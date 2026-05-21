Koniec z płaceniem za bilety. Wielkie zmiany dla emerytów w 2026 roku. Nie musisz mieć 70 lat

Koniec z płaceniem za bilety. Wielkie zmiany dla emerytów w 2026 roku. Nie musisz mieć 70 lat

21 maja 2026, 15:19
[Data aktualizacji 22 maja 2026, 09:42]
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Darmowe przejazdy dla seniorów nie od 70 lat? To możliwe w wielu polskich miastach. Zamiast kupować bilety, wystarczy mieć przy sobie jeden konkretny dokument. Zobacz, gdzie i na jakich zasadach pojedziesz komunikacją miejską za 0 zł.

70 lat to magiczna granica. Co musisz pokazać?

Zasada "70+ jedzie za darmo" obowiązuje niemal w każdym polskim mieście. W 2026 roku procedura jest jeszcze prostsza niż dawniej. Podczas kontroli nie musisz mieć przy sobie papierowych zaświadczeń o emeryturze. Najważniejsze dokumenty:

  • Dowód osobisty.
  • Fizyczny plastikowy dokument.
  • Aplikacja mObywatel 2.0: Cyfrowy dowód osobisty jest w pełni honorowany przez kontrolerów we wszystkich miastach.
  • Legitymacja emeryta: W formie tradycyjnej lub elektronicznej w telefonie.

Ważne: Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem Twoich urodzin. Jeśli kończysz 70 lat w poniedziałek, we wtorek Twój dowód osobisty staje się Twoim darmowym biletem.

Miasta, które nie czekają do 70-tki. Gdzie pojedziesz za darmo wcześniej?

Samorządy coraz chętniej obniżają próg wiekowy, by zachęcić seniorów do rezygnacji z samochodów. W 2026 roku lista miast z progiem 65 lat (lub niższym) jest bardzo atrakcyjna.

  • Wrocław, Lublin, Bydgoszcz: Darmowe 65+W tych metropoliach już od kilku lat obowiązuje zasada, że 65. urodziny oznaczają koniec kupowania biletów. Co istotne - ulga ta dotyczy nie tylko mieszkańców, ale każdego seniora, który odwiedza te miasta turystycznie.
  • Szczecin: Prekursor wczesnych zniżek. Szczecin utrzymuje jedne z najbardziej przyjaznych przepisów: Kobiety od 55. roku życia mogą liczyć na 50 proc. zniżki. Mężczyźni od 60. roku życia podróżują za połowę ceny.

Bilet Seniora w 2026 roku - roczne przejazdy za "grosze"

Dla osób, które przekroczyły wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze 70 lat, idealnym rozwiązaniem są bilety roczne. Ich ceny w 2026 roku pozostają symboliczne w porównaniu do cen paliw czy biletów normalnych.

  • Warszawa: Słynny "Bilet Seniora" dla osób 65+ kosztuje 50 zł na cały rok. To prawdopodobnie najlepiej wydane 50 zł w budżecie seniora mieszkającego w stolicy.
  • Kraków i Poznań: Oferują bilety semestralne i roczne na Kartę Mieszkańca, które pozwalają na nielimitowane przejazdy wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi.

Na co uważać? Pułapki w regulaminach

Zanim wsiądziesz do autobusu bez biletu, pamiętaj o trzech kwestiach, które w 2026 roku często są powodem mandatów:

  • Granice stref: Darmowy przejazd w obrębie miasta nie zawsze oznacza darmowy przejazd do sąsiedniej gminy (np. wyjazd poza strefę A w aglomeracjach).
  • Aktywacja ulgi na karcie: W niektórych miastach (jak Poznań czy Warszawa) ulgę wynikającą z wieku należy raz "podpiąć" do imiennej karty miejskiej w Punkcie Obsługi Pasażera.
  • Pociągi w mieście: Darmowa komunikacja miejska nie zawsze oznacza darmowe przejazdy pociągami (Koleje Mazowieckie, SKM, Polregio), nawet jeśli poruszają się w granicach miasta. Zawsze sprawdź wspólny bilet metropolitalny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są honorowane przy darmowych przejazdach 70+ w 2026 roku?

Dowód osobisty (fizyczny), cyfrowy dowód w aplikacji mObywatel 2.0 oraz legitymacja emeryta – tradycyjna lub elektroniczna. Podczas kontroli nie są potrzebne papierowe zaświadczenia o emeryturze.

Od kiedy dowód osobisty działa jak darmowy bilet po ukończeniu 70 lat?

Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem urodzin. „Jeśli kończysz 70 lat w poniedziałek, we wtorek Twój dowód osobisty staje się Twoim darmowym biletem.”

Czy we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy przejazdy 65+ są darmowe także dla odwiedzających seniorów?

We Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy obowiązuje „Darmowe 65+”. Ulga dotyczy nie tylko mieszkańców, ale każdego seniora odwiedzającego Wrocław, Lublin lub Bydgoszcz turystycznie.

Jakie zniżki dla seniorów obowiązują w Szczecinie w 2026 roku?

Szczecin utrzymuje przyjazne przepisy: kobiety od 55. roku życia mają 50% zniżki, a mężczyźni od 60. roku życia podróżują za połowę ceny.

Czy darmowa komunikacja miejska obejmuje pociągi SKM, Koleje Mazowieckie i Polregio w granicach miasta?

Nie zawsze. „Darmowa komunikacja miejska nie zawsze oznacza darmowe przejazdy pociągami (Koleje Mazowieckie, SKM, Polregio), nawet jeśli poruszają się w granicach miasta. Zawsze sprawdź wspólny bilet metropolitalny.”

Źródło: INFOR
