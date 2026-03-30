Kupiłeś fotowoltaikę lub magazyn energii? Rząd odda ci do 28 000 złotych. Właśnie rusza nowy program

Rusza nowy program dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z budżetem 335 mln zł. Można odzyskać do 28 tys. zł za inwestycję, którą już się zrealizowało - program ma charakter refundacyjny. Wnioski można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. Ale uwaga: dofinansowanie dotyczy tylko instalacji zakończonych w ściśle określonym terminie.

Następca programu Mój Prąd - nowy program refundacji z KPO

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło 27 marca nowy program dofinansowania dla właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Budżet to 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Program wypełnia lukę, która powstała po zakończeniu Mojego Prądu 6.0. Ma działać jako jednorazowy mechanizm przejściowy - do czasu uruchomienia docelowego programu finansowanego z Funduszu Modernizacyjnego. Dla tysięcy prosumentów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę i magazyny energii w ostatnich miesiącach, to jedyna szansa na odzyskanie części poniesionych kosztów.

Nawet 28 tysięcy złotych - na co dokładnie można dostać refundację kosztów?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 28 tys. zł. Składa się ona z trzech odrębnych komponentów, na które można pozyskać środki:

Instalacja fotowoltaiczna – do 7 tys. zł (moc od 2 kW do 20 kW)

– do (moc od 2 kW do 20 kW) Magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. zł (pojemność min. 2 kWh)

elektrycznej – do (pojemność min. 2 kWh) Magazyn ciepła – do 5 tys. zł (pojemność min. 20 dm³)

Dofinansowanie pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić maksymalnie jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła. Nie trzeba wnioskować o wszystkie trzy komponenty naraz - można np. ubiegać się o zwrot wyłącznie za magazyn energii, jeśli tylko on spełnia warunki programu.

To nie dotacja płatna z góry - program to refundacja już poniesionych wydatków na fotowoltaikę czy magazyn energii

I tu kluczowa informacja, która odróżnia ten program od wielu wcześniejszych: pieniądze nie są wypłacane przed inwestycją ani w jej trakcie. Program ma charakter wyłącznie refundacyjny. Oznacza to, że dofinansowanie przysługuje za inwestycje, które zostały już zakończone.

Nie można więc teraz kupić instalacji i liczyć na zwrot z tego programu. Można natomiast odzyskać pieniądze za to, co zostało zrealizowane w przeszłości – pod warunkiem, że inwestycja mieści się w oknie czasowym od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Instalacja musi być ukończona i podłączona do sieci przed złożeniem wniosku.

Kto może złożyć wniosek o refundację?

Program skierowany jest do osób fizycznych - prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają podpisaną umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci elektroenergetycznej.

Warunek podłączenia do sieci jest bezwzględny. Systemy off-grid - czyli instalacje działające autonomicznie, bez połączenia z siecią - nie kwalifikują się do dofinansowania. Program obejmuje wyłącznie mikroinstalacje podłączone do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Kiedy i gdzie składać wnioski o refundację?

Nabór wniosków rusza w poniedziałek 30 marca 2026 r. i potrwa do 24 kwietnia 2026 r. To niespełna cztery tygodnie - stosunkowo krótkie okno aplikacyjne, biorąc pod uwagę budżet 335 mln zł i potencjalnie dużą liczbę uprawnionych prosumentów.

Szczegółowe informacje o programie, wymagane dokumenty oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie przydomowemagazyny.gov.pl. Warto przygotować dokumentację wcześniej i nie zwlekać do końca terminu - doświadczenie z poprzednich programów dotacyjnych pokazuje, że środki potrafią się wyczerpać szybko.

Dlaczego rząd płaci za magazyny energii i fotowoltaikę?

Ministerstwo wprost tłumaczy, że program to nie tylko wsparcie dla indywidualnych prosumentów, ale narzędzie stabilizacji całego systemu energetycznego. Większa liczba przydomowych magazynów energii oznacza, że prosumenci zużywają więcej wyprodukowanego prądu na własne potrzeby, zamiast oddawać go do sieci w godzinach, gdy ta jest i tak przeciążona.

Przekłada się to na mniejsze obciążenie sieci w szczycie, niższe koszty jej bilansowania i - w konsekwencji - bardziej stabilne ceny energii dla wszystkich odbiorców. Do tego dochodzą cele klimatyczne: ograniczenie emisji CO₂ i poprawa jakości powietrza.

Ważne Co trzeba zapamiętać? Podsumowanie najważniejszych warunków nowego programu Budżet programu: 335 mln zł (środki z KPO),

(środki z KPO), Maksymalna dotacja: 28 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych),

kosztów kwalifikowanych), Charakter programu: refundacyjny – za inwestycje już zrealizowane,

– za inwestycje już zrealizowane, Okres kwalifikowalności: inwestycje zakończone między 1 sierpnia 2024 r. a 31 października 2025 r. ,

, Nabór wniosków: 30 marca – 24 kwietnia 2026 r. ,

, Beneficjenci: osoby fizyczne , prosumenci z umową na wprowadzanie energii do sieci,

, prosumenci z umową na wprowadzanie energii do sieci, Systemy off-grid: wykluczone z programu,

Strona programu: przydomowemagazyny.gov.pl

Źródło: gov.pl