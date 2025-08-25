REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Polacy na finansowej minie. Najniższe oszczędności w Europie mogą zablokować naszą przyszłość

Polacy na finansowej minie. Najniższe oszczędności w Europie mogą zablokować naszą przyszłość

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2025, 08:57
Polacy na finansowej minie. Najniższe oszczędności w Europie mogą zablokować naszą przyszłość
Polacy na finansowej minie. Najniższe oszczędności w Europie mogą zablokować naszą przyszłość
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

REKLAMA

REKLAMA

Czy wiesz, że aż co dziesiąty Polak nie ma żadnych oszczędności, a nasze gospodarstwa domowe odkładają dwa razy mniej niż Niemcy czy Czesi? Eksperci biją na alarm: brak poduszki finansowej to nie tylko ryzyko życia „od wypłaty do wypłaty”, ale też poważne zagrożenie dla rozwoju całej gospodarki. Bez edukacji finansowej i umiejętności ochrony pieniędzy przed cyberzagrożeniami Polska może utknąć w miejscu.

Dane Eurostatu pokazują, że stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wzrosła na przestrzeni ostatnich dwóch lat do 9,8 proc. w I kwartale br. Nadal pozostaje jednak jedną z niższych wśród badanych państw UE. Dla przykładu w Niemczech i Czechach wynosi ona ok. 20 proc. Bez odłożonych środków nie ma mowy o inwestowaniu, a to z kolei ma wpływ nie tylko na jakość życia Polaków, ale również rozwój gospodarczy kraju. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest edukowanie społeczeństwa na temat finansów i ekonomii, również w obszarze cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA

Polacy oszczędzają najmniej w Europie – dlaczego to problem?

REKLAMA

W świetle raportu „Inwestowanie oczami młodych dorosłych – wiedza, przekonania, postawy, zachowania” przeprowadzonego dla TFI PZU SA i Fundacji GPW 11 proc. badanych w ogóle nie posiada oszczędności, a 12 proc. ma je w wysokości poniżej miesięcznych dochodów. 33 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ma odłożone pieniądze na poziomie do trzech miesięcznych pensji. Podobny odsetek przyznaje, że ich oszczędności mają wartość przekraczającą trzy miesięczne pensje, co określane jest jako poziom, który pozwala się utrzymać na wypadek krótkoterminowej utraty dochodów bądź też ich zredukowania.

– Jesteśmy jednym z krajów o najniższym poziomie oszczędzania, a bez niego nie ma inwestowania, nie ma rozwoju kraju. W związku z tym pokazanie i budowanie postaw oszczędzania jest jednym z największych wyzwań rozwojowych z punktu widzenia nie tylko osób fizycznych, ale i kraju. Jego bogactwo i oszczędności stanowią sumę oszczędności obywateli – mówi agencji Newseria Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej.

Co mówią badania? Edukacja finansowa i cyberbezpieczeństwo – największe braki

REKLAMA

Wyniki VIII edycji badania realizowanego na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Fundacji GPW „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2025” potwierdzają nasz niski poziom wiedzy ekonomicznej. 33 proc. ankietowanych oceniło ją jako małą lub bardzo małą, natomiast 37 proc. jako przeciętną. Niżej oceniają ją głównie najmłodsi, najstarsi i najsłabiej wykształceni. 38 proc. badanych uważa, że poprawa poziomu ich wiedzy ekonomicznej zwiększy efekty ich oszczędzania, a nieco mniej, bo 35 proc., jest zdania, że przełoży się ona na lepsze gospodarowanie budżetem domowym. 46 proc. ankietowanych dostrzega największe niedobory swojej wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa, a 41 proc. wyraziło potrzebę jej poprawy.

– Edukacja finansowa, ekonomiczna musi uwzględniać aspekt cyberbezpieczeństwa. Rozwój internetu i form cyfrowych, szczególnie płatności cyfrowych i bankowości elektronicznej, przekłada się na zwiększenie ryzyk związanych z cyberzagrożeniami. Istotne jest więc zwrócenie na nie szczególnej uwagi, abyśmy nie tracili pieniędzy, które ciężko wypracowujemy i oszczędzamy – uważa Waldemar Zbytek. – Symbolicznym elementem jest przekonanie, nie tylko nauczenie, bo umiemy i wiemy, że powinniśmy zmieniać regularnie swoje hasła i PIN-y do różnych miejsc, z których korzystamy. Każdy niech sobie sam odpowie, jak często sam je zmienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uczyć oszczędzania? Rola szkół i nowych inicjatyw

Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej jest porozumieniem największych organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność edukacyjną w zakresie finansów i ekonomii, powołanym w ubiegłym roku, który przez Senat RP został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Głównym celem centrum jest uświadamianie instytucjom publicznym i prywatnym, osobom fizycznym, jak również szkołom i samorządom wagi edukacji ekonomicznej. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest szerzenie tej wiedzy już od najmłodszych lat.

– Po I wojnie światowej uznano, że wzrost gospodarczy i odbudowa Europy wymagają oszczędności. Bez nich nie uda się tego zrobić, stąd 100 lat temu wymyślono Szkolne Kasy Oszczędności i może ta symboliczna rocznica pod koniec tego roku, którą będziemy obchodzić i podkreślać w Krajowym Centrum Edukacji Ekonomicznej, jest dobrym momentem, żeby powiedzieć: tak, oszczędności są fundamentem przyszłego rozwoju Polski – mówi przewodniczący KCEE.

Nowe prawo może pomóc

Szansą na praktyczną naukę przedsiębiorczości w szkołach mogą być spółdzielnie uczniowskie. W senackim projekcie nowelizacji Prawa oświatowego zaproponowano zasady zakładania i prowadzenia takich organizacji w szkołach lub placówkach oświatowych. Celem działania spółdzielni uczniowskich jest rozwijanie takich cech jak gospodarność, zaradność, odpowiedzialność czy solidarność. Uczniowie w swoich spółdzielniach mogą oferować usługi, prowadzić handel i wytwórczość ale także podejmować działania edukacyjne. Spółdzielnie uczniowskie w polskich szkołach i placówkach oświatowych istnieją już od blisko 125 lat.

– Uczestniczymy w pracach nad przygotowaniem pierwszych w historii Polski kompleksowych materiałów edukacji finansowej dla polskich szkół podstawowych. Przekonujemy wszystkich do tego, aby przygotować kompleksowy pakiet szkoleń, i również go przygotowujemy dla nauczycieli szkół podstawowych, gdzie nigdy nie było i nie ma przedmiotu finansowego i ekonomicznego. Działamy po to, aby mogli oni chętniej i łatwiej mówić o finansach, jak również po to, żeby rozszerzyć i zwiększyć zaangażowanie wszystkich instytucji, które powinny się w tę edukację zaangażować – podkreśla Waldemar Zbytek.

Źródło: Newseria

oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Gotówka od matki: Skarbówka nie odpuszcza, ważny jest sposób przekazania darowizny
Gotówka od matki: Skarbówka nie odpuszcza, ważny jest sposób przekazania darowizny
Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Kto dostanie dopłatę? Wsparcie dla odbiorców ciepła, które ma wynieść do 3,5 tys. zł rocznie!
Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Kto dostanie dopłatę? Wsparcie dla odbiorców ciepła, które ma wynieść do 3,5 tys. zł rocznie!
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi
25 sie 2025

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to nie tylko prawo do pracy w szczególnych warunkach czy dodatkowe dni urlopu. W 2025 roku osobom z tym orzeczeniem przysługuje szereg mniej znanych świadczeń, od dopłat z PFRON i ulg podatkowych po dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i program asystenta osobistego. Warto wiedzieć, z jakiego wsparcia możesz skorzystać, bo wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z pełni dostępnych praw.
Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę
25 sie 2025

Wprawdzie kryterium dochodowe pozostanie, ale ma podlegać corocznej waloryzacji. Aktualnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienia się raz na trzy lata.
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany zasad ortografii. Co się zmieni?
25 sie 2025

10 maja 2024 r. Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydała komunikat, w którym poinformowała o uchwalonych zmianach dotyczących zasad ortografii. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.
Prezydencka propozycja zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci dzieli opinię publiczną
25 sie 2025

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci i dochodem do 140 tys. zł budzi wyraźne podziały w społeczeństwie. Według sondażu, popiera ją 47,5 proc. ankietowanych, a przeciwko jest 47,9 proc., reszta nie ma zdania.

REKLAMA

Nawet 6,3 tys. zł miesięcznie dla studentów tych uczelni. MON już uszczelnia przepisy!
25 sie 2025

Studia wojskowe kuszą wysokim uposażeniem już od pierwszego roku, jednak atrakcyjny system sprzyja nadużyciom. MON wprowadza zmiany i uszczelnia przepisy, by ograniczyć rezygnacje studentów-żołnierzy oraz straty dla budżetu państwa.
Polacy na finansowej minie. Najniższe oszczędności w Europie mogą zablokować naszą przyszłość
25 sie 2025

Czy wiesz, że aż co dziesiąty Polak nie ma żadnych oszczędności, a nasze gospodarstwa domowe odkładają dwa razy mniej niż Niemcy czy Czesi? Eksperci biją na alarm: brak poduszki finansowej to nie tylko ryzyko życia „od wypłaty do wypłaty”, ale też poważne zagrożenie dla rozwoju całej gospodarki. Bez edukacji finansowej i umiejętności ochrony pieniędzy przed cyberzagrożeniami Polska może utknąć w miejscu.
Nowy podatek za przelot samolotem od 1 listopada 2025 r. Podróż w obie strony będzie kosztowała każdego Polaka dodatkowe 300 zł
25 sie 2025

Od 1 listopada 2025 r. za przelot samolotem do Tanzanii (czyli również do popularnego wśród turystów Zanzibaru), a po zakończonej podróży - z powrotem do Polski, każdy odwiedzający ten kraj, będzie musiał zapłacić dodatkowe 90 dolarów. Wszystko za sprawą wprowadzanego przez władze Tanzanii, nowego podatku lotniczego.
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
25 sie 2025

„500 plus dla małżeństw” – tak w skrócie określa się projekt jubileuszowej gratyfikacji, która ma nagradzać pary z wyjątkowo długim stażem. W Polsce nie brakuje małżeństw obchodzących złote, diamentowe czy brylantowe gody, a dziś znamy nawet parę, która wspólnie przeżyła 79 lat! Czy nowe świadczenie finansowe – od 5000 do 8000 zł – stanie się formą docenienia ich miłości i wytrwałości?

REKLAMA

KGP: 110 522 interwencji, 469 wypadków drogowych, 32 ofiary śmiertelne. [Podsumowanie tygodnia]
25 sie 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 110 522 interwencji. Byli wzywani do 469 wypadków drogowych.
ZUS zażąda zwrotu emerytur z ostatnich trzech lat! Wszystko przez zmianę w przepisach
25 sie 2025

Zmiana, która ma ułatwić życie emerytom i rencistom, dla wielu z nich okaże się bardzo kosztowna? Chodzi o zniesienie obowiązku zgłaszania do ZUS informacji o zarobkach tych, którzy dorabiają do emerytury lub renty. Brzmi dobrze? Niekoniecznie. Bo nowy system pozwoli ZUS-owi szybciej i sprawniej wykrywać przekroczenia tak zwanych limitów dorabiania. A jeśli okaże się, że senior zarobił za dużo, instytucja będzie mogła nie tylko wstrzymać wypłatę świadczenia, ale też… zażądać zwrotu pieniędzy nawet za ostatnie trzy lata.

REKLAMA