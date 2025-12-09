REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Konkretny limit

Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Konkretny limit

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 07:16
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze przelew skarbówka limit
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Jest tutaj konkretny limit
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Czy każda większa wpłata na konto może przyciągnąć uwagę urzędu skarbowego? Wiele osób zastanawia się, jaka jest granica, po przekroczeniu której fiskus zaczyna się interesować naszymi pieniędzmi. Choć w przepisach faktycznie istnieje próg, po którym bank musi zgłosić operację do odpowiednich organów, warto wiedzieć, że nie oznacza to pełnej „bezkarności” poniżej tej kwoty. Sprawdź, ile dokładnie można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki i w jakich przypadkach nawet mniejsze wpłaty mogą wzbudzić zainteresowanie.

rozwiń >

Limit zgłoszenia wpłat – 15 000 euro, czyli około 65–70 000 zł

W polskim prawie nie istnieje przepis, który wprost określałby, ile pieniędzy można wpłacić na konto „bez kontroli”. Istnieje natomiast granica, po której przekroczeniu instytucje finansowe mają obowiązek poinformować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o dokonaniu dużej transakcji. Wynika to z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML).

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, każda transakcja przekraczająca równowartość 15 000 euro, bez względu na to, czy jest to wpłata gotówkowa, przelew czy inny transfer, musi zostać zgłoszona do GIIF. Oznacza to, że banki oraz inne instytucje finansowe są zobowiązane monitorować wszystkie operacje i raportować te, które przekraczają wskazany próg.

W praktyce, przy obecnych kursach walut, oznacza to kwotę rzędu 65–70 000 zł. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tu o gwarancję braku kontroli poniżej tej kwoty. Próg ten określa jedynie moment, w którym bank ma obowiązek automatycznie przekazać informacje o transakcji do systemu nadzoru finansowego.

Co się dzieje po przekroczeniu limitu wpłaty lub przelewu? Transakcja trafi do rejestru GIIF

Jeśli dokonasz wpłaty lub przelewu przekraczającego 15 000 euro, bank nie zablokuje Twojej operacji. Pieniądze zostaną przyjęte, ale transakcja trafi do rejestru GIIF. Generalny Inspektor Informacji Finansowej analizuje te dane i może przekazać je do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jeśli pojawi się podejrzenie, że środki pochodzą z nielegalnych źródeł lub nie są zgodne z deklarowanymi dochodami.

REKLAMA

Warto zaznaczyć, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z kontrolą podatkową. To jedynie forma nadzoru – większość takich operacji nie wzbudza dalszego zainteresowania, o ile pochodzenie środków jest logiczne i udokumentowane. Jeżeli jednak analiza GIIF wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Transakcje podejrzane – nawet poniżej limitu 15 000 euro

Choć próg 15 000 euro jest granicą formalną, banki monitorują również mniejsze operacje, jeśli uznają je za podejrzane. W tym zakresie mają obowiązek stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego określonych w art. 35 ustawy AML. Oznacza to, że mogą badać transakcje nie tylko pod względem kwoty, ale także częstotliwości, źródła środków oraz celu operacji. Podejrzane dla banku mogą być między innymi:

  • nietypowo wysokie wpłaty w stosunku do wcześniejszych wpływów na koncie,
  • częste wpłaty gotówki od różnych osób,
  • rozbijanie dużych kwot na mniejsze wpłaty, tuż poniżej progu zgłoszeniowego,
  • brak uzasadnienia w tytule przelewu lub wpłaty,
  • wpływy z nieznanych źródeł, bez dokumentacji.

W takich przypadkach bank ma prawo zażądać wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających źródło środków. Jeżeli nie otrzyma satysfakcjonujących informacji, może samodzielnie zgłosić transakcję jako podejrzaną do GIIF, niezależnie od jej wartości.

Zobacz również:

Zmiany od 2025 roku – większy nacisk na analizę przepływów pieniężnych

Od 2025 roku instytucje finansowe stosują rozszerzone zasady monitorowania transakcji, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nadal obowiązuje próg 15 000 euro, po którego przekroczeniu banki mają obowiązek zgłosić tzw. transakcję ponadprogową do GIIF.

Oprócz tego banki są zobowiązane do bieżącej analizy wszystkich operacji klientów, również tych poniżej progu. Jeżeli kilka mniejszych wpłat lub przelewów wygląda na sztucznie podzieloną jedną większą transakcję (np. gdy pojawiają się w krótkim czasie, w podobnych kwotach i bez jasnego uzasadnienia), instytucja może potraktować je jako działania powiązane i zgłosić do GIIF jako transakcję podejrzaną.

Takie podejście ma przeciwdziałać tzw. „dzieleniu transakcji”, czyli celowemu rozbijaniu większych sum na mniejsze wpłaty. W praktyce oznacza to, że nawet pozornie niewielkie kwoty mogą zostać objęte analizą, jeśli sposób ich realizacji wzbudzi wątpliwości co do ich celu lub źródła.

Wpłaty od osób prywatnych, darowizny i pożyczki

Częstym źródłem problemów są wpłaty od innych osób – członków rodziny, znajomych czy kontrahentów. Jeśli urząd skarbowy uzna, że środki nie pochodzą z legalnych lub opodatkowanych źródeł, może zażądać wyjaśnień, a w niektórych przypadkach również naliczyć podatek.

Darowizny pieniężne podlegają pod ustawę o podatku od spadków i darowizn. Obowiązują w niej określone progi zwolnień w zależności od stopnia pokrewieństwa. Jeśli kwota przekracza limit zwolnienia (np. w I grupie podatkowej to 36 120 zł), należy zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Brak zgłoszenia w terminie może skutkować koniecznością zapłaty podatku nawet w wysokości 20% wartości darowizny.

Podobne zasady dotyczą pożyczek między osobami prywatnymi. Aby nie wzbudzać wątpliwości, należy sporządzić pisemną umowę oraz wykazać, że środki faktycznie pochodzą od pożyczkodawcy – najlepiej przelewem z jego konta. Wpłata gotówki bez dokumentów może zostać potraktowana jako dochód nieujawniony.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Wpłata własnych oszczędności na konto – czy trzeba się obawiać skarbówki?

Jeśli wpłacasz na konto swoje własne oszczędności, co do zasady nie musisz się martwić kontrolą, o ile potrafisz w razie potrzeby udokumentować ich pochodzenie. Urząd skarbowy może zapytać, z jakich środków pochodzi wpłata, zwłaszcza jeśli jej wysokość nie odpowiada Twoim deklarowanym dochodom. Wystarczy jednak przedstawić dowody potwierdzające źródło – np. umowy o pracę, PIT-y, umowy sprzedaży, wyciągi bankowe czy potwierdzenia wymiany walut.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy nie jesteś w stanie wykazać, skąd pochodzą pieniądze. W takim przypadku urząd może uznać, że środki pochodzą z nieujawnionych źródeł i nałożyć 75-procentowy podatek od dochodu.

Limit dla przedsiębiorców – osobne zasady dotyczące płatności gotówką

W przypadku firm obowiązują szczególne ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych, których celem jest zwiększenie transparentności obrotu gospodarczego. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, każda transakcja między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł musi zostać opłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego, czyli np. przelewem bankowym. Limit ten dotyczy całej wartości transakcji, bez względu na to, czy płatność jest dokonana jednorazowo, czy w kilku częściach. Regulacja ma zapobiegać zatajaniu obrotu i ułatwiać organom skarbowym śledzenie przepływu pieniędzy w działalności gospodarczej.

Przekroczenie tego limitu przy płatności gotówką wiąże się dla przedsiębiorcy z istotnymi konsekwencjami podatkowymi. Jeżeli przedsiębiorca opłaci gotówką transakcję, której wartość przewyższa 15 000 zł, wówczas część płatności dokonana w gotówce nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to zawyżenie podstawy opodatkowania i wyższy podatek do zapłaty. Regulacja ta motywuje przedsiębiorców do korzystania z bezgotówkowych form rozliczeń, które są łatwiejsze do udokumentowania i pozwalają uniknąć ryzyka podatkowego.

Co robi bank, gdy transakcja trafia już do GIIF?

Procedura po stronie banku jest jasno określona. Po wykryciu transakcji przekraczającej próg lub uznanej za podejrzaną, bank przesyła zgłoszenie do GIIF z danymi klienta i charakterystyką operacji. GIIF analizuje zgłoszenie i porównuje je z innymi informacjami w swoim systemie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może przekazać dane do Krajowej Administracji Skarbowej lub zawiadomić inne służby finansowe.

Dla klienta oznacza to zwykle jedynie ewentualną prośbę o wyjaśnienia. W wyjątkowych przypadkach, gdy pojawiają się wątpliwości co do źródła pochodzenia pieniędzy, urząd może wszcząć kontrolę i poprosić o dodatkowe dokumenty.

Zobacz również:

Jak przygotować się do większej wpłaty na konto?

Jeżeli planujesz wpłatę znacznej sumy na konto, najlepiej zadbać o komplet dokumentów potwierdzających pochodzenie środków. Mogą to być:

  • umowa sprzedaży nieruchomości, pojazdu lub innych dóbr,
  • potwierdzenia wypłaty lokaty lub rachunku oszczędnościowego,
  • umowa darowizny lub pożyczki,
  • wyciąg bankowy z innego konta, z którego pochodzi przelew.

Dobrze jest również nadać wpłacie czytelny tytuł, np. „darowizna od rodziców”, „sprzedaż samochodu”, „oszczędności – przelew własny”. W razie wątpliwości doradca podatkowy lub księgowy może pomóc ocenić ryzyko i przygotować właściwą dokumentację.

Co warto z tego wszystkiego zapamiętać?

Formalny limit, po którym bank ma obowiązek zgłosić transakcję do GIIF, wynosi 15 000 euro lub równowartość w złotych, czyli około 65–70 000 zł. Nie oznacza to jednak, że każda mniejsza wpłata jest „niewidzialna” dla fiskusa. Banki analizują również mniejsze operacje, jeśli ich charakter budzi wątpliwości.

Wpłaty od innych osób – w formie darowizn lub pożyczek – warto dokumentować, a większe sumy zgłaszać do urzędu skarbowego, aby uniknąć zarzutów o nieujawnione dochody. Przedsiębiorcy z kolei powinni pamiętać o ograniczeniach w płatnościach gotówkowych i o tym, że tylko przelew między rachunkami może stanowić pełnoprawny koszt podatkowy.

W praktyce najważniejsza zasada brzmi: jeśli środki mają legalne źródło, a dokumentacja jest kompletna, żadna wpłata nie powinna budzić obaw. Warto jednak znać przepisy i nie traktować progu 15 000 euro jako bezpiecznej granicy, lecz jako sygnał, że fiskus zawsze może zajrzeć głębiej – nawet przy mniejszych kwotach.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1124).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 236).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1837).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 111).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 615).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 628).

Zobacz również:
Powiązane
Dorabianie do emerytury od grudnia 2025: nowe limity ZUS. Komu obniżą świadczenia?
Dorabianie do emerytury od grudnia 2025: nowe limity ZUS. Komu obniżą świadczenia?
Podatek od szczęścia w górę: z 10 proc. do 15 proc. Rząd szuka pieniędzy a eksperci ostrzegają
Podatek od szczęścia w górę: z 10 proc. do 15 proc. Rząd szuka pieniędzy a eksperci ostrzegają
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowa podstawa programowa religii w szkołach. Lekcje mają być otwarte także dla osób spoza Kościoła katolickiego
09 gru 2025

Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła nową podstawę programową nauczania religii. Dokument ma stać się wzorcowym narzędziem dla szkół i jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby współczesnych uczniów. W centrum znalazł się uczeń oraz praktyczne zastosowanie wiedzy religijnej, a lekcje mają być otwarte także dla osób spoza Kościoła katolickiego.
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
09 gru 2025

Determinacji, desperacji i odporności psychicznej i desperacji potrzeba do tego, żeby uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty chorobowej, uważa Anna Maria Dukat, ekspertka BCC do spraw niepełnosprawności i polityki senioralnej. - Niestety, orzecznictwo zdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS budzi ogrom wątpliwości. Często jest określane cudownym ozdrowieniem pacjenta. Dlatego wiele osób dochodzi swoich praw na drodze sądowej – stwierdza ekspertka z BCC. W ten sposób Dukat komentuje dane, z których wynika, że blisko co trzeci wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy jest przez Zakład odrzucany.
Po latach przyzwyczailiście się już do RODO? Och, nie trzeba było... Unia Europejska szykuje potężne zmiany, będzie RODO 2.0 i trzeba się go nauczyć od nowa
09 gru 2025

Unia Europejska szykuje przełomowe zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. Projekt Digital Omnibus zakłada m.in. uproszczenie zasad dotyczących plików cookie, nowe regulacje dla sztucznej inteligencji oraz mniejszą biurokrację dla firm. Sprawdź, jak nadchodząca nowelizacja RODO wpłynie na Twoje codzienne korzystanie z Internetu!
Polacy zmieniają pracę. Co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? [Badanie]
09 gru 2025

Polacy chętnie zmieniają pracę. W dodatku co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? Co można wywnioskować z badania pracuj.pl?

REKLAMA

Te zabawki mogą uszkodzić słuch Twojego dziecka. Alarmujący raport UOKiK przed Świętami Bożego Narodzenia - tego nie kupuj dziecku pod choinkę!
09 gru 2025

Przed świętami rodzice ruszają na łowy prezentowe. Zanim jednak włożysz do koszyka kolorową zabawkę dźwiękową, przeczytaj wyniki najnowszej kontroli UOKiK. Co czwarta zbadana zabawka miała wady – niektóre wydawały dźwięki tak głośne, że mogą trwale uszkodzić słuch dziecka.
Nie 4 tys., a 7 tys. zł zasiłku pogrzebowego z ZUS od 2026 r. Długo wyczekiwana waloryzacja w końcu wchodzi w życie. Na wniosek Z-12 jest 12 miesięcy od zgonu
08 gru 2025

Nie 4 tys., a 7 tys. zł zasiłku pogrzebowego z ZUS od 2026 r. Długo wyczekiwana waloryzacja w końcu wchodzi w życie. Ile czasu zasiłek ten wynosił 4 tys. zł? Na wniosek Z-12 (czyli wniosek o zasiłek pogrzebowy) jest 12 miesięcy, licząc od dnia zgonu.
Młodzieżowe Słowo Roku 2026: szponcić i szpont. Co to znaczy? [Lista]
08 gru 2025

Plebiscyt na Młodzieżowe słowo roku 2025 wybrały właściwie dwa słowa: szponcić i szpont. Co to właściwie oznacza? Jaka była lista słów branych pod uwagę w konkursie? O komunikacji wśród młodzieży opowiada Prof. Anna Wileczek.
Ten dodatek trzeba za czas nieobecności pracownika odpowiednio obniżyć. Ale czy zawsze? W tym zakresie obowiązują jasne zasady
08 gru 2025

Podwyżka czy dodatek? Efekt końcowy jest taki sam – na konto wpływa wyższa kwota. Jednak nie zawsze jest to takie proste. Problemy natury praktycznej pojawiają np. wtedy, gdy pracownik jest nieobecny w pracy. Czy trzeba mu wtedy wypłacić pieniądze?

REKLAMA

Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne skutki. Jakie zmiany szykuje UE?
09 gru 2025

Czy unijne rozporządzenie EUDR nałoży nowe obowiązki - także na polskie firmy - już od 25 grudnia br., czy też później i w jakim zakresie? Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski pracują bowiem obecnie nad nowelizacją tego rozporządzenia, w szczególności nad wprowadzeniem uproszczeń dla podmiotów w dalszej części łańcucha dostaw oraz ograniczeniem liczby oświadczeń DDS raportowanych w systemie unijnym. Nie jest obecnie jasne, czy w związku z tymi zmianami wejście w życie rozporządzenia się opóźni – a jeżeli tak, to do kiedy. Trzy możliwe scenariusze w tym zakresie omawiają eksperci z CRIDO.
Co nowego w sprawie ofiar "ulgi meldunkowej"? Najważniejsze informacje [RPO]
08 gru 2025

Co nowego wiadomo w sprawie ofiar "ulgi meldunkowej"? Oto najważniejsze informacje. Działa w tym temacie Rzecznik Praw Obywatelskich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA