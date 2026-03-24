Dłużnik alimentacyjny nie jest stroną postępowania o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nie może domagać się jego wznowienia. Tak orzekł NSA w wyroku z 26 lutego 2026 r. (I OSK 107/25), potwierdzając utrwaloną linię orzeczniczą i kończąc wieloletni spór interpretacyjny. Orzeczenie ma istotne znaczenie praktyczne dla wierzycieli oraz dłużników alimentacyjnych.

Dłużnik alimentacyjny nie zaskarży decyzji z funduszu dla dziecka. NSA postawił kropkę nad „i"

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2026 r. (sygn. akt I OSK 107/25) stanowi potwierdzenie stanowiska, że dłużnik alimentacyjny nie posiada przymiotu strony w postępowaniu o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. NSA b od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 października 2024 r. (II SA/Ol 416/24), który wcześniej oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA.

Ojciec kwestionował świadczenie przyznane na rzecz córki

Sprawa, która ostatecznie trafiła na wokandę NSA, dotyczyła ojca małoletniego dziecka - dłużnika alimentacyjnego - który domagał się wznowienia postępowania zakończonego decyzją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz jego córki. Dziecko w postępowaniu administracyjnym reprezentowała matka, działając jako przedstawiciel ustawowy. Mężczyzna powołał się na art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazując, że jako strona został pozbawiony udziału w postępowaniu bez własnej winy.

Skarżący kwestionował przy tym sam fakt istnienia zobowiązania alimentacyjnego, podnosząc, że postępowanie sądowe o alimenty zostało prawomocnie umorzone na skutek ugody między rodzicami. Przekonywał, że jako ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej powinien mieć status strony postępowania administracyjnego dotyczącego świadczeń na rzecz jego dziecka. Organy obu instancji odmówiły jednak uchylenia decyzji, a sądy administracyjne podzieliły ich ocenę.

Ustawa jasno wskazuje, kto jest stroną postępowania

Sedno sporu sprowadzało się do fundamentalnego pytania: czy dłużnik alimentacyjny posiada interes prawny uzasadniający przyznanie mu statusu strony w postępowaniu o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Art. 15 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przesądza, że ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Stroną postępowania jest więc wyłącznie wierzyciel alimentacyjny - osoba uprawniona do alimentów od rodzica - a nie dłużnik. Jak podkreślił NSA, przepisy rozdziałów 3 i 4 ustawy alimentacyjnej w ogóle nie przewidują aktywnej roli dłużnika w tym postępowaniu. To istotna konstatacja, bo zamyka drzwi do argumentacji opartej na ogólnej klauzuli art. 28 k.p.a.

Informacja zamiast decyzji - świadomy zabieg ustawodawcy

Koronnym argumentem przesądzającym o wyłączeniu dłużnika z kręgu stron postępowania jest mechanizm komunikacji przewidziany w art. 27 ust. 7 pkt 1 ustawy alimentacyjnej. Przepis ten nakazuje organowi właściwemu wierzyciela jedynie przekazanie dłużnikowi alimentacyjnemu informacji o przyznaniu świadczenia osobie uprawnionej oraz o ciążącym na nim obowiązku zwrotu wypłaconych należności wraz z odsetkami. Dłużnik nie otrzymuje zatem decyzji administracyjnej - dostaje wyłącznie informację.

Gdyby ustawodawca traktował dłużnika alimentacyjnego jako stronę postępowania, omawiany przepis byłby regulacją zupełnie zbędną. Stronie doręcza się bowiem wszystkie rozstrzygnięcia na zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego. Skonstruowanie odrębnej normy nakazującej jedynie „przekazanie informacji" stanowi więc świadomy zabieg legislacyjny - lex specialis wobec ogólnej reguły art. 28 k.p.a. - celowo wyłączający dłużnika z kręgu podmiotów uprawnionych do zaskarżania decyzji przyznającej świadczenie.

Decyzja nie kształtuje sytuacji prawnej dłużnika alimentacyjnego

NSA dokonał również kluczowego rozróżnienia między interesem prawnym a jedynie faktycznym. Nie budzi wątpliwości, że przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wywiera pewien wpływ na sytuację dłużnika - generuje po jego stronie obowiązek zwrotu wypłaconych kwot. Sąd uznał jednak, że mamy tu do czynienia z oddziaływaniem na sferę faktyczną, a nie prawną w rozumieniu art. 28 k.p.a.

Obowiązki dłużnika alimentacyjnego wynikają bowiem bezpośrednio z mocy ustawy i są konsekwencją bezskuteczności egzekucji alimentów, a nie samej decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu. O statusie dłużnika alimentacyjnego przesądza tytuł wykonawczy wydany przez sąd powszechny oraz bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez komornika - a więc okoliczności powstałe i ukształtowane zanim organ administracji w ogóle zacznie rozpatrywać wniosek o świadczenie. Decyzja administracyjna jedynie odzwierciedla ten zastany stan rzeczy, nie tworząc po stronie dłużnika żadnych nowych praw ani obowiązków, które nie wynikałyby już z samego prawa.

Linia orzecznicza utrwalała się latami

Nie sposób pominąć kontekstu orzeczniczego, w jakim zapadł komentowany wyrok. Kwestia statusu dłużnika alimentacyjnego w postępowaniu o fundusz alimentacyjny przez lata dzieliła składy sądów administracyjnych, a rozbieżność poglądów bywała źródłem realnych problemów praktycznych.

Do 2011 r. dominowało stanowisko odmawiające dłużnikowi statusu strony. Punkt zwrotny przyniósł wyrok NSA z 5 października 2011 r. (I OSK 800/11), w którym sąd uznał, że dłużnik posiada interes prawny i powinien być stroną postępowania, skoro decyzja kreuje z mocy ustawy obowiązek zwrotu świadczeń. W uzasadnieniu NSA argumentował wówczas, że art. 27 ust. 7 pkt 1 zawiera de facto dwie odrębne normy - jedną adresowaną do organu właściwego dłużnika, drugą zaś nakazującą doręczenie dłużnikowi decyzji na zasadach ogólnych. Stanowisko to powtórzono m.in. w orzeczeniach z 7 czerwca 2013 r. (I OSK 2226/12) i z 25 listopada 2016 r. (I OSK 775/15).

Jednak od końca 2016 r. linia orzecznicza NSA zdecydowanie przesunęła się w przeciwnym kierunku. Brak statusu strony po stronie dłużnika potwierdzają liczne wyroki, m.in. z 29 listopada 2016 r. (I OSK 1725/16 i I OSK 1726/16), z 24 stycznia 2017 r. (I OSK 2027/16), z 21 lipca 2020 r. (I OSK 3297/19), z 25 stycznia 2021 r. (I OSK 1824/20) czy z 9 grudnia 2022 r. (I OSK 2121/20). WSA w Olsztynie, orzekając w niniejszej sprawie, jednoznacznie ocenił wcześniejsze orzeczenia prezentujące pogląd odmienny jako „jednostkowe". Wyrok NSA z 26 lutego 2026 r. potwierdza, że ten nurt orzeczniczy jest dziś dominujący.

Postanowienie o zabezpieczeniu to pełnoprawny tytuł wykonawczy - kwestia wpadkowa w postępowaniu

Na marginesie głównego wątku warto odnotować dodatkową kwestię, która pojawiła się w sprawie i może mieć znaczenie praktyczne. Dłużnik konsekwentnie twierdził, że nie istnieje żadne orzeczenie zasądzające alimenty, bo sprawa sądowa została umorzona wskutek ugody rodziców z 22 grudnia 2023 r., na mocy której wprowadzono naprzemienną opiekę nad dzieckiem.

Sądy wyjaśniły jednak, że podstawą wypłaty świadczeń z funduszu było postanowienie sądu rodzinnego z 28 kwietnia 2023 r. o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania - zobowiązujące ojca do płacenia 400 zł miesięcznie na rzecz córki. Postanowienie to było natychmiast wykonalne i stanowiło pełnoprawny tytuł wykonawczy, niezależnie od późniejszego umorzenia sprawy głównej. Ugoda i naprzemienna opieka zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r., a cofnięcie pozwu nie oznaczało, że zabezpieczenie utraciło moc z datą wsteczną.

Co wyrok oznacza w praktyce dla dłużników alimentacyjnych?

Orzeczenie NSA z 26 lutego 2026 r. niesie istotne konsekwencje praktyczne dla wszystkich uczestników systemu świadczeń alimentacyjnych.

Dłużnik alimentacyjny nie może skutecznie zaskarżyć decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego ani żądać wznowienia postępowania w tej sprawie - nie jest bowiem jego stroną. Jeśli chce kwestionować istnienie zobowiązania alimentacyjnego lub prawidłowość egzekucji, powinien to czynić na właściwym forum - przed sądem powszechnym lub w drodze skargi na czynności komornika. Organ administracji jest związany zaświadczeniem komornika o bezskuteczności egzekucji i nie posiada kompetencji do weryfikowania tytułu wykonawczego.

Dla organów administracji - MOPS-ów, GOPS-ów i samorządowych kolegiów odwoławczych - wyrok stanowi czytelną wytyczną postępowania wobec wniosków dłużników domagających się włączenia do postępowań o przyznanie świadczeń z funduszu. Z kolei dla osób uprawnionych do alimentów - najczęściej małoletnich dzieci reprezentowanych przez rodzica sprawującego faktyczną opiekę - orzeczenie potwierdza, że procedura przyznawania świadczeń z funduszu pozostaje chroniona przed ingerencją dłużnika. Służy to sprawnemu zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych osób, wobec których obowiązek alimentacyjny nie jest dobrowolnie realizowany.

Źródło: NSA (wyrok NSA z 26 lutego 2026 r., sygn. I OSK 107/25)