ministrów, najniższa płaca minimalna w tym roku wzrasta dwukrotnie. Stało się tak, ponieważ z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynika, że w przypadku gdy w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. A prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 2024 rok został ustalony na poziomie 106,6%.

Pierwsza podwyższa najniższej krajowej już za nami, tj. kwota najniższej krajowej za pracę od 1 stycznia 2024 roku wzrosła do poziomu 4242 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych została ustalona na 27,70 zł brutto. Od 1 lipca 2024 roku będzie jeszcze lepiej, tzn. nastąpi podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 4300 zł brutto. A minimalna stawka godzinowa podskoczy do kwoty 28,10 zł brutto.