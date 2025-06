Jak to jest z tymi cenami prądu w Polsce?

Przypomnijmy, że po wybuchu wojny na Ukrainie, która skutkowała ograniczeniem sprowadzania surowców z Rosji, rząd wprowadził maksymalne ceny za energię elektryczną. Ten limit w 2022 roku wynosił 693 złote za megawatogodzinę. W roku 2024 stawka została obniżona do 500 złotych dla gospodarstw domowych.

Będą nowe taryfy

Ponieważ hurtowe ceny prądu poszły w dół, otworzyło do drogę do niższych taryf. Wedle zapowiedzi wiceszefa resortu klimatu Miłosza Motyki, po wygaśnięciu obecnie obowiązującej ceny maksymalnej, odbiorcy indywidualni mogą liczyć na niższe stawki od października 2025 roku. Nowe taryfy mają być znacząco mniejsze od obecnej średniej, która wynosi 622,8 złotych za megawatogodzinę.

Co z przedsiębiorcami?

Ci mikro, mali i średni w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 693 złotych za megawatogodzinę. Jeśli nie chcą płacić wyższych rachunków, muszą złożyć stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy energii. Należy to zrobić do 30 czerwca 2025 roku. Dopełnienie tego obowiązku jest konieczne, bo cena maksymalna została uznana za pomoc de minimis czyli formę wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, udzielaną przez państwo. To dlatego właściciele firm muszą to potwierdzić w oficjalnej deklaracji.

Ceny prądu dla przedsiębiorców. Jak złożyć formularz?

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka sposobów dostarczenia wymaganych informacji. Można to zrobić przez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej. Dokumenty można też wysłać pocztą, albo złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta swojego sprzedawcy energii.

Co grozi za niedopełnienie formalności

Co w sytuacji, jeśli oświadczenia nie złożą? Wtedy automatycznie utracą prawo do preferencyjnych stawek. Niedopełnienie formalności w wyznaczonym terminie oznacza, że sprzedawca energii skoryguje rozliczenie za drugą połowę 2024 roku. W praktyce, zamiast maksymalnej ceny energii, przedsiębiorca zostanie rozliczony według cen wynikających z umowy z dostawcą. Co więcej, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie.

