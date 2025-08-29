REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Małżeństwo » Domowy budżet » 500 plus dla małżeństw: Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się nowego świadczenia?

500 plus dla małżeństw: Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się nowego świadczenia?

29 sierpnia 2025, 11:32
Adam Kuchta
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary doczekają się nowego świadczenia?
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary doczekają się nowego świadczenia?
„500 plus dla małżeństw” – tak w skrócie określa się projekt jubileuszowej gratyfikacji, która ma nagradzać pary z wyjątkowo długim stażem. W Polsce nie brakuje małżeństw obchodzących złote, diamentowe czy brylantowe gody, a dziś znamy nawet parę, która wspólnie przeżyła 79 lat! Czy nowe świadczenie finansowe – od 5000 do 8000 zł – stanie się formą docenienia ich miłości i wytrwałości?

Najstarsze małżeństwa w Polsce i projekt „jubileuszowej gratyfikacji”. Dlaczego warto doceniać pary z rekordowym stażem?

W Polsce temat jubileuszowych świadczeń dla małżeństw z wieloletnim stażem pojawia się coraz częściej w debacie publicznej. Pomysł ten, przedstawiony w petycji P10-11/23 radcy prawnego Eugeniusza Szymali, wywołał szeroką dyskusję – zarówno entuzjastyczną, jak i krytyczną. Z jednej strony, nagradzanie par, które przeżyły wspólnie pół wieku lub więcej, jawi się jako piękny gest docenienia wierności i wytrwałości. Z drugiej strony, nie brakuje głosów pytających: czy takie świadczenia mają sens w praktyce, skoro – jak twierdzą niektórzy – tak długowiecznych małżeństw prawie nie ma?

Warto jednak spojrzeć na fakty. A te jednoznacznie dowodzą, że w Polsce są pary, które osiągnęły nie tylko 50 czy 60 lat wspólnego życia, ale nawet rekordowe 70, 75 czy 79 lat małżeństwa. Co więcej – zdarzały się przypadki par, które przekroczyły magiczną granicę 80 wspólnych lat, doczekując się tym samym dębowej rocznicy ślubu.

To już nie tylko wzruszająca ciekawostka. To realny argument, że postulaty zawarte w petycji skierowanej do Senatu mają konkretne życiowe uzasadnienie i dotyczą żywych ludzi, a nie czysto teoretycznych przypadków.

Małżeństwo z 79-letnim stażem – obecny rekord Polski!

Okazuje się, że w 2025 roku w Polsce żyje para, która wspólnie przeżyła 79 lat. Łączny wiek małżonków to ponad 206 lat – każdy z nich przekroczył 100. Jak wynika z publikacji Marty Warias na portalu Korso.pl, małżonkowie ci otrzymują już emerytury honorowe – każde ponad 6000 zł miesięcznie.

Tym samym są nie tylko wyjątkowym świadectwem długowieczności i wierności, ale i żywym dowodem, że projektowane już przez polski parlament przepisy dotyczą realnych osób. Ta para stoi u progu dębowej rocznicy ślubu (80 lat) – górnej granicy, którą w swojej petycji uwzględnił radca prawny Eugeniusz Szymala.

To właśnie ta historia obala argumenty sceptyków, którzy twierdzą, że „takich małżeństw już nie ma”. Są – choć nieliczne – i zasługują na to, by ich fenomen stał się częścią debaty społecznej.

Jubileuszowe świadczenia „500 plus dla małżeństw” – czym są i skąd pomysł?

Koncepcja jubileuszowej gratyfikacji małżeńskiej („500 plus dla małżeństw”) została szerzej opisana m.in. na portalu Infor.pl. Zakłada ona przyznawanie świadczeń finansowych parom, które obchodzą okrągłe rocznice wspólnego życia – od złotych godów (50 lat), aż do dębowych (80 lat).

Pomysł przewiduje, że świadczenia te mogłyby wynosić od 5000 do nawet 8000 zł, w zależności od stażu małżeńskiego. W praktyce oznaczałoby to jednorazowe wsparcie finansowe dla par, które świętują jubileusze wyjątkowe nie tylko w skali rodziny, ale i całego społeczeństwa.

Radca prawny Eugeniusz Szymala, autor petycji, argumentuje, że docenienie takich małżeństw ma ogromne znaczenie społeczne i wychowawcze. To forma uhonorowania nie tylko miłości i wierności, ale także trudu, jaki wiąże się z prowadzeniem wspólnego życia przez dekady.

Najstarsze pary małżeńskie w Polsce – fakty i przykłady

Choć przypadek wspomnianej już pary 79-letniej jest dziś najbardziej spektakularny, historia zna również inne, niezwykle długowieczne małżeństwa w Polsce. Oto kilka przykładów:

  • 82 lata małżeństwa (2013, Aleksandrów Łódzki) – opisywane jako najstarsze małżeństwo w Europie (źródło: Wiadomości WP).
  • 80 lat małżeństwa (2021) – rodzina Dadasów, obchodząca dębową rocznicę (źródło: Mamadu.pl).
  • 76 lat (Katowice, 2023) – para świętowała jubileusz w NOSPR (źródło: wKatowicach.eu).
  • 75 lat (Kraków, Mazowsze, 2023) – pary obchodziły brylantowe gody (źródła: Krakow.pl, RDC.pl).
  • 72 lata (Wrocław, 2024) – najdłuższe małżeństwo we Wrocławiu, doczekało się aż 13 prawnucząt (źródło: Fakt.pl).
  • 70 lat (Tarnowskie Góry, Gliwice, 2025) – małżeństwa obchodzące piękny jubileusz (źródła: tarnowskiegory.pl, gliwice.eu).

Powyższe przykłady jasno pokazują, że petycja sprawie świadczenia „500 plus dla małżeństw” nie jest oderwana od rzeczywistości. W Polsce żyją pary, które są nie tylko świadectwem długowieczności, ale i wartości rodzinnych, o których często mówi się w kontekście tradycji i kultury.

Jakie są argumenty za wprowadzeniem świadczeń jubileuszowych?

Świadczenia jubileuszowe dla małżeństw z długoletnim stażem budzą coraz większe zainteresowanie, a ich zwolennicy wskazują na szereg istotnych powodów, dla których warto je wprowadzić. To nie tylko kwestia symbolicznego docenienia par, które przeżyły razem pół wieku i więcej, ale także ważny sygnał dla całego społeczeństwa. A najważniejsze argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem to:

  1. Wzmacnianie wartości rodzinnych: Długowieczne małżeństwa to żywe przykłady, że miłość, cierpliwość i lojalność mogą przetrwać dekady. W czasach rosnącej liczby rozwodów, takie świadectwa są niezwykle cenne.
  2. Wychowawczy charakter nagrody: Publiczne uhonorowanie par z 50-, 60-, 70- czy 80-letnim stażem ma ogromne znaczenie edukacyjne. Pokazuje młodszym pokoleniom, że trwałość w związku jest wartością samą w sobie.
  3. Społeczne docenienie wysiłku: Wspólne życie przez pół wieku i więcej to nie tylko radość, ale też liczne wyrzeczenia. Świadczenie jubileuszowe mogłoby być symboliczną formą podziękowania ze strony państwa.
  4. Odpowiedź na sceptycyzm: Wielu przeciwników mówi: „takich par już nie ma”. Statystyki i przykłady medialne jasno pokazują, że są – choć rzadkie, tym bardziej wyjątkowe.

Krytyka i kontrowersje w związku z nowym świadczeniem

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. W internecie pojawiają się opinie, że świadczenia jubileuszowe są zbędne, ponieważ:

  • system emerytalny i tak jest obciążony, a dodatkowe wydatki mogą pogłębiać problemy budżetowe,
  • nagrody finansowe mogą budzić poczucie niesprawiedliwości, bo dotyczą tylko wąskiej grupy osób,
  • nie każdy długoletni związek był szczęśliwy – pytanie, czy sama długość małżeństwa powinna być kryterium nagrody.

Warto jednak zauważyć, że takie świadczenia miałyby charakter jednorazowy i symboliczny, a nie powszechny. Ich celem nie jest rozwiązywanie problemów finansowych seniorów, lecz docenienie wyjątkowego wysiłku i świadectwa.

Wprowadzenie świadczeń jubileuszowych „500 plus dla małżeństw” wymaga oczywiście odpowiedniej ustawy, nad czym pracuje już Biuro Legislacyjne Senatu. Propozycja radcy prawnego Eugeniusza Szymali wskazuje przedział od 50 do 80 lat wspólnego pożycia małżeńskiego.

Pod względem prawnym, można je zakwalifikować jako świadczenia honorowe, podobne do emerytur przyznawanych stulatkom (tj. osobom, które ukończyły 100 lat). Państwo już dziś uznaje takie sytuacje za szczególne, co oznacza, że wprowadzenie analogicznych rozwiązań dla długowiecznych małżeństw byłoby logiczną kontynuacją tej praktyki.

Dlaczego warto mówić parach z bardzo długim stażem małżeńskim?

Historia pary, która przeżyła razem 79 lat, to coś więcej niż ciekawostka. To żywy symbol trwałości i siły małżeństwa. Opowieści o takich ludziach mają moc – inspirują, wzruszają, a jednocześnie pokazują, że wartości rodzinne są możliwe do realizacji mimo przeciwności losu.

Gdy w mediach królują historie rozwodów celebrytów, konflikty i krótkotrwałe relacje, pokazanie par, które przeżyły ze sobą kilkadziesiąt lat, może działać jak przeciwwaga i przypomnienie, że istnieje inny model życia.

Społeczny wymiar jubileuszy małżeńskich

W wielu miastach Polski już dziś organizuje się uroczystości wręczania medali parom obchodzącym złote gody (50 lat małżeństwa). Uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem i mają ogromny wymiar emocjonalny.

Dodanie do tego wymiaru także finansowej gratyfikacji mogłoby wzmocnić wagę takich wydarzeń. Byłoby to jednocześnie połączenie symbolu z realnym wsparciem.

Między prawem a emocją społeczną

Podsumowując, można powiedzieć, że petycja dotycząca jubileuszowych świadczeń dla małżeństw nie jest wyłącznie kwestią formalno-prawną. To temat, który dotyka emocji, wartości i poczucia sprawiedliwości społecznej.

Przykład pary z 79-letnim stażem jasno pokazuje, że najdłuższe małżeństwa w Polsce istnieją naprawdę i zasługują na uwagę. Co więcej – ich obecność w debacie publicznej obala argumenty sceptyków i pokazuje, że projektowane przepisy nie są oderwane od rzeczywistości.

Docenienie takich par – zarówno symbolicznie, jak i materialnie – to forma hołdu dla wartości, które kształtowały i wciąż kształtują polskie społeczeństwo: miłości, wierności, cierpliwości i wytrwałości. Wprowadzenie jubileuszowych świadczeń byłoby nie tylko prawnym rozwiązaniem, ale i gestem serca państwa wobec swoich obywateli.

Podstawa prawna: Petycja z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, celem dodania do katalogu świadczeń rodzinnych o świadczenia dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni i dłuższy staż małżeński (P10-11/23).

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
