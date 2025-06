Wprowadzili szlaban na gotówkę. Więcej pieniędzy z bankomatów nie da się wypłacić

Nie „w skarpecie” a w banku niemal wszyscy trzymamy swoje oszczędności. Coraz rzadziej z portfela wyciągamy monety i banknoty, bo częściej używamy bankomatowej karty albo płacimy BLIKIEM . Ale gotówka ciągle jest w cenie i bywa, że na gwałt jest potrzebna. Problem rozwiązują bankomaty. Jeśli jednak potrzebny jest większy zastrzyk gotówki, trafiamy na limit. Problem w tym, że możliwość jednorazowej wypłaty jest ograniczona.

REKLAMA

Dlaczego są limity w bankomatach

Chodzi o kwestie bezpieczeństwa transakcji i płynność operacji, wskazują banki, które własne limity ustalają na podstawie analizy zwyczajów klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych.

Standardowy limit pieniędzy, które może wypłacić bankomat, to zwykle od 800 złotych do 1 tysiąca. W przypadku niektórych banków te kwoty mogą sięgać 10 tysięcy złotych.

Tyle pieniędzy można wypłacić z bankomatu jednorazowo

Pieniądze należą do nas, ale nie można wypłacać ich z konta bez ograniczeń. To oznacza, że niektóre transakcje mogą zostać zablokowane. Powody są różne, wyjaśnia biznes.interia.pl. Same ograniczenia zależą nie tylko od banku. Chodzi także o rodzaj konta i zgromadzone na koncie środki, także indywidualnie ustalane kwoty maksymalne. Przeciętnie dzienne limity na kontach sięgają od 2 tys. zł do 10 tys. zł, podczas jednej transakcji, i bankomat pozwala wypłacić do czterdziestu banknotów na raz. Trzeba być jednak gotowym i na czarny scenariusz. Kiedy w urządzeniu wyczerpią się zasoby, wówczas gotówki nam nie wypłaci.

Są też limity wypłat gotówki w bankach

Ilość gotówki, jaką można wypłacić z bankomatów, jest różna. Wszystko zależy od operatora, urządzenia oraz banku. Interia podaje, jakie limity obowiązywały w bankach na koniec 2024 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Euronet - maksymalna jednorazowa wypłata to 800 zł,

Planet Cash - maksymalna jednorazowa wypłata to 1 tys. zł. Konto w banku, który nawiązał współpracę z Planet Cash, pozwala zwiększyć limit,

Santander Bank Polska - maksymalna jednorazowa wypłata to 1 tys. zł. Dzienny limit wypłaty dla klientów Santandera to 15 tys. zł,

Pekao - dzienny limit wypłat w przypadku posiadaczy kart Visa, Mastercard i Maestro to 6 tys. zł, dla złotych kart wynosi on 15 tys. zł,

PKO BP - dzienny limit wypłat wynosi 20 tys. zł,

Millenium - domyślny dzienny limit wypłat to 2 tys. zł, ale można go zwiększyć do 20 tys. zł

Różnice w kwotach. Z czego wynikają?

Z wewnętrznych regulacji poszczególnych banków oraz możliwości technicznych bankomatów – wyjaśniał biznes.interia.pl. W sytuacji, kiedy ktoś zamierza podjąć kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, lepiej będzie pofatygować się do oddziału banku. Bo w praktyce bankomaty obsługują wypłatę gotówki do kilku tysięcy złotych, natomiast większe kwoty można wypłacić tylko w drodze indywidualnego zgłoszenia do personelu.