REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Nowa dotacja na fotowoltaikę i magazyn energii 2026 to nawet 28 000 zł zwrotu. Kto może złożyć wniosek w zupełnie nowym programie?

Nowa dotacja na fotowoltaikę i magazyn energii 2026 to nawet 28 000 zł zwrotu. Kto może złożyć wniosek w zupełnie nowym programie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 marca 2026, 19:24
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
fotowoltaika, Mój Prąd, refundacja, magazyn energii, prosument, NFOŚiGW, 28 tys. zł, dotacja
Kupiłeś fotowoltaikę lub magazyn energii? Rząd odda ci do 28 000 złotych. Właśnie rusza nowy program
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rusza nowy program dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z budżetem 335 mln zł. Można odzyskać do 28 tys. zł za inwestycję, którą już się zrealizowało - program ma charakter refundacyjny. Wnioski można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. Ale uwaga: dofinansowanie dotyczy tylko instalacji zakończonych w ściśle określonym terminie.

rozwiń >

Następca programu Mój Prąd - nowy program refundacji z KPO

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło 27 marca nowy program dofinansowania dla właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Budżet to 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

REKLAMA

REKLAMA

Program wypełnia lukę, która powstała po zakończeniu Mojego Prądu 6.0. Ma działać jako jednorazowy mechanizm przejściowy - do czasu uruchomienia docelowego programu finansowanego z Funduszu Modernizacyjnego. Dla tysięcy prosumentów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę i magazyny energii w ostatnich miesiącach, to jedyna szansa na odzyskanie części poniesionych kosztów.

Podatek od nieruchomości - wideoszkolenie

Nawet 28 tysięcy złotych - na co dokładnie można dostać refundację kosztów?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 28 tys. zł. Składa się ona z trzech odrębnych komponentów, na które można pozyskać środki:

  • Instalacja fotowoltaiczna – do 7 tys. zł (moc od 2 kW do 20 kW)
  • Magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. zł (pojemność min. 2 kWh)
  • Magazyn ciepła – do 5 tys. zł (pojemność min. 20 dm³)

Dofinansowanie pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić maksymalnie jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła. Nie trzeba wnioskować o wszystkie trzy komponenty naraz - można np. ubiegać się o zwrot wyłącznie za magazyn energii, jeśli tylko on spełnia warunki programu.

REKLAMA

To nie dotacja płatna z góry - program to refundacja już poniesionych wydatków na fotowoltaikę czy magazyn energii

I tu kluczowa informacja, która odróżnia ten program od wielu wcześniejszych: pieniądze nie są wypłacane przed inwestycją ani w jej trakcie. Program ma charakter wyłącznie refundacyjny. Oznacza to, że dofinansowanie przysługuje za inwestycje, które zostały już zakończone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie można więc teraz kupić instalacji i liczyć na zwrot z tego programu. Można natomiast odzyskać pieniądze za to, co zostało zrealizowane w przeszłości – pod warunkiem, że inwestycja mieści się w oknie czasowym od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Instalacja musi być ukończona i podłączona do sieci przed złożeniem wniosku.

Kto może złożyć wniosek o refundację?

Program skierowany jest do osób fizycznych - prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają podpisaną umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci elektroenergetycznej.

Warunek podłączenia do sieci jest bezwzględny. Systemy off-grid - czyli instalacje działające autonomicznie, bez połączenia z siecią - nie kwalifikują się do dofinansowania. Program obejmuje wyłącznie mikroinstalacje podłączone do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Kiedy i gdzie składać wnioski o refundację?

Nabór wniosków rusza w poniedziałek 30 marca 2026 r. i potrwa do 24 kwietnia 2026 r. To niespełna cztery tygodnie - stosunkowo krótkie okno aplikacyjne, biorąc pod uwagę budżet 335 mln zł i potencjalnie dużą liczbę uprawnionych prosumentów.

Szczegółowe informacje o programie, wymagane dokumenty oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie przydomowemagazyny.gov.pl. Warto przygotować dokumentację wcześniej i nie zwlekać do końca terminu - doświadczenie z poprzednich programów dotacyjnych pokazuje, że środki potrafią się wyczerpać szybko.

Dlaczego rząd płaci za magazyny energii i fotowoltaikę?

Ministerstwo wprost tłumaczy, że program to nie tylko wsparcie dla indywidualnych prosumentów, ale narzędzie stabilizacji całego systemu energetycznego. Większa liczba przydomowych magazynów energii oznacza, że prosumenci zużywają więcej wyprodukowanego prądu na własne potrzeby, zamiast oddawać go do sieci w godzinach, gdy ta jest i tak przeciążona.

Przekłada się to na mniejsze obciążenie sieci w szczycie, niższe koszty jej bilansowania i - w konsekwencji - bardziej stabilne ceny energii dla wszystkich odbiorców. Do tego dochodzą cele klimatyczne: ograniczenie emisji CO₂ i poprawa jakości powietrza.

Ważne

Co trzeba zapamiętać? Podsumowanie najważniejszych warunków nowego programu

  • Budżet programu: 335 mln zł (środki z KPO),
  • Maksymalna dotacja: 28 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych),
  • Charakter programu: refundacyjny – za inwestycje już zrealizowane,
  • Okres kwalifikowalności: inwestycje zakończone między 1 sierpnia 2024 r. a 31 października 2025 r.,
  • Nabór wniosków: 30 marca – 24 kwietnia 2026 r.,
  • Beneficjenci: osoby fizyczne, prosumenci z umową na wprowadzanie energii do sieci,
  • Systemy off-grid: wykluczone z programu,
  • Strona programu: przydomowemagazyny.gov.pl

Źródło: gov.pl

Powiązane
Nowy rządowy program wsparcia mieszkalnictwa: tylko dla wybranych nawet 80 procent wsparcia
Nowy rządowy program wsparcia mieszkalnictwa: tylko dla wybranych nawet 80 procent wsparcia
Niepłacący alimentów mają problem - nie mogą być uznani za stronę postępowania gdy chodzi o wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego
Niepłacący alimentów mają problem - nie mogą być uznani za stronę postępowania gdy chodzi o wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego
ePUAP odchodzi - PFRON zmienia zasady korespondencji od 1 kwietnia 2026 r.
ePUAP odchodzi - PFRON zmienia zasady korespondencji od 1 kwietnia 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nowa dotacja na fotowoltaikę i magazyn energii 2026 to nawet 28 000 zł zwrotu. Kto może złożyć wniosek w zupełnie nowym programie?
30 mar 2026

Rusza nowy program dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z budżetem 335 mln zł. Można odzyskać do 28 tys. zł za inwestycję, którą już się zrealizowało - program ma charakter refundacyjny. Wnioski można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. Ale uwaga: dofinansowanie dotyczy tylko instalacji zakończonych w ściśle określonym terminie.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
30 mar 2026

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
1 kwietnia 2026 r. rozpocznie się rok składkowy 2026/2027. ZUS przekazał ważne zawiadomienie w tej sprawie
30 mar 2026

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązuje płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Stopę ustalamy albo ZUS albo płatnik składek, z tym jednak zastrzeżeniem, że ZUS ustala stopę wyłącznie w przypadku, gdy płatnik przekazuje informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.

REKLAMA

Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
30 mar 2026

Data złożenia wniosku o emeryturę może być warta nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. W marcu 2026 roku splot waloryzacji i nowych tablic życia tworzy unikalną szansę. Większość Polaków błądzi, składając wniosek tuż po urodzinach. Tymczasem wystarczy poczekać kilka tygodni, aby system naliczył znacznie wyższe świadczenie.
NSA wypowiedział się w sprawie opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania. Przyznał rację kierowcy
30 mar 2026

Błędny numer to nie to samo, co brak opłaty. Kompetencje samorządu są ograniczone i nie może pobierać opłat w sytuacjach, których nie przewidziano w ustawie. Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do tego, że racja jest po stronie kierowcy.
KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?
30 mar 2026

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.

REKLAMA

Seniorzy 60+ mogą sporo zaoszczędzić - liczne zniżki w całej Polsce, m.in. w sanatoriach i placówkach medycznych
30 mar 2026

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60 lat. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z licznych zniżek w całej Polsce – m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach, placówkach medycznych czy instytucjach kultury. Program cieszy się coraz większą popularnością i korzysta z niego już setki tysięcy osób.
Ceny paliw z limitem. Eksperci: możliwa turystyka paliwowa i wyższa inflacja
30 mar 2026

Rząd obniża podatki i wprowadza ceny maksymalne, ale ekonomiści alarmują: interwencja może odbić się na gospodarce. W grze są inflacja, deficyt i… turystyka paliwowa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA