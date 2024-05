6 tys. zł za miesiąc szkolenia wojskowego. Trzy wakacyjne terminy do wyboru

6 tys. zł za miesiąc szkolenia wojskowego. Wojsko Polskie zaplanowało trzy terminy szkoleń w ramach programu „Wakacje z wojskiem”. Każdy termin obejmuje 27 dni. Pierwsze szkolenia MON zaplanowało w terminie od 10 czerwca do 6 lipca. Kto może skorzystać z tego szkolenia wojskowego, jak się zgłosić?

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet.

Projekt „Wakacje z wojskiem” jest strategicznym zamierzeniem MON i Wojska Polskiego, mającym na celu zwiększenie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej. Każdy turnus to strzelanie, przetrwanie w ternie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych, itd. Dodatkowo, każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał szansę na dłużej związać się z Wojskiem Polskim – czy to jako żołnierz aktywnej rezerwy, terytorials w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej.

Wakacyjne szkolenia z wojskiem. MON wskazuje, że dla osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat

Projekt wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej.

Oferta „Wakacje z wojskiem” to 70 lokalizacji w całym kraju. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową – czy to pod kątem odległości, terminu, czy charakteru służby. Będzie można się sprawdzić m .in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby.

MON proponuje trzy terminy wakacyjnych szkoleń z wojskiem

Wojsko Polskie zaplanowało trzy terminy szkoleń w ramach programu „Wakacje z wojskiem”. Każdy termin obejmuje 27 dni, tj.:

pierwszy termin - od 10 czerwca do 6 lipca,

drugi termin - od 15 lipca do 10 sierpnia,

trzeci termin - od 19 sierpnia do 14 września.